Family Butcher Business meat store
Vállalkozás

Itt a friss Magyar Falu Program döntési lista 2025-ben: a pályázatok nyertesei, több mint 3 ezer kisbolt, hentesüzlet kap pénzt

Pénzcentrum
2025. október 14. 21:14

Nyilvánossá vált a Magyar Falu Program döntési lista 2025-ben, melyből kiderül, mely vidéki kisboltok és hentesüzletek pályáztak sikeresen. A Magyar Falu Program keretében a KTÜ-KP-1-2025 kódszámú, A kistelepülési üzletek működési támogatása kiírt pályázaton 3348 pályázó nyert el 1-3 millió forint összegű támogatást. A maximális keret 4 milliárd forint volt.

Az Agrárminisztérium tavasszal meghozott, a kistelepülési üzletek támogatásának biztosításáról szóló 1083/2025. (III. 31.) kormányhatározat alapján pályázatot hirdetett még tavasszal a Magyar Falu Program keretében az 5000 fő és ez alatti lakosságszámú településen működő élelmiszer- és hentesüzletek támogatására. A támogatásra rendelkezésre álló forrás összege 4 milliárd forint volt. A támogatott tevékenység időtartama 2025. március 1-től 2026. március 1-ig tart és a kiírásban szerepelt, hogy sikeres pályázat esetén a pályázó vállalja, hogy a támogatással érintett kistelepülési üzletet a támogatás folyósításától számított 12 hónapon keresztül üzemelteti, és biztosítja a napi fogyasztási cikkekhez, valamint a hentesáruhoz való hozzáférést. Már nyilvános a nyertes pályázók listája.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A pályázat kiírása

Az Agrárminisztériumot vezető miniszter pályázatot hirdetett tavasszal a Magyar Falu Program keretében megvalósuló a kistelepülési üzletek támogatásának biztosításáról szóló 1083/2025. (III. 31.) kormányhatározat alapján a kistelepülési élelmiszer- és hentesüzletek támogatására, a megnövekedett költségeikhez történő hozzájárulás érdekében. Az elnyerhető támogatás mértéke minimu 1 millió, maxumum 3 millió forint volt üzletenként. A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül lehetett benyújtani a KTÜ-KP-1-2025 kódszám alatt.

Egy pályázó több pályázatot is benyújthatott, de egy üzletre csak egy pályázat volt benyújtható. A pályázatok benyújtása 2025. június 16. 10:00 óra és július 16. 14:00 óra között történt. A döntési lista most vált nyilvánossá, melyben a nyertes pályázókat és az elnyert összegeket sorolják fel.

Magyar Falu Program nyertesek 2025-ben

A Magyar Falu Program nyertesei a friss döntési lista alapján 2025-ben a következő vállalkozások a megvalósítás helyszíneként megjeleölt települések ábécésorrendje szerint:

Kattints ide a táblázat letöltéséhez!

Így számolhatják el az összeget a Magyar Falu Program nyertesei

A pályázati kiírás alapján minden olyan költség elszámolható, amely egyértelműen az adott üzlet mindennapi működéséhez közvetlenül és elengedhetetlenül szükséges (pl. rezsi, könyvelési díj, szerződés szerinti bérleti díj, karbantartás, bruttó munkabér, stb.) A költségeket nem sorolja fel tételesen a kiírás. 

  • Elszámolható a pénztárgép beszerzése és a hozzá kapcsolódó hardver és szoftver eszközök. Továbbá elszámolható a meglévő pénztárgéphez kapcsolódó fejlesztések hadver és szoftver beszerzései ilyen pl. bankkártya olvasó, készletnyilvántartó rendszer, kasszarendszer program, mérleg, vevőkijelző, szkenner, vonalkód olvasó rendszer, stb.
  • A támogatás elszámolása során kizárólag az élelmiszer, illetve hentesáru forgalmazásával érintett üzletrész működési költségeit lehet elszámolni, amennyiben az üzlethelyiség egy részében árusítanak más terméket (pl. dohányárut), vagy az érintett üzlet/épület nem kizárólag élelmiszerüzlet működését szolgálja (pl. kocsma, büfé). Ebben az esetben egyértelműen elhatárolva, megbontva szükséges feltüntetni a tevékenységeket, és ezek bevételeit a könyvelői igazolásban. Az elszámolás során az élelmiszer forgalmazásával érintett üzletrész működési költségei számolhatók el: ennek során – amennyiben a működési költség nem bontható meg (például: közös kazán fűtésének költsége) – az érintett épületrész (például: hasznos alapterület, m2) arányát figyelembe véve szükséges a működési költség arányosítását meghatározni.
  • Közeli hozzátartozótól bérelt üzlet bérleti díja nem számolható el a támogatás keretében. Bérleti szerződésben – természetes személyként, illetve gazdálkodó szervezet képviselőjeként – bérlő és bérbeadó nem lehet ugyanazon személy vagy egymás Ptk. szerinti közeli hozzátartozója. Bérleti díj a pályázat kiírásakor már hatályos bérleti szerződés vonatkozásában számolható el.
  • Olyan rezsiköltség esetén, ahol a kiszámlázott időszak csak részben esik bele a támogatott tevékenység időtartamába, a számlának csak a támogatott tevékenység idejére eső arányos része számolható el. 
  • A helyi iparűzési adó nem számolható el. A HIPA nem kapcsolódik közvetlenül a pályázati kiírás céljához, nem elszámolható költség.
  • Csak az üzlet működéshez közvetlenül szükséges karbantartások számolhatók el a támogatás keretében. Karbantartásnak minősül minden olyan javítási, karbantartási tevékenység, ami a már használatban lévő tárgyi eszköz/rendszer (vízhálózat, fűtés, kazán stb.) folyamatos, 12 zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgálja. Elszámolható pl. pénztárgép éves karbantartása (szoftverkövetési díj), a tisztasági festés, rovarirtás, tűzoltó készülék éves felülvizsgálata is. Ugyanakkor a működési költséghez nyújtott támogatás kapacitásbővítéshez, fejlesztéshez, új eszközök beszerzésére nem számolható el (kivétel ez alól az új pénztárgép és a hozzá kapcsolódó hardver beszerzése).
  • A támogatás a munkáltató által kifizetett, a pályázat kiírásakor már alkalmazott munkavállaló bruttó munkabérére számolható el a támogatott tevékenység időtartamában (2025. március 1. – 2026. március 1.). A kettős finanszírozás tilalma alapján azonban a munkáltatói közteher csak akkor számolható el, ha a pályázó ugyanerre a költségre 2025. évben nem kapott a 62/2021. (II.12.) Kormányrendelet alapján nyújtható munkáltatói közteher támogatást. A támogatott tevékenység időtartama (2025. március 1. – 2026. március 1.) alatt felmerült munkabérköltségek elszámolhatók, nem feltétele a támogatásnak a teljes időintervallumban történő foglalkoztatás. A jogosultságot nem befolyásolja, ha a pályázati kiírásban a támogatott tevékenység időtartama alatt a foglalkoztatott munkaideje, munkabére megváltozik.
  • Az egyéni vállalkozó esetében elszámolható a vállalkozói kivét összege, a tulajdonos bruttó munkabére, amennyiben heti minimum 36 órában a boltban munkát végez. Az ügyvezetésért járó bér nem számolható el. Egyéni vállalkozó esetén 1) vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén a vállalkozói kivét számolható el, 2) az átalányadózást alkalmazó biztosított egyéni vállalkozó esetén az átalányban megállapított személyi jövedelemadó köteles jövedelem, de legfeljebb a bruttó minimálbér 12 havi összegét meg nem haladó összeg számolható el, valamint a jövedelem után megfizetett közterhek.
  • Elszámolható az üzletben foglalkoztatott közeli hozzátartozó munkabére is, amennyiben a foglalkoztatási jogviszony a pályázat kiírásának megfelel.
  • Az egyszerűsített foglalkoztatással foglalkoztatott munkabére és munkáltatói járuléka nem számolható el. A pályázati kiírás alapján az olyan foglalkoztatott munkabére számolható el, akinek a jogviszonya a pályázati kiírás időpontját megelőzően már fennállt, illetve ha ez a jogviszony megszűnt, a helyette felvett munkavállaló költségeit lehet elszámolni. Az egyszerűsített foglalkoztatás tipikusan a rövidtávú alkalmi munka, idénymunka esetén használt foglalkoztatási forma, amelynek költségei a pályázati kiírás alapján nem támogathatók.

 
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #pályázat #élelmiszer #támogatás #kiskereskedelem #vidék #hentes #kisbolt #fmcg #kistelepülés #élelmiszerbolt #agrárminisztérium

