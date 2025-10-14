Több mint 157 millió eurós bírságot szabott ki az Európai Bizottság a Gucci, a Chloé és a Loewe luxusdivatmárkákra.
Itt a friss Magyar Falu Program döntési lista 2025-ben: a pályázatok nyertesei, több mint 3 ezer kisbolt, hentesüzlet kap pénzt
Nyilvánossá vált a Magyar Falu Program döntési lista 2025-ben, melyből kiderül, mely vidéki kisboltok és hentesüzletek pályáztak sikeresen. A Magyar Falu Program keretében a KTÜ-KP-1-2025 kódszámú, A kistelepülési üzletek működési támogatása kiírt pályázaton 3348 pályázó nyert el 1-3 millió forint összegű támogatást. A maximális keret 4 milliárd forint volt.
Az Agrárminisztérium tavasszal meghozott, a kistelepülési üzletek támogatásának biztosításáról szóló 1083/2025. (III. 31.) kormányhatározat alapján pályázatot hirdetett még tavasszal a Magyar Falu Program keretében az 5000 fő és ez alatti lakosságszámú településen működő élelmiszer- és hentesüzletek támogatására. A támogatásra rendelkezésre álló forrás összege 4 milliárd forint volt. A támogatott tevékenység időtartama 2025. március 1-től 2026. március 1-ig tart és a kiírásban szerepelt, hogy sikeres pályázat esetén a pályázó vállalja, hogy a támogatással érintett kistelepülési üzletet a támogatás folyósításától számított 12 hónapon keresztül üzemelteti, és biztosítja a napi fogyasztási cikkekhez, valamint a hentesáruhoz való hozzáférést. Már nyilvános a nyertes pályázók listája.
A pályázat kiírása
Az Agrárminisztériumot vezető miniszter pályázatot hirdetett tavasszal a Magyar Falu Program keretében megvalósuló a kistelepülési üzletek támogatásának biztosításáról szóló 1083/2025. (III. 31.) kormányhatározat alapján a kistelepülési élelmiszer- és hentesüzletek támogatására, a megnövekedett költségeikhez történő hozzájárulás érdekében. Az elnyerhető támogatás mértéke minimu 1 millió, maxumum 3 millió forint volt üzletenként. A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül lehetett benyújtani a KTÜ-KP-1-2025 kódszám alatt.
Egy pályázó több pályázatot is benyújthatott, de egy üzletre csak egy pályázat volt benyújtható. A pályázatok benyújtása 2025. június 16. 10:00 óra és július 16. 14:00 óra között történt. A döntési lista most vált nyilvánossá, melyben a nyertes pályázókat és az elnyert összegeket sorolják fel.
Magyar Falu Program nyertesek 2025-ben
A Magyar Falu Program nyertesei a friss döntési lista alapján 2025-ben a következő vállalkozások a megvalósítás helyszíneként megjeleölt települések ábécésorrendje szerint:
Kattints ide a táblázat letöltéséhez!
Így számolhatják el az összeget a Magyar Falu Program nyertesei
A pályázati kiírás alapján minden olyan költség elszámolható, amely egyértelműen az adott üzlet mindennapi működéséhez közvetlenül és elengedhetetlenül szükséges (pl. rezsi, könyvelési díj, szerződés szerinti bérleti díj, karbantartás, bruttó munkabér, stb.) A költségeket nem sorolja fel tételesen a kiírás.
- Elszámolható a pénztárgép beszerzése és a hozzá kapcsolódó hardver és szoftver eszközök. Továbbá elszámolható a meglévő pénztárgéphez kapcsolódó fejlesztések hadver és szoftver beszerzései ilyen pl. bankkártya olvasó, készletnyilvántartó rendszer, kasszarendszer program, mérleg, vevőkijelző, szkenner, vonalkód olvasó rendszer, stb.
- A támogatás elszámolása során kizárólag az élelmiszer, illetve hentesáru forgalmazásával érintett üzletrész működési költségeit lehet elszámolni, amennyiben az üzlethelyiség egy részében árusítanak más terméket (pl. dohányárut), vagy az érintett üzlet/épület nem kizárólag élelmiszerüzlet működését szolgálja (pl. kocsma, büfé). Ebben az esetben egyértelműen elhatárolva, megbontva szükséges feltüntetni a tevékenységeket, és ezek bevételeit a könyvelői igazolásban. Az elszámolás során az élelmiszer forgalmazásával érintett üzletrész működési költségei számolhatók el: ennek során – amennyiben a működési költség nem bontható meg (például: közös kazán fűtésének költsége) – az érintett épületrész (például: hasznos alapterület, m2) arányát figyelembe véve szükséges a működési költség arányosítását meghatározni.
- Közeli hozzátartozótól bérelt üzlet bérleti díja nem számolható el a támogatás keretében. Bérleti szerződésben – természetes személyként, illetve gazdálkodó szervezet képviselőjeként – bérlő és bérbeadó nem lehet ugyanazon személy vagy egymás Ptk. szerinti közeli hozzátartozója. Bérleti díj a pályázat kiírásakor már hatályos bérleti szerződés vonatkozásában számolható el.
- Olyan rezsiköltség esetén, ahol a kiszámlázott időszak csak részben esik bele a támogatott tevékenység időtartamába, a számlának csak a támogatott tevékenység idejére eső arányos része számolható el.
- A helyi iparűzési adó nem számolható el. A HIPA nem kapcsolódik közvetlenül a pályázati kiírás céljához, nem elszámolható költség.
- Csak az üzlet működéshez közvetlenül szükséges karbantartások számolhatók el a támogatás keretében. Karbantartásnak minősül minden olyan javítási, karbantartási tevékenység, ami a már használatban lévő tárgyi eszköz/rendszer (vízhálózat, fűtés, kazán stb.) folyamatos, 12 zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgálja. Elszámolható pl. pénztárgép éves karbantartása (szoftverkövetési díj), a tisztasági festés, rovarirtás, tűzoltó készülék éves felülvizsgálata is. Ugyanakkor a működési költséghez nyújtott támogatás kapacitásbővítéshez, fejlesztéshez, új eszközök beszerzésére nem számolható el (kivétel ez alól az új pénztárgép és a hozzá kapcsolódó hardver beszerzése).
- A támogatás a munkáltató által kifizetett, a pályázat kiírásakor már alkalmazott munkavállaló bruttó munkabérére számolható el a támogatott tevékenység időtartamában (2025. március 1. – 2026. március 1.). A kettős finanszírozás tilalma alapján azonban a munkáltatói közteher csak akkor számolható el, ha a pályázó ugyanerre a költségre 2025. évben nem kapott a 62/2021. (II.12.) Kormányrendelet alapján nyújtható munkáltatói közteher támogatást. A támogatott tevékenység időtartama (2025. március 1. – 2026. március 1.) alatt felmerült munkabérköltségek elszámolhatók, nem feltétele a támogatásnak a teljes időintervallumban történő foglalkoztatás. A jogosultságot nem befolyásolja, ha a pályázati kiírásban a támogatott tevékenység időtartama alatt a foglalkoztatott munkaideje, munkabére megváltozik.
- Az egyéni vállalkozó esetében elszámolható a vállalkozói kivét összege, a tulajdonos bruttó munkabére, amennyiben heti minimum 36 órában a boltban munkát végez. Az ügyvezetésért járó bér nem számolható el. Egyéni vállalkozó esetén 1) vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén a vállalkozói kivét számolható el, 2) az átalányadózást alkalmazó biztosított egyéni vállalkozó esetén az átalányban megállapított személyi jövedelemadó köteles jövedelem, de legfeljebb a bruttó minimálbér 12 havi összegét meg nem haladó összeg számolható el, valamint a jövedelem után megfizetett közterhek.
- Elszámolható az üzletben foglalkoztatott közeli hozzátartozó munkabére is, amennyiben a foglalkoztatási jogviszony a pályázat kiírásának megfelel.
- Az egyszerűsített foglalkoztatással foglalkoztatott munkabére és munkáltatói járuléka nem számolható el. A pályázati kiírás alapján az olyan foglalkoztatott munkabére számolható el, akinek a jogviszonya a pályázati kiírás időpontját megelőzően már fennállt, illetve ha ez a jogviszony megszűnt, a helyette felvett munkavállaló költségeit lehet elszámolni. Az egyszerűsített foglalkoztatás tipikusan a rövidtávú alkalmi munka, idénymunka esetén használt foglalkoztatási forma, amelynek költségei a pályázati kiírás alapján nem támogathatók.
Az elkövetkezendő évek jelentős kihívása lehet a geopolitikai instabilitás és az AI rohamos fejlődése.
33 éves sofőr nem magyarázta túl a történetet: azt mondta, hogy a cigaretta az övé és azt az Angliában munkát vállaló honfitársainak vitte volna.
Kedden Győr ad otthont a Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórumának.
Egyre súlyosabb méreteket ölt a „szőlővész”: az aranyszínű sárgaság már 17 hazai borvidéken pusztít.
A 62 éves szlovákiai magyar milliárdos a jövőben saját vállalkozásaira kíván összpontosítani.
Meghirdették az orosházi üveggyár épületeit az amerikai tulajdonosok. Ezzel úgy tűnik, végleg befellegzett a nagymúltú gyárnak.
A Samsung 2023 végén szerzett környezethasználati engedélyt, amit a Göd-ÉRT Egyesület azonnal megtámadott a bíróságon.
Ma már egyre gyakrabban kerülnek célkeresztbe a gyárak, és a kritikus infrastruktúra.
Mi a klímavédelmi felügyeleti díj, kinek kell befizetnie? Mennyi a klímavédelmi felügyeleti díj összege, miért történt változás és mikor van a felügyeleti díj befizetési határidő?
Az európai vállalkozói szféra legnagyobb ernyőszervezete, a BusinessEurope részletes javaslatcsomagot készített az opcionális, egységes EU-s cégformáról.
Ügyvédi szakértő segítségével jártunk utána, hogy milyen kiadásokra kell számítani, és hogyan lehet minimalizálni a költségeket.
A Nemzetgazdasági Minisztérium módosította a Széchenyi Mikrohitel Max+ hiteltermék üzletszabályzatát.
A Ryanair vezérigazgatója, Michael O'Leary éles kritikával illette a Wizz Air üzleti modelljét.
A Telekom hálózat korszerűsítést végez több településen, ami miatt az otthoni internet, TV és telefon szolgáltatások szünetelése várható.
Október 14-én Győr ad otthont a Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórumának.
A mesterséges intelligencia 2025-ben már nem csupán jövőkutatók kedvenc témája, hanem a mindennapi vállalkozói működés szerves része.
Az Otthon Start nemcsak a lakáspiacot, hanem az építőipart is felpezsdítette.
2030-ig 4000 adminisztratív munkahelyet szüntet meg a Lufthansa csoport, hogy javítsa jövedelmezőségét.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.