Megdőlt a nagy őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról

Az októberrel együtt megérkezett a hideg, borús őszi idő, mely kedvez a különböző fertőzések terjedésének. Emellett a napsütéses órák csökkenése, hogy kevesebb időt töltünk a szabadban, mely gyengítheti az immunrendszert. Így érdemes az őszi-téli időszakban különösen figyelni az immunrendszer támogatására. Sokan már most elkezdték megelőzési céllal szedni az étrend-kiegészítőket; azzal kapcsolatban viszont sok tévhit él még mindig a fejekben, hogy ezeket a szereket hogyan és milyen mennyiségben érdemes szedni. A Pénzcentrum utánajárt, a legfrissebb szakmai ajánlások szerint hogyan érdemes szedni a D-vitamint. Mutatjuk az is, mikor pénzkidobás a drága készítmény vásárlása, illetve hogyan lehet töredékáron D-vitaminhoz jutni.

Azzal a legtöbben tisztában vannak, hogy a D-vitamin hasznosulásához a szervezetben szükség van napfényre. Az UV-B sugárzás hiánya miatt ősszel és télen a szervezet nem tud elegendő D-vitamint előállítani, egyes csoportok - mint az idősek, várandósok, sőt a túlsúllyal élők - számára magasabb beviteli érték javasolt, valamint stresszes élethelyzetben is javallott a magasabb napi bevitel D-vitaminból. Bár egyes élelmiszerekben (pl. tejtermékek, tengeri halak, tojássárgja, stb.) megtalálható kis mennyiségben a D-vitamin, a szükségletünk nagy részét nem ilyen források fedezünk, hanem a szervezetünkben termelt D-vitamin. Azonban ehhez a hidegebb évszakokban kevésbé ideálisan a körülmények: kevesebb időt töltünk a szabadban, kevesebb napfény éri a bőrünket.

Üresek a D-vitamin raktárak

A szakértők között már évek óta megszületett a konszenzus, hogy friss kutatási eredmények szerint kivétel nélkül mindenkinek javasolt a téli D-vitamin-pótlás. A magyar lakosság nagy többségét érintő és mérhető egészségkockázatot jelentő D-vitamin-hiányról szóló hírek egyáltalán nem túlzóak. Három éve készült el a kifejezetten magyar lakosság specifikus D-vitamin konszenzusajánlás. A konszenzus elkészítésében közreműködő orvosok rámutattak: Magyarországon az egyik legtöbb embert érintő egészségkockázat a D-vitamin-hiány, amely a téli időszak végére szinte minden magyart érint. A korábbi mérések szerint pedig még a nyári időszakban is minden második magyar D-vitamin-szintje alacsonyabb az ajánlott értéknél, így ők eleve "hátrányból indulnak" ősszel.

Éppen ezért a szakértők szerint az októbertől márciusig tartó időszakban mindenkinek ajánlott a D3-vitamin-készítmények fogyasztása. Az ajánlásban a felnőttek számára leírt napi 2000 NE-mennyiség ugyanis élelmiszerből még kiegyensúlyozott táplálkozási szokásokkal sem biztosítható. Általánosságban a magyarok étrendje alig tartalmaz D-vitamint: átlagosan az ezzel az étkezési stílussal bevihető mennyiség mindössze napi 80 NE. Tavasztól őszig ez azért jelent kisebb problémát, mert elegendő mennyiséget termelhet a saját szervezetünk, ha a végtagokat, a vállat és az arcot direkt napsugárzás éri az UV-B sugárzás erősségétől függően napi 15–30 perces időtartamban.

Sok a D-vitaminnal kapcsolatos tévhit, ami tovább ront a helyzeten

A D-vitaminnal kapcsolatos egyik legkárosabb tévhit, hogy a túl sok D-vitamin szedése rendkívül veszélyes, nagy kockázatot jelenthet a vitamin túladagolása. Valójában az ajánlottnál nagyobb mennyiség bevitele csak hosszú távon okozhat mérhető problémákat a szervezet szabad kalciumszintjében (hiperkalcémia), és az úgynevezett D-vitamin-intoxikáció rendkívül ritka. Ennek ellenére sokan éppen a túladagolástól tartva nem szednek megfelelő mennyiséget, miközben az ajánlott D-vitamin mennyiséget igen könnyű tartani.

Ezen kívül is még számos D-vitaminnal kapcsolatos tévhit él a fejekben, minthogy "minél többet szedünk, annál jobb", vagy hogy egészséges táplálkozással elegendő D-vitamin vihetünk be. Gyakori tévhit az is, hogy a fényterápia vagy szolárium télen helyettesítheti a napfényt, mely a D-vitamin előállításához szükséges. A D-vitaminnal kapcsolatos tévhiteket és tényeket ebben a cikkben gyűjtöttük össze. Hogy a tévhitek terjedésének elejét vegyünk, áttekintjük a D-vitamin szedése kapcsán a legfontosabb tudnivalókat.

Mennyi D-vitamin kell naponta az egészség megőrzéséhez?

Nagyon fontos, hogy az ajánlott napi beviteli mennyiség kapcsán még ma is rengeteg téves információ kering hírekben, cikkekben. Ennek az az oka, hogy korábban a D-vitamin ajánlások egységesek voltak, nem vették figyelembe az egyes országok lakosságának étkezési szokásait, a napsütéses órák számát, életmódját. Továbbá a mai napig olvashatunk WHO általi, vagy közös európai ajánlásról, sok cikk még mindig ezt veszi alapul, ezért olvashatunk eltérő értékeket más-más forrásokban.

Amit viszont ma érdemes alapul venni, az a kifejezetten magyarok egészségi állapotát, életmódját figyelembe vevő 2022-ben frissített magyar konszenzusajánlás. Eszerint az októbertől márciusig tartó időszakban az ajánlott napi mennyiség Nemzetközi Egységben kifejezve D-vitamin-hiány megelőzése céljából:

Gyermekeknek 6 éves korig: 400-500 NE, a biztonságosan bevehető mennyiség 1000 NE

Gyermekeknek 6 éves kor felett: 1000 NE, a biztonságosan bevehető mennyiség 2000 NE

Felnőtteknek: 2000 NE, a biztonságosan bevehető napi mennyiség 4000 NE

Terhesség és szoptatás idején a kismamák számára mindenképpen a napi adagolás ajánlott legfeljebb 4000 NE mennyiségben.

Fontos, hogy ezek a mennyiségek a hiány kialakulásának megelőzése szempontjából irányadók. Ha már kimutatható a vitaminhiány, akkor orvosi ajánlásra szükség lehet telítő, magasabb dózisra néhány hétig.

A fenti felsorolás általános, egészséges szervezetre vonatkozik, bizonyos esetekben viszont szükség lehet ezeknél az értékeknél több vagy kevesebb D-vitamin bevitelre. A különböző egészségi állapotok (várandósság, túlsúly), betegségek, illetve gyógyszerszedés, életkor, stresszszint mind befolyásolhatják az ajánlott mennyiséget.

Hogyan és milyen formában érdemes szedni a D-vitamint?

Ha azt már tudjuk, mennyi D-vitamint érdemes szednünk, azzal is érdemes tisztában lenni, milyen formában tud a vitamin leginkább hasznosulni. Mindenekelőtt megbízható forrásból származó termékeket érdemes választani, tehát nem online, külföldi webshopból rendelt, kétes eredetű pirulákat! Mérések bizonyítják, hogy az internetről rendelhető, ellenőrizhetetlen külföldi gyártótól származó készítmények gyakran nem a feltüntetett vitaminmennyiséget tartalmazzák.

A gyógyszerészek leginkább azokat a készítményeket ajánlják az őszi-téli időszakban, melyekben a D-vitamin C-vitaminnal van kombinálva, illetve olyanokat, melyek a két vitamin mellett cinket vagy szelént is tartalmaznak. Ezek a mikrotápanyagok ugyanúgy szükségesek az immunrendszer megfelelő működéséhez, ezért érdemes azokat együtt bevinni a szervezetbe. Fontos, hogy

magas hatóanyagtartalmú D-vitamint elég hetente, kéthetente vagy havonta egyszer bevenni, az ajánlott adagolásnak megfelelően!

Magas hatóanyagú készítményt egyébként orvosi felügyelet mellett érdemes szedni. Az orvosi felügyelet nélküli, vény nélküli készítmények szedésénél sokkal inkább javasolt a napi adagolás. Minden esetben érdemes azonban elolvasni a betegtájékoztatót, vagy megkérdezni a gyógyszerészt, és az ajánlott adagolásnak megfelelően szedni a készítményeket!

Így juthatsz töredékáron D-vitamin tablettához

Idén is megvizsgáltuk a különböző D-vitamin készítmények árfekvését néhány terméken keresztül. Az előző évekhez képest a dobozárak elég változékonyan alakultak: volt, ahol árcsökkenés mutatkozott, máshol azonban jelentős növekedést láthatunk. Érdemes megfigyelni, hogy árusítóhelytől függően több ezer forint is lehet a különbség egyazon termék esetében. A dobozár azonban nem minden: kiválogattuk, hogy a kiszerelés (tabletták darabszáma) és a hatóanyag-tartalom alapján mekkora az egységár az egyes termékeknél. Ez alapján 1000NE D-vitamin kerülhet akár 3,75 forintba, de 28,79 forintba is!

Persze nem lehet minden egyes vásárlás előtt minden egyes D-vitamin készítmény árát összehasonlítani, kiszámolni egységnyi hatóanyag-tartalomra, hogy melyik termékkel járunk a legjobban. Ez természetesen nem életszerű, de a gyűjtés rámutat: érdemes megnézni hány tabletta van egy dobozban, és milyen magas a hatóanyag-tartalom, mert ebben is nagy eltérések lehetnek.

Érdemes figyelni a patikai akciókat, ilyenkor az őszi-téli időszakban kifejezetten nagy árcsökkentések szoktak lenni az étrend-kiegészítők terén. Persze ahhoz, hogy tudjuk, jó akciót fogunk-e ki, a rendes árakkal sem árt tisztában lenni. Ezenfelül - amiről még mindig kevesen tudnak - a D-vitamint fel lehet íratni a háziorvossal receptre, támogatott áron pedig a töredékébe kerül, mint rendes áron megvenni a boltban!

Még jobban járhatunk, ha a vényre felírt D-vitamint egészségpénztári megtakarításból fedezzük. Teljes áron is megvehetők bizonyos típusú D-vitamin egészségpénztári kártyával, még akár drogériában, bioboltban is.