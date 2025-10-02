2025. október 2. csütörtök Petra
12 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Női fogyasztó vásárol az élelmiszerboltban, sétál a polcok között
Vásárlás

Aldi, Lidl, Penny, Spar, Tesco: hol a legolcsóbb a májkrém, virsli, túró, hagyma ezen a héten?

Pénzcentrum
2025. október 2. 07:01

Hetente változó akciós árak mellett egyre nehezebb eligazodni, hol éri meg leginkább beszerezni az alapvető élelmiszereket. A Pénzcentrum friss összehasonlítása öt termék esetében vizsgálta meg a legnagyobb hazai boltláncok ajánlatait. Mindenhol a legolcsóbb, akciós újságban szereplő terméket vettük alapul, és egységár (Ft/kg vagy Ft/db) alapján rangsoroltunk. Az árak mellett a termékek típusa és eredete is fontos szempontnak bizonyult a különbségek megértéséhez.

Csütörtökönként jelennek meg a hazai élelmiszerláncok heti akciós újságjai, amelyek alapján sok vásárló előre megtervezi a heti bevásárlását. Ezúttal öt népszerű terméket hasonlítottunk össze: vöröshagyma, májkrém, virsli, túró, valamint egy pékáru (kakaós vagy fahéjas csiga) került be a válogatásba.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Minden termékkategóriánál a legolcsóbb elérhető változat szerepel a listán, az akciós újságok alapján. Mivel a különböző termékek különféle kiszerelésben kaphatók, az összehasonlítást egységárak (Ft/kg vagy Ft/db) alapján végeztük el – így biztosítható a korrekt árverseny. A *-gal jelölt termékek pedig egyértelműen hazai eredetűek, ami főként zöldségféléknél fontos szempont lehet.

Válogatás a hazai élelmiszerláncok 10.02-től érvényes akciós újságjaiból

  Aldi Lidl Penny Spar Tesco
Vöröshagyma (Ft/kg) 179* 239* - - 149
Májkrém (Ft/kg) 1658,33 1645 1198 - -
Virsli (Ft/kg) 1603,57 3795 1198 2568,57 4630
Túró (Ft/kg) 1550 1698 1780 1598 -
kakaós csiga (Ft/db) - 149 119 149 155

Vöröshagyma – magyar vagy olcsóbb?

A legolcsóbb vöröshagyma jelenleg a Tesco kínálatában érhető el, 149 Ft/kg áron, azonban a Lidl (239 Ft/kg) és Aldi (179 Ft/kg) termékei hazai eredetűek, amit az akciós kiadványban is jelöltek. A magyar termékért tehát esetenként többet kell fizetni, de sok vásárlónak ez tudatos választás kérdése is.

Májkrém – akár 30% különbség

A májkrémeknél jól látható árkülönbség van: a Penny ajánlata a legkedvezőbb 1198 Ft/kg, míg az Aldi (1658 Ft/kg) és Lidl (1645 Ft/kg) jóval magasabb árat kínál. Más boltláncokban nem szerepelt májkrém az akciós kiadványokban, így nem tudtuk őket bevonni a körképbe.

Virsli – nemcsak árban, de típusban is eltérnek

A virsli esetében nemcsak az árak, hanem a termékek típusa is jelentősen eltér. A Penny Dárdás baromfi virslije bizonyult a legolcsóbbnak (1198 Ft/kg), míg az Aldi hasonló típusú baromfi virslije 1603 Ft/kg-os áron szerepel. A Spar egy prémiumabb terméket kínál, a MasterGood Füstlit, 2568 Ft/kg-ért. A Lidl a Pikok bécsi juhbeles virslit akciózta, amely 3795 Ft/kg-ba kerül – ez már a felső árkategóriát képviseli. A Tesco virslije a legdrágább: 4630 Ft/kg-os áron szerepelt az újságban.

Túró – kisebb különbségek, eltérő elérhetőség

A túróárak közelebb állnak egymáshoz, de itt is számít, mit kapunk a pénzünkért. A legolcsóbb túró az Aldi kínálatában található, 1550 Ft/kg-os áron. A Spar ára 1598 Ft/kg, a Lidl túrója pedig 1698 Ft/kg – utóbbi egy időszakosan elérhető, nem állandó termék a Nostja kollekcióból. A Penny túrója a legdrágább, 1780 Ft/kg-os egységárral.

Kakaós és fahéjas csiga – nem ugyanaz, mégis összevethető

A pékáru összehasonlításakor figyelembe vettük, hogy a Lidl csigája teljes kiőrlésű kakaós, míg a Spar kínálatában fahéjas csiga szerepelt az aktuális akciós újságban. A Penny vezeti a mezőnyt 119 Ft/db-os árral, a Lidl és a Spar egyaránt 149 Ft/db, míg a Tesco a legdrágább, 155 Ft/db-os egységárral.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Összegzés

Az aktuális akciós újságok alapján készített árösszehasonlításunk azt mutatja:

  • A Penny számos alapterméknél kínálta a legolcsóbb ajánlatot (pl. májkrém, virsli, csiga),
  • Az Aldi szintén erősen szerepel (pl. túró, virsli),
  • A Tesco egyedül a vöröshagyma áránál volt versenyképes,
  • A Lidl gyakran prémium vagy speciális termékeket akciózott (pl. juhbeles virsli, teljes kiőrlésű csiga),
  • A Spar kínálata főként középáras, de nem a legolcsóbb.

Az egységárak alapján történő összehasonlítás segít abban, hogy valóban az ár-érték arányt lássuk – különösen akkor, ha egy termék típusban, származásban vagy kiszerelésben eltér a versenytársak kínálatától. Fontos persze kiemelni, hogy a termékszortiment csak egy része szerepel a heti akciós kiadványokban, így teljes körű képet akkor kaphatnak a vásárlók, ha felkeresik az adot egységeket, és figyelik a helyi akciókat (pl. szavatossági- és egyéb készletakciók) is. Sőt, érdemes figyelni a külföldi akciókat is:

Miért fontos figyelni az akciókat?

Bár az infláció mértéke az elmúlt hónapokban csökkent, az élelmiszerárak emelkedése továbbra is kiemelten érinti a magyar háztartásokat. Az élelmiszerinfláció különösen fájdalmas, mivel a mindennapi kiadások nagy részét ezek a termékek teszik ki, így a drágulás hatása szinte minden családi költségvetésben azonnal érezhető. Nem véletlen tehát, hogy a magyar vásárlók rendkívül árérzékenyek, és tudatosan keresik az akciókat, leértékeléseket, kedvezményes ajánlatokat.

Az élelmiszerláncok heti akciós újságjai mára sokak számára váltak nélkülözhetetlen tájékozódási ponttá. Ezek nemcsak a legjobb árakat segítenek megtalálni, hanem lehetőséget adnak a tudatos tervezésre is – különösen akkor, ha valaki figyeli a szezonális termékeket vagy a sajátmárkás árucikkeket. A Pénzcentrum célja, hogy ebben is segítse olvasóit: rendszeres árfigyeléseinkkel és összehasonlító anyagainkkal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a fogyasztók tudatos döntéseket hozhassanak.

Tapasztalataink szerint akkor spórolhat a legtöbbet egy háztartás, ha nemcsak követi az akciókat, hanem hajlandó akár több boltba is ellátogatni, hogy kihasználja az egyes láncok legjobb ajánlatait. Ez persze időt és odafigyelést igényel, de hosszú távon jelentős megtakarítást jelenthet – különösen a mostani gazdasági környezetben. A szezonalitásról pedig senki se feledkezzen el: nem kell télen dinnyét, nyáron sütőtököt enni! Ezúton is jó akcióvadászatot kívánunk!
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #Tesco #aldi #lidl #árak #penny #spar #bevásárlás #akciós újság #összehasonlítás #akciós #akciós kiadvany #élelmiszerárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban

Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban

Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban...

FRISS HÍREK
Több friss hír
07:01
06:29
05:36
04:34
21:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 2.
Új boltlánccal tarolná le a Tesco Magyarországot: fű alatt nyílt meg az első diszkontverő
2025. október 1.
Kereskedelmi Szövetség: 100 forint eladáson 40 fillért buknak a boltok, tarthatatlan a helyzet
2025. október 1.
Hatalmas pofon várja a magyar családokat a boltok kasszáinál: még nincs vége a megpróbáltatásaiknak
2025. október 1.
Így ürítik ki seperc alatt a magyarok bankszámláit is: rémisztő az új módszer, nyomot se hagynak
2025. október 1.
Trump harapófogójában Magyarország: tényleg katasztrófa lenne leválni az orosz energiáról jővőre?
NAPTÁR
Tovább
2025. október 2. csütörtök
Petra
40. hét
Október 2.
A mosoly világnapja
Október 2.
Az erőszakmentesség világnapja
Október 2.
A rákot túlélők és megsegítésük világnapja
Október 2.
A sztómások világnapja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Áll a bál a magyar boltok pénztárainál: ha ezt észreveszik a vásárlók, dühbe jönnek
2
2 hete
Kész, vége! Pár éven belül eltűnhet a pálinka a hazai boltok polcairól
3
4 hete
Legendás üdítőital márka tér vissza a magyar boltok polcaira: imádták a vásárlók a 70-es, 80-as években
4
2 hete
Indulhat a magyar családok rohama az IKEA-ba: újra kapható a termék, amire mindenki várt
5
2 hete
Újjáéled a legendás magyar sörmárka: 1949 óta először lehet majd kapni, Budafokon főzik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjmentes leszállítás
lehetőség az életbiztosítások fenntartására díjfizetés nélkül is. A tartam változatlan marad: a biztosítási összeg azonban az addig már befizetett díjak által fedezett mértékig (általában jelentősen) lecsökken.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 2. 06:29
Friss toplistán Magyarország kedvenc autói: ki nem találod, melyek állnak az első három helyen
Pénzcentrum  |  2025. október 2. 05:36
Új boltlánccal tarolná le a Tesco Magyarországot: fű alatt nyílt meg az első diszkontverő
Agrárszektor  |  2025. október 2. 06:01
Ragaszkodnak a gazdák ehhez a géphez: ritkán vesznek belőle újat