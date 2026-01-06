Nem lapátolsz? Robban a hó-bírságbomba: milliós kártérítés lehet a ház előtti elcsúszásból

Tudtad? Országszerte a helyi rendeletek kimondják: a ház előtti járdát tisztán kell tartani, havat lapátolni, jeget eltakarítani, csúszásgátlót szórni – de sózni tilos! Akkor mit tehetünk, ha a tél csúszós, jeges arcát mutatja, és szeretnénk elkerülni a bírságot vagy a milliós kártérítést?

Most, hogy a tél is igazi arcát mutatta, reggelre az egész országot hótakaró lepte el, ráadásul újabb jelentősebb mennyiségű friss hóra lehet számítani. A hőmérséklet a keleti tájak kivételével végig fagypont alatt marad, így a hóréteg tartósan megmarad, és az utakra jég is fagyhat. Nemcsak a közlekedőknek kell fokozottan figyelniük, hanem az ingatlantulajdonosoknak is: sokan nincsenek tisztában vele, hogy a havas vagy jeges járdák csúszásmentesítése az ő felelősségük – albérlet esetén pedig ezt a bérlőnek kell ellátnia.

Bár a közutak és közterületek fenntartása alapvetően az önkormányzatok feladata, a helyi rendeletek országszerte kimondják: az ingatlan előtt húzódó járdaszakaszt a tulajdonosnak kell megtisztítania és biztonságossá tennie.

A Zamárdi Jegyzője, Kerekes Gyöngy, a Sonline.hu-nak elmondta: „A felelősség minden ingatlan esetében ugyanaz, legyen szó lakott vagy üdülőterületről. Az önkormányzat nem szeret azonnal szankcionálni, de előfordulhat, hogy bírságot kell kiszabni, ami akár tízezres nagyságrendet is elérhet.” A szabályok szerint a járda tisztán tartása, hóeltakarítás, jégmentesítés, valamint csúszásgátló anyagok szórása kötelező.

A bírság csak a kezdet

A valódi probléma akkor kezdődik, ha valaki elcsúszik a házunk előtt. Ilyenkor az ingatlantulajdonos akár milliós kártérítéssel nézhet szembe: a sérült orvosi ellátása, rehabilitációja, gyógyszerei és az esetleg elmaradt jövedelme mind a tulajdonost terhelheti. A bíróság vizsgálja, hogy a tulajdonos megtett-e minden ésszerű lépést a baleset elkerülése érdekében. Ha nem, a felelősség egyértelmű.

Tél idején tehát nem érdemes félvállról venni a hóeltakarítást: a megfelelő intézkedés nemcsak a járókelők biztonságát szolgálja, hanem a saját pénztárcánkat is védi.

Sózni viszont szigorúan tilos!

Fontos újra kiemelni: 2010 óta tilos sót használni a belterületi járdák csúszásmentesítésére. A fás szárú növények védelmét szolgáló kormányrendelet értelmében a sózás szabálysértésnek minősülhet, és akár 50 ezer forintos bírságot is vonhat maga után - írta nemrégiben a Pénzcentrum is.

Szerencsére léteznek környezetkímélőbb, biztonságos alternatívák: