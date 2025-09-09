A belépőszintű ë-C3 elektromos Citroën ára 8,99 millió forint, 200 km-es hatótávval és 40 perces töltési idővel.
Durván beleálltak az árrésstoppba: nagyon súlyos következményei lesznek a fenntartásának
„Az élelmiszer árak várakozásoknak megfelelő emelkedése arra mutat, hogy a minden más elemében káros árrésstop fenntartását már az infláció sem indokolja. Ez akkor is igaz, ha az árréstop márciusi, egyszeri árcsökkentő hatása vitathatlan” – véli az Országos Kereskedelmi Szövetség.
Mint írták, a kiskereskedelmi forgalom a vártnál is lassabban emelkedik, a lakossági fogyasztás kifejezetten visszafogott, szó sincs arról, hogy a túlhevült kereslet fűtené az inflációt. Az élelmiszer árak a lényegében fix árréssel megvert termékkörben is emelkednek április óta, és ezt a lakosság is érzékeli.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség megjegyezte, az élelmiszerek áremelkedése költségoldalról érkezik. A nagy kereskedelmi láncokhoz sorra futnak be a termelők és feldolgozók áremelési igényei, a kiskereskedelem alig győzi visszaverni ezeket, de ezt is megnehezíti az árrésstop intézménye. Az infláció mélyebb, strukturális okainak elemzése, illetve kezelése nem történt meg, a termelők és feldolgozók államilag befolyásolt költségelemei (rezsi, termékdíjak, minimálbér) folyamatosan emelkednek – hangsúlyozták.
Hozzátették, hogy ezzel szemben az árrésstoppal sújtott 6 nagy élelmiszer lánc a konszolidált adatok szerint összességében már 2024-ben, az árrésstop előtt is veszteséget termelt, és a hazai üzletláncok többségénél is csökkent a nyereség 2023-hoz képest. Erre a „szilárd alapra” terhelte rá a kormány az árrésstopot, ami további veszteségbe taszítja a szektort. Ilyen körülmények között nem lehet érdemi árversenyt folytatni a vásárlók megnyeréséért, és nem lehet széleskörű, nagy kedvezményeket biztosító akciókat indítani – mutattal rá.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség felhívta a figyelmet, hogy az árrésstop felgyorsítja a kisboltok megszűnését, ami rontja a kisebb települések élelmiszer ellátását. Már 400 településen nincs semmilyen bolt, sok száz további településen pedig nincsen verseny, és így versengő árak sem szolgálják a lakosságot.
A háztartási energiáért 11,0%-kal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 23,2, a palackos gáz 2,6%-kal drágult.
Az euró kedden hét órakor 393,18 forinton állt a hétfő kora esti 393,12 forint után.
A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT Zrt.) projektcége, a 4iG SDT EGY Zrt. megvásárolja a Rába Járműipari Holding Nyrt. többségi, 74 százalékos...
A világ kormányai egyre nagyobb mennyiségű bitcoint halmoznak fel, részben tudatos tartalékolási stratégiaként, részben bűnüldözési akciók során lefoglalt eszközök révén.
Az adószámlától kezdve a bevallásokon át egészen a foglalkoztatási adatokig minden lekérdezhető online.
Az MNB Monetáris Tanácsa várhatóan még hosszú ideig fenntartja a jelenlegi 6,5%-os alapkamatot, mivel az infláció továbbra is a jegybanki célsáv felett marad.
A pénteki gyengülés után mérsékelt emelkedéssel indulhat hétfőn a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén, mivel a nemzetközi befektetői hangulat összességében kedvező,
Hétfő reggelre mérséklődött a forint ereje a nemzetközi devizakereskedelemben a péntek délutáni jegyzésekhez képest.
Ezek voltak augusztus utolsó hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon!
Magyarországon a szárazság ma már nemcsak a gazdákat sújtó természeti jelenség, hanem egy lassan kibontakozó, rendszerszintű katasztrófa.
Jelenleg az EU-ban felhasznált ritka földfémek kevesebb mint 1 százalékát hasznosítják újra.
Az elmúlt négy évtizedben drámai átalakuláson ment keresztül a világ jövedelmi térképe.
Dr. Rab Árpád színes és gondolatébresztő előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a jövő nem előre látható, hanem formálható.
Az ír GDP alakulása időről időre extrém kilengéseket mutat, ami torzítja az uniós aggregált mutatókat.
A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,0 százalékkal nagyobb volt a 2025. júniusinál.
Meglepő bejelentést tett a kormány: olyan rosszul megy a gazdaságnak, hogy halasztanák az adóemelést?
A hatályos jogszabályok szerint jövő januártól a 2025 júliusában mért infláció mértékével, vagyis 4,3 százalékkal emelkedne az üzemanyagok, az alkohol vagy épp a dohánytermékek ára.
A klímaváltozás hatásai már nem csupán előrejelzések, hanem mindennapi valóság.
Az IMF friss előrejelzése szerint Magyarország államadóssága 2030-ra megközelítheti a GDP 80%-át,