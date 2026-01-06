2026. január 6. kedd Boldizsár
A tél első napja, erős havazás Bukarestben, Románia
HelloVidék

Nem lapátolsz? Robban a hó-bírságbomba: milliós kártérítés lehet a ház előtti elcsúszásból

HelloVidék
2026. január 6. 13:46

Tudtad? Országszerte a helyi rendeletek kimondják: a ház előtti járdát tisztán kell tartani, havat lapátolni, jeget eltakarítani, csúszásgátlót szórni – de sózni tilos! Akkor mit tehetünk, ha a tél csúszós, jeges arcát mutatja, és szeretnénk elkerülni a bírságot vagy a milliós kártérítést?

Most, hogy a tél is igazi arcát mutatta, reggelre az egész országot hótakaró lepte el, ráadásul újabb jelentősebb mennyiségű friss hóra lehet számítani. A hőmérséklet a keleti tájak kivételével végig fagypont alatt marad, így a hóréteg tartósan megmarad, és az utakra jég is fagyhat. Nemcsak a közlekedőknek kell fokozottan figyelniük, hanem az ingatlantulajdonosoknak is: sokan nincsenek tisztában vele, hogy a havas vagy jeges járdák csúszásmentesítése az ő felelősségük – albérlet esetén pedig ezt a bérlőnek kell ellátnia.

Bár a közutak és közterületek fenntartása alapvetően az önkormányzatok feladata, a helyi rendeletek országszerte kimondják: az ingatlan előtt húzódó járdaszakaszt a tulajdonosnak kell megtisztítania és biztonságossá tennie.

A Zamárdi Jegyzője, Kerekes Gyöngy, a Sonline.hu-nak elmondta: „A felelősség minden ingatlan esetében ugyanaz, legyen szó lakott vagy üdülőterületről. Az önkormányzat nem szeret azonnal szankcionálni, de előfordulhat, hogy bírságot kell kiszabni, ami akár tízezres nagyságrendet is elérhet.” A szabályok szerint a járda tisztán tartása, hóeltakarítás, jégmentesítés, valamint csúszásgátló anyagok szórása kötelező.

A bírság csak a kezdet

A valódi probléma akkor kezdődik, ha valaki elcsúszik a házunk előtt. Ilyenkor az ingatlantulajdonos akár milliós kártérítéssel nézhet szembe: a sérült orvosi ellátása, rehabilitációja, gyógyszerei és az esetleg elmaradt jövedelme mind a tulajdonost terhelheti. A bíróság vizsgálja, hogy a tulajdonos megtett-e minden ésszerű lépést a baleset elkerülése érdekében. Ha nem, a felelősség egyértelmű.

Tél idején tehát nem érdemes félvállról venni a hóeltakarítást: a megfelelő intézkedés nemcsak a járókelők biztonságát szolgálja, hanem a saját pénztárcánkat is védi.

Sózni viszont szigorúan tilos!

Fontos újra kiemelni: 2010 óta tilos sót használni a belterületi járdák csúszásmentesítésére. A fás szárú növények védelmét szolgáló kormányrendelet értelmében a sózás szabálysértésnek minősülhet, és akár 50 ezer forintos bírságot is vonhat maga után - írta nemrégiben a Pénzcentrum is.

Szerencsére léteznek környezetkímélőbb, biztonságos alternatívák:

  • Hólapátolás: A legegyszerűbb és leginkább környezetbarát módszer. Nagy hó esetén időigényes, de első lépésként elengedhetetlen.
  • Homok vagy faforgács: Azonnali tapadást biztosítanak a csúszós felületeken, könnyen összegyűjthetők, később akár újrahasznosíthatók.
  • Fűrészpor: Hatékony, ha a jégre ráfagy a hó; lassabban olvad alatta, de jó tapadást ad.
  • Hamu: Fa- vagy szénfűtésből származó hamu azonnali csúszásmentesítő, javítja a járhatóságot.
  • Kávézacc: Meglepően hatékony, nitrogéntartalma és savas hatása segíti a hó olvadását, és állatbarát alternatívát kínál. Havazás előtt és után egyaránt alkalmazható.
Címlapkép: Getty Images
#önkormányzat #bírság #tél #hó #járda #környezetvédelem #kártérítés #csúszásmentesítés #hellovidék

