Így készül a Spar az ünnepi hajtásra: kiderült, hogy lesznek nyitva az ünnepek előtt és közben

A SPAR Magyarország felkészülten várja az ünnepeket, amely továbbra is az év egyik legforgalmasabb időszaka. A vásárlók árérzékenysége erős, ezért a vállalat a kedvező ár-érték arányú ajánlatok mellett a széles ünnepi választékra épít.

A karácsonyi időszak közeledtével a SPAR csoport áruházaiban már megjelentek az ünnepi szezon termékei, igazodva a vásárlók egyre korábban jelentkező igényeihez: az ajándékok és az ünnepi hozzávalók beszerzése várhatóan a szokásosnál is előbb megkezdődik. Az árérzékenység továbbra is meghatározó, ezért a vállalat a gazdag kínálat mellett kiemelt hangsúlyt helyez a kedvező árakra és ajánlatokra.

Decemberben a SPAR éves forgalmának több mint 10%-a realizálódik, a Regnum húsüzemek pedig 545 tonna virslivel készülnek a szilveszteri kereslet kiszolgálására.

Az idei szezonban egyszerre figyelünk a szezonalitásra, az árérzékeny döntésekre és a kényelmi szempontokra. A cél változatlan: mindenki gyorsan, inspiráló környezetben és jó ár-érték arány mellett találja meg az ünnephez szükséges termékeket – a sütési alapanyagoktól az ajándékozásig. A saját márkás választék erősödése és az ünnepi újdonságok egyaránt ezt a törekvést szolgálják

- mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

Ünnepi roham és rugalmas nyitva tartás

Az ünnepi szezonban a SPAR és INTERSPAR áruházak kínálata és szolgáltatásai még a megszokottnál is szélesebbek, hogy mindenki megtalálja a tökéletes ajándékot és hozzávalót. A vállalat az adventi hetekben nagyobb érdeklődésre számít az élelmiszer és a non-food kategóriákban, különösen az elektronikai és háztartási termékeknél.

Annak érdekében, hogy vásárlók igényeit maximálisan ki lehessen szolgálni az ünnepekre tekintettel, a SPAR meghosszabbított nyitva tartásról döntött az alábbiak szerint:

a SPAR és City SPAR szupermarketek többsége 2025.12.20-án legalább 20 óráig tart nyitva, 2025.12.21-én pedig legalább 18 óráig várják a vásárlókat;

az INTERSPAR hipermarketek többsége 2025.12.19-e és 2025.12.23-a között 22 óráig tart nyitva.

A vásárlói és munkavállalói igényekre reagálva 2025.12.24-én az üzletek déli 12 óráig lesznek nyitva. 2025.12.31-én a SPAR és City SPAR szupermarketek 14 óráig, az INTERSPAR hipermarketek pedig 16 óráig tartanak nyitva.

Kivételt képeznek:

a bevásárlóközpontokban található üzletek, melyek egyes esetekben hosszabb nyitva tartással üzemelnek majd;

a töltőállomásokon található OMV-SPAR express és ORLEN-DESPAR üzletek, melyek több esetben 0-24 órás nyitva tartással rendelkeznek;

egyes SPAR partner és SPAR market franchise áruházak, melyek nyitva tartásáról az üzletek tulajdonosai döntenek.

Első a kényelem

A kényelmes ünnepi készülődés titka sok háztartásban a gyors, mégis ízletes megoldásokban rejlik. Egyre többen választják a SPAR friss, majonézes salátáit, hiszen ezek a klasszikus kedvencek házias ízvilágot és megbízható minőséget kínálnak minden alkalomra.

A gondosan válogatott alapanyagoknak köszönhetően a vásárlók mindig garantáltan finom, állandó minőségre számíthatnak - épp úgy, mintha otthon készült volna. A SPAR üllői enjoy. üzeme a lédig saláták újragondolásával a legnépszerűbb és a szezonális majonézes salátákat - franciasaláta, almás sajtos kukorica saláta, tojás saláta - 1 kg-os, a majonézes burgonyasalátát pedig 0,5 kg-os, címkézett, darabáras kiszerelésekre állította át, így a vásárlók sorban állás nélkül tehetik a kosarukba kedvenceiket.

Decemberre jelentős mennyiségekkel készül a vállalat: 40 tonna franciasaláta, 12,5 tonna tojássaláta, 3,8 tonna virslisaláta, 2,5 tonna lencsesaláta, 3,5 tonna korhelysaláta, 16 tonna almás-sajtos kukoricás saláta és 13 tonna burgonyasaláta kerül ki az üzemből. A kaszinótojás, a sonkatekercs és a sajttekercs franciasaláta-ágyon 6 darabos tálcában tér vissza a kínálatba, a szezon nagy kedvence, a lencsesaláta pedig félkilós kiszerelésben érhető el.

Halban gazdag karácsony

A kínálat a hagyományos és a modern ünnepi ízlést egyaránt kiszolgálja: ponty, afrikai harcsa, lazac, pisztráng, garnéla, tonhal és tőkehal is szerepel a repertoárban. Decemberben összesen közel 50 tonna ultrafriss termék érkezik a SPAR hálózatába, így a megszokott kedvencek és az ünnepi különlegességek egyaránt elérhetőek. A magyar háztartásokban továbbra is a ponty és a lazac a legkedveltebb választások, ezeket az afrikai harcsa és a pisztráng követik. Az elérhető prémiumtermékek iránt egyre nagyobb az érdeklődés, különösen a füstölt-szeletelt finomságok és az ikrakészítmények esetében.

Szárnyal a baromfikereslet

Az ünnepi menük sztárjai a víziszárnyasok és a pulykatételek: az egészkacsa, a kacsacomb, a kacsamell és a pulykamellfilé a legkeresettebb. Ezekből az időszakos igény jellemzően a szokásosnál kétszer nagyobb.

A szezonális bejgli kínálat több árkategóriában is elérhető, az idei év újdonságai között pedig gluténmentes diós és mákos tekercs, valamint a gluténmentes márványkalács is megtalálható. A választékban továbbra is szerepelnek a korábbi kedvencek, mint a gluténmentes teasütemények, muffinok és kókuszkockák, így az ételérzékenységgel élők is könnyedén megtalálhatják az ünnepi asztalra illő finomságokat.

Bővülő választék az édes ünnepekhez

A szaloncukor továbbra is kihagyhatatlan része a karácsonynak: a klasszikus zselés ízek mellett a különleges, ünnepi hangulatú variációk - például a mézeskalácsos - is keresettek. A SPAR idei szaloncukor-választékában számos újdonság mellett a Piros Mogyorós „dubaji stílusú” szaloncukorja is megjelenik. A sütési szezon beköszöntekor a kakaóporok forgalma többszörösére nő, és gyakori, hogy a teljes éves volumen 30-40 százaléka a karácsonyi időszakban realizálódik.

A dió és a mák továbbra is az ünnepi sütés-főzés legnépszerűbb alapanyagai közé tartozik, a kategória iránti kereslet pedig idén is látványosan élénkül. A SPAR saját márkás szaloncukrai idén is visszatérnek a polcokra: több hazai gyártó közreműködésével készült válogatások várják a vásárlókat, a klasszikus ízektől a különleges újdonságokig.

A szilveszter sztárja továbbra is a virsli

A Regnum húsüzemek az év végi időszakban a szilveszteri kedvenc, a virsli zavartalan ellátására fókuszálnak. A 2025-ös szezonra 545 tonnás gyártással készülnek, hogy minden vásárló megtalálhassa kedvencét az ünnepi időszakban. A választékban a legkeresettebb klasszikus frankfurti mellett juhbeles és műbeles termékek is megjelennek. A virslihez hagyományosan kedvelt kísérők, mint a mustár és a torma forgalma decemberben a szokásos havi átlag közel másfélszeresére emelkedik.

Bor, pezsgő, ünnepi hangulat

A borfogyasztás az ünnepi hetekben új lendületet kap: a fehérborok és a testes vörösek jól kísérik a klasszikus fogásokat, a desszertek mellé pedig a Tokaji tételek adnak ünnepi karaktert. A szilveszter továbbra is a pezsgő fő szezonja: a teljes éves pezsgőmennyiség mintegy harmada ilyenkor fogy el, a gyerekpezsgők esetében ez az arány meghaladja az ötven százalékot. A keserűk, a vodka és a whisky továbbra is a legnagyobb súlyú szeszes kategóriák közé tartoznak, miközben a gin és a rum iránti kereslet is évről évre növekszik.

Az idei ünnepi szezonban is számos újdonsággal bővült a kínálat: több biobor és alkoholmentes bor, valamint pezsgő is elérhető a SPAR és INTERSPAR polcain, emellett a boralapú koktélok választéka is tovább szélesedett. A vállalat több, kizárólag a SPAR üzleteiben megtalálható borcsaládot is bevezetett, így a vásárlók a klasszikus kedvencek mellett különleges újdonságok közül is válogathatnak. A kínálatban Dr. Csiba-Herczeg Ágnes nemzetközi borakadémikus szakértelmével összeállított tételek is helyet kaptak, amelyek az ünnepi asztalhoz és ajándékozáshoz egyaránt tökéletes választást kínálnak.

Főszerepben a tejtermékek

A sütés-főzés alapjai - sütőmargarin, vaj, tejföl, tejszínek és cukrászhabok, valamint a mascarpone, - az ünnepi hetekben látványos növekedést mutatnak. A tavalyi adatok szerint az értékesített tejföl mennyisége közel 25 százalékkal, a vaj több mint 40 százalékkal, a tejszínek és cukrászhabok eladási volumene közel 90 százalékkal emelkedett az éves átlaghoz viszonyítva. A legnagyobb ugrást a sütőmargarin hozta, amely több mint háromszoros forgalmat ért el, a mascarpone pedig több mint két és félszeres mennyiséget.

Vitaminban gazdag karácsony

A szezon klasszikusai - a mandarin, a narancs és a citrom - mellett a banán változatlanul az élmezőnyben szerepel. A sütések miatt a kezeletlen héjú citrom iránti kereslet ilyenkor különösen erős. Az ünnep közeledtével a választékban nagyobb hangsúlyt kapnak a

különleges egzotikumok, amelyek sok helyen ünnepi csomagolásban jelennek meg. A friss termékek sajátossága miatt a forgalom az ünnepi hetekben élénkebb, ugyanakkor a vállalat a minőségmegőrzésre és a folyamatos utánpótlásra kiemelt figyelmet fordít. A hazai kínálatból az évszaknak megfelelő almák és bizonyos körtefajták továbbra is magyar termelőktől érkeznek. A klasszikus menük alapanyagai - burgonya, hagyma, káposzta - mellett az uborka- és paradicsomfélék is erős forgalmat hoznak. Az ünnepi asztalok kedvéért a savanyúságok kínálata célzottan bővül: egész káposztafej és káposztalevél is elérhető a tradicionális töltött káposztához.

A karácsonyt megelőző időszakban jelentősen megnő a kereslet az aszalt gyümölcsök és magvak iránt, hiszen ezek az ünnepi sütemények és ajándékcsomagok elengedhetetlen hozzávalói. A SPAR erre az időszakra különösen széles aszalt gyümölcs választékkal készül, köztük kifejezetten az ünnepekre összeállított, dekoratív gyümölcskosarakkal. A magvak kínálata is bővül: a klasszikus dióbél mellett például héjas dió is elérhető lesz, hogy mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb alapanyagot a karácsonyi készülődéshez.