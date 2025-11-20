2025. november 20. csütörtök Jolán
Karácsonyi háttér karácsonyfa izzó fényfüzérekkel Close-up. Az újév ünneplésének koncepciója
Vásárlás

Hivatalos, ennyiért árulja a karácsonyfát az IKEA 2025-ben: nemsokára indul az akció, óriási roham várható

Pénzcentrum
2025. november 20. 14:32

November 27-én kezdi el 2025-ös fenyőfa-akcióját az IKEA: idén 9990 forintba kerül a tűlevelű, mérettől függetlenül - a klubtagok pedig 5000 forintos kupont kapnak a vásárlás után. A közösségi médiában is egyre szaporodnak a fenyőfa-hirdetések: egy árusnál a legkisebb fák kerülnek 6000 forintba.

November 27-én kezdi el 2025-ös fenyőfa-akcióját az IKEA. A bútorlánc honlapja szerint idén 9990 forintért lehet karácsonyfát venni.

A Family klubtagok pedig 5000 forintot visszakapnak kupon formájában, ami 2025. 12. 27. és 2026. 02. 28. között érvényes. Magyarul nekik 5000 forintba kerül a tűlevelű - mérettől függetlenül.

Fontos kiemelni, hogy a fenyőfát online idén sem lehet megvásárolni. Egy vásárlónak maximum 10 db fát tudnak biztosítani.

Egyébként a bútorlánc ugyanannyiért adja a fenyőfát, mint tavaly és 2023-ban, 2022-höz képest 1000 forintot emeltek az árán.

A Facebookon is egyre több a hirdetés

A közösségi médiában is egyre szaporodnak a fenyőfa-hirdetések. Például egy Szamossályiban áruló vállalkozásnál a vágott ezüst- és normand fenyők ára a mérettől függ: az egy méternél kisebb fák 6 000 forintba kerülnek, az 1 és 1,5 méter közötti darabokért 7 000 - 8 000 forintot kérnek, míg az 1,5 méternél magasabbakat 9 000 - 15 000 forint között adják.

Fenyőfa hirdetés. Forrás: FacebookFenyőfa hirdetés. Forrás: Facebook

Mitől kerül ennyibe?

A 2025-ös magyarországi fenyőfaárakat több tényező egyszerre alakítja. Az egyik legfontosabb a költségoldal, vagyis hogy mennyibe kerül a termesztőknek a fenyőfa előállítása. A munkabérek, az üzemanyag, a növényvédőszer és az öntözés drágult az elmúlt években, ami felfelé húzza az árakat. Emellett a hosszú termesztési idő – egy normand fenyő akár 8–12 évig is nő, mire eladható – miatt a gazdák évekre előre viszik a kockázatot, amit szintén beépítenek az árba.

A másik meghatározó tényező a kínálat és kereslet alakulása. A karácsonyfapiacot Magyarországon jelentősen befolyásolja, hogy mennyien választanak élő fenyőt a műfenyő helyett, és hogy a vásárlók inkább lucot, normandot vagy ezüstfenyőt keresnek. A lucfenyő még mindig a legolcsóbb, mert nagy mennyiségben, gyorsan és olcsón termeszthető, míg a normand jóval drágább a hosszabb nevelési idő és az igényesebb tartás miatt. Ha egy adott évben kevesebb a jól sikerült, szép alakú fa, az árak feljebb kúsznak.

Végül a 2025-ös árakra hatással van a lokáció és a logisztika is. A termelői helyszíneken, például ültetvényeken vagy falusi gazdaságokban lényegesen olcsóbb a fenyő, mint a nagyvárosi, frekventált árusítóhelyeken, ahol a bérleti díj és a szállítás is rákerül a végső árra. Emellett az importból származó normand fenyők esetében árfolyam-ingadozás és szállítási költség is megjelenik. Mindezek együtt határozzák meg, milyen árakkal találkoznak a vásárlók 2025-ben.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #karacsony #akció #IKEA #kupon #árak #facebook #fenyőfa #karácsonyfa #december #hirdetés

