Egy kirakat egy Black Friday matricával egy központi bevásárló utcában Barcelonában 2022. november 19-én.
Vásárlás

Ne hagyd magad becsapni: ezek a leggyakoribb Black Friday trükkök, csúnyán ráfizet, aki nem figyel

Pénzcentrum
2025. október 28. 22:05

Közeledik a Black Friday, amikor egymást érik a hatalmas kedvezményeket ígérő hirdetések. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) idén is felkészült a vásárlási rohamra: videókkal és tanácsokkal segíti a fogyasztókat, hogy ne dőljenek be a hangzatos akcióknak.

Idén november 28-án lesz a Fekete Péntek, amikor sokan próbálnak spórolni a karácsony előtti vásárlásokon. A GVH tapasztalatai szerint azonban a kereskedők egy része trükkökkel próbálja kihasználni a vásárlási lázat. Gyakori, hogy „akár 80–90%-os” leárazásokat hirdetnek, amelyek csak néhány termékre – vagy egyáltalán nem létező árura – vonatkoznak. Máskor sürgető üzenetekkel és mesterséges készlethiánnyal próbálják gyors döntésre bírni a fogyasztókat.

A hatóság ezért ismét figyelemfelhívó kampányt indított, amelyben a közösségi médiában és videómegosztókon elérhető kisfilmek segítik a vásárlókat a tudatos döntésekben – beleértve a környezettudatos vásárlást is.

A GVH legfontosabb tanácsai:

  • Gondold végig, valóban szükséged van-e a kiszemelt termékre – ne vásárolj impulzívan!
  • Ellenőrizd, hogy a leárazott ár tényleg kedvezményes-e, és számolj a kiszállítási díjjal is!
  • Használj ár-összehasonlító oldalakat, de vedd figyelembe, hogy a fizetett hirdetések előre sorolhatják a találatokat!
  • Nézz utána az értékeléseknek: ha csak tökéletes pontszámokat látsz, az gyanús lehet!
  • Csak olyan webáruháztól vásárolj, amelynek van ügyfélszolgálata és elérhetősége!
  • Szánj időt az ÁSZF átolvasására, és ne feledd: online vásárlásnál 14 napos elállási jog illet meg!

A GVH nemcsak a fogyasztókat, hanem a vállalkozásokat is segíti: oktatóvideókkal magyarázza el, hogyan tarthatják jogszerűen az akcióikat.

A hivatal hangsúlyozza, hogy a Black Friday idején is szigorúan ellenőrzi a webshopok árfeltüntetési gyakorlatait, és ha jogsértést észlel, vizsgálatot indít.

Címlapkép: Getty Images
