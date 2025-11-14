2025. november 14. péntek Aliz
5 °C Budapest
Egy halom magyar karácsonyi édesség fondant csomagolva különböző színes fém papírokkal
Dúl a szaloncukor-háború a magyar boltokban: egymásra licitál a Tesco, Spar, Aldi - indul a roham, mindenki ezeket keresi

Pénzcentrum
2025. november 14. 06:02

Idén is megkezdődött a „szaloncukor-háború” a nagy áruházláncok között, miközben a vásárlók a korábbinál magasabb árakkal és kisebb kiszerelésekkel találkoznak. Három év alatt közel harmadával drágult a szaloncukor, és több ismert márka, köztük a Milka, a Tibi és a Bonbonetti is visszafogta csomagméreteit. Az akciós újságokban megnéztük, mivel várják a boltláncok a héten vásárlókat: van, ahol a kedvező árak, máshol a prémium minőség vagy az ajándékozásra szánt díszcsomagolás kerül előtérbe.

A szaloncukor továbbra is a magyar karácsony elmaradhatatlan része, ám az elmúlt években az ára jelentősen megemelkedett. Korábban beszámoltunk róla, hogy a Vakmajom civil árfigyelő oldal szerint ugyanabban az üzletben egy kiló lédig szaloncukor 2023-ban még 10 990 forintba került, 2024-re 12 999 forintra drágult, idén pedig már 14 500 forintot kell érte fizetni. Ez három év alatt közel 32 százalékos áremelkedést jelent, amit a vásárlók idén nemcsak a kasszánál, hanem a kisebb csomagméreteken is érzékelhetnek.

Nem elég a drágulás, de az idei karácsonyi szezonban a vásárlók több ismert szaloncukormárkánál kisebb kiszerelésekkel találkozhatnak. Mint korábban megírtuk, a Bonbonetti termékei 300 grammról 280 grammra, a Milka szaloncukrok pedig 310 grammról 255 grammra csökkennek, ami közel 18 százalékos visszaesést jelent. A Tibi édességek 330 grammról 280 grammra zsugorodnak, a Vadász szaloncukrok pedig 350 grammról 300 grammra, így ezeknél is mintegy 15 százalékos csökkenés tapasztalható. A gyártók a kisebb csomagolásokat a megnövekedett alapanyagárakkal - különösen a kakaó és a cukor drágulásával - indokolják, de a csomagolóanyagok és az energiaárak emelkedése is szerepet játszik.

A magyar piacon a kisebb kiszerelések mögött az importált alapanyagok drágulása és a gyenge forint is meghúzódik, a gyártók pedig jogszabályi kötelezettségüknek megfelelően be is jelentették a csökkentéseket. Az eredmény: idén karácsonykor kevesebb szaloncukor kerül ugyanabba a csomagba – sokszor változatlan, sőt emelkedő áron.

Ennyibe kerül a prémium szaloncukor

A hazai prémiumgyártók közül a Szamos már közzétette a 2025-ös szaloncukor-áraikat: a legtöbb íz 1,8 kilogrammos kiszerelésben 26 100 forintba kerül, míg a különlegesebb ízesítésekért 31 500 forintot kérnek. A kisebb, 250 grammos díszdobozos változatokat íztől függően 2850 és 4490 forint között lehet megvásárolni, így a márka továbbra is kínál elérhetőbb, ajándéknak is szánt opciókat.

A Sulyán szintén nyilvánosságra hozta 2025-ös árait: a 250 grammos szaloncukrok 3650 forinttól indulnak, de a prémium, pisztáciás és málnás különlegességek akár 6000–6550 forintba is kerülhetnek negyedkilónként. A cég november 2. és december 17. között házhozszállítással, december 20-ig pedig személyes átvétellel fogad karácsonyi rendeléseket.

Mit kínálnak a boltok a héten?

Megnéztük, milyen akciókkal várják a héten a boltláncok azokat, akik már idejekorán megvennék a szaloncukrot karácsonyra. Az Aldi november 13-tól ünnepi édességkínálattal várja a vásárlókat, a készlet erejéig. A Monarc termékek között megtalálhatók a csokoládés, alkoholos aszalt gyümölcsök 2299 forintért, valamint a csokoládéfigurák 1199 forintos áron. Emellett elérhető a karácsonyi csokoládécsomag 1999 forintért és a mandulaválogatás 1499 forintért. A választékot tovább bővítik a különleges Storz szaloncukrok 3999 forintért, valamint a kedves ajándéknak is tökéletes Kinder szív alakú csokoládék, amelyek darabonként 599 forintba kerülnek.

A Milka ünnepi szaloncukrok is megjelentek az üzletekben, többféle ízben: mogyorós, oreós, joghurtos, alps-tejes és pralinés változatban. Ezek egységesen 3499 forintos áron kaphatók dobozonként, így mindenki megtalálhatja a kedvencét a karácsonyi időszakra.

A SPAR kínálatában is széles választékban kaphatók szaloncukrok és karácsonyi édességek. A kedvezőbb árkategóriában elérhetők a Bonbonetti szaloncukrok 2199 forintért, valamint a Chocodream válogatások 1499 forintos áron. A Tibi szaloncukor 3299 forintba kerül, míg a Boci és Milka márkák termékei 3499 forintért vásárolhatók meg, többféle ízben, így mindenki találhat kedvére valót az ünnepi asztalra.

A középkategóriás kínálatban szerepel a Piros Magyarós tejcsokoládés szaloncukor 2999 forintért, valamint a Szamos marcipános és pralinés válogatások 2999–4499 forint közötti áron. Az egészségtudatos vásárlók számára elérhető a Szerencsi Zero töltött tejcsokoládés szaloncukor 3299 forintért, illetve a Vegan Foods vegán étcsokoládés mandulás változat 4299 forintért. A Sport szaloncukor 3499 forintért kapható, klasszikus mogyorós ízvilággal.

A prémium kategóriát a Stühmer márka képviseli, többféle különleges ízesítéssel. A tejtrüffel, meggyes-marcipános és tojáslikőrös szaloncukrok 4299 forintért, míg a válogatások és a különleges téli konyakmeggy változat 4499–6699 forint közötti áron érhetők el. A márka kínálatában szerepel egy szaloncukor-válogatás is, 7999 forintért, amely igazi luxusajándéknak is beillik.

A különlegességek kedvelőinek a SPAR kínál Szafi Reform szaloncukrot 5499 forintért, valamint Vadász szaloncukrot 4899 forintért, amely prémium minőségű, telt ízű édesség. A választékban így megtalálható minden: a klasszikus tejcsokoládés, az alkoholos, a marcipános, valamint a glutén- és cukormentes finomságok is - hogy az ünnepi hangulat mindenki számára édes legyen.

A Tesco is nagy karácsonyi kínálattal várja a vásárlókat, akik számos szaloncukor közül válogathatnak kedvező Clubcard árakon. A klasszikus, lédig szaloncukor többféle ízben 200 forintba kerül 10 dekagrammonként, míg a Polwerk szaloncukor válogatás 1499 forintért kapható 300 grammos kiszerelésben. A vásárlók így könnyen megtalálhatják kedvenc ízeiket, legyen szó hagyományos vagy vegyes csokoládés változatról.

A Tesco kínálatában helyet kaptak az egészségtudatosabb alternatívák is, például a Szerencsi Zero% Christmas áfonyás szaloncukor, amely hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Ez a prémium minőségű, finom gyümölcsös ízvilágú szaloncukor 3499 forintos szuper áron vásárolható meg, 250 grammos csomagban.

A prémium kategóriát a sajátmárkás Finest termékcsalád képviseli, többféle elegáns válogatással. A Tesco Finest szaloncukor-válogatás étcsokoládéval mártva 3499 forintba kerül, a mogyorós és málnás tejcsokoládés válogatás 4299 forintért érhető el, míg a diós és karamellás változat szintén 4299 forintos áron vásárolható meg. Ezek a válogatások nemcsak látványos díszdobozban kaphatók, hanem különleges ízkombinációikkal is kitűnnek.
Címlapkép: Getty Images
