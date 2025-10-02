Új márkával kísérletezik a Tesco Magyarországon: Csepelen megnyílt az ország első Premier boltja, ami nagyobb hullámokat vethet, mint azt elsőre gondolnánk.
Aldi, Lidl, Penny, Spar, Tesco: hol a legolcsóbb a májkrém, virsli, túró, hagyma ezen a héten?
Hetente változó akciós árak mellett egyre nehezebb eligazodni, hol éri meg leginkább beszerezni az alapvető élelmiszereket. A Pénzcentrum friss összehasonlítása öt termék esetében vizsgálta meg a legnagyobb hazai boltláncok ajánlatait. Mindenhol a legolcsóbb, akciós újságban szereplő terméket vettük alapul, és egységár (Ft/kg vagy Ft/db) alapján rangsoroltunk. Az árak mellett a termékek típusa és eredete is fontos szempontnak bizonyult a különbségek megértéséhez.
Csütörtökönként jelennek meg a hazai élelmiszerláncok heti akciós újságjai, amelyek alapján sok vásárló előre megtervezi a heti bevásárlását. Ezúttal öt népszerű terméket hasonlítottunk össze: vöröshagyma, májkrém, virsli, túró, valamint egy pékáru (kakaós vagy fahéjas csiga) került be a válogatásba.
Minden termékkategóriánál a legolcsóbb elérhető változat szerepel a listán, az akciós újságok alapján. Mivel a különböző termékek különféle kiszerelésben kaphatók, az összehasonlítást egységárak (Ft/kg vagy Ft/db) alapján végeztük el – így biztosítható a korrekt árverseny. A *-gal jelölt termékek pedig egyértelműen hazai eredetűek, ami főként zöldségféléknél fontos szempont lehet.
Válogatás a hazai élelmiszerláncok 10.02-től érvényes akciós újságjaiból
|Aldi
|Lidl
|Penny
|Spar
|Tesco
|Vöröshagyma (Ft/kg)
|179*
|239*
|-
|-
|149
|Májkrém (Ft/kg)
|1658,33
|1645
|1198
|-
|-
|Virsli (Ft/kg)
|1603,57
|3795
|1198
|2568,57
|4630
|Túró (Ft/kg)
|1550
|1698
|1780
|1598
|-
|kakaós csiga (Ft/db)
|-
|149
|119
|149
|155
Vöröshagyma – magyar vagy olcsóbb?
A legolcsóbb vöröshagyma jelenleg a Tesco kínálatában érhető el, 149 Ft/kg áron, azonban a Lidl (239 Ft/kg) és Aldi (179 Ft/kg) termékei hazai eredetűek, amit az akciós kiadványban is jelöltek. A magyar termékért tehát esetenként többet kell fizetni, de sok vásárlónak ez tudatos választás kérdése is.
Májkrém – akár 30% különbség
A májkrémeknél jól látható árkülönbség van: a Penny ajánlata a legkedvezőbb 1198 Ft/kg, míg az Aldi (1658 Ft/kg) és Lidl (1645 Ft/kg) jóval magasabb árat kínál. Más boltláncokban nem szerepelt májkrém az akciós kiadványokban, így nem tudtuk őket bevonni a körképbe.
Virsli – nemcsak árban, de típusban is eltérnek
A virsli esetében nemcsak az árak, hanem a termékek típusa is jelentősen eltér. A Penny Dárdás baromfi virslije bizonyult a legolcsóbbnak (1198 Ft/kg), míg az Aldi hasonló típusú baromfi virslije 1603 Ft/kg-os áron szerepel. A Spar egy prémiumabb terméket kínál, a MasterGood Füstlit, 2568 Ft/kg-ért. A Lidl a Pikok bécsi juhbeles virslit akciózta, amely 3795 Ft/kg-ba kerül – ez már a felső árkategóriát képviseli. A Tesco virslije a legdrágább: 4630 Ft/kg-os áron szerepelt az újságban.
Túró – kisebb különbségek, eltérő elérhetőség
A túróárak közelebb állnak egymáshoz, de itt is számít, mit kapunk a pénzünkért. A legolcsóbb túró az Aldi kínálatában található, 1550 Ft/kg-os áron. A Spar ára 1598 Ft/kg, a Lidl túrója pedig 1698 Ft/kg – utóbbi egy időszakosan elérhető, nem állandó termék a Nostja kollekcióból. A Penny túrója a legdrágább, 1780 Ft/kg-os egységárral.
Kakaós és fahéjas csiga – nem ugyanaz, mégis összevethető
A pékáru összehasonlításakor figyelembe vettük, hogy a Lidl csigája teljes kiőrlésű kakaós, míg a Spar kínálatában fahéjas csiga szerepelt az aktuális akciós újságban. A Penny vezeti a mezőnyt 119 Ft/db-os árral, a Lidl és a Spar egyaránt 149 Ft/db, míg a Tesco a legdrágább, 155 Ft/db-os egységárral.
Összegzés
Az aktuális akciós újságok alapján készített árösszehasonlításunk azt mutatja:
- A Penny számos alapterméknél kínálta a legolcsóbb ajánlatot (pl. májkrém, virsli, csiga),
- Az Aldi szintén erősen szerepel (pl. túró, virsli),
- A Tesco egyedül a vöröshagyma áránál volt versenyképes,
- A Lidl gyakran prémium vagy speciális termékeket akciózott (pl. juhbeles virsli, teljes kiőrlésű csiga),
- A Spar kínálata főként középáras, de nem a legolcsóbb.
Az egységárak alapján történő összehasonlítás segít abban, hogy valóban az ár-érték arányt lássuk – különösen akkor, ha egy termék típusban, származásban vagy kiszerelésben eltér a versenytársak kínálatától. Fontos persze kiemelni, hogy a termékszortiment csak egy része szerepel a heti akciós kiadványokban, így teljes körű képet akkor kaphatnak a vásárlók, ha felkeresik az adot egységeket, és figyelik a helyi akciókat (pl. szavatossági- és egyéb készletakciók) is. Sőt, érdemes figyelni a külföldi akciókat is:
Miért fontos figyelni az akciókat?
Bár az infláció mértéke az elmúlt hónapokban csökkent, az élelmiszerárak emelkedése továbbra is kiemelten érinti a magyar háztartásokat. Az élelmiszerinfláció különösen fájdalmas, mivel a mindennapi kiadások nagy részét ezek a termékek teszik ki, így a drágulás hatása szinte minden családi költségvetésben azonnal érezhető. Nem véletlen tehát, hogy a magyar vásárlók rendkívül árérzékenyek, és tudatosan keresik az akciókat, leértékeléseket, kedvezményes ajánlatokat.
Az élelmiszerláncok heti akciós újságjai mára sokak számára váltak nélkülözhetetlen tájékozódási ponttá. Ezek nemcsak a legjobb árakat segítenek megtalálni, hanem lehetőséget adnak a tudatos tervezésre is – különösen akkor, ha valaki figyeli a szezonális termékeket vagy a sajátmárkás árucikkeket. A Pénzcentrum célja, hogy ebben is segítse olvasóit: rendszeres árfigyeléseinkkel és összehasonlító anyagainkkal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a fogyasztók tudatos döntéseket hozhassanak.
Tapasztalataink szerint akkor spórolhat a legtöbbet egy háztartás, ha nemcsak követi az akciókat, hanem hajlandó akár több boltba is ellátogatni, hogy kihasználja az egyes láncok legjobb ajánlatait. Ez persze időt és odafigyelést igényel, de hosszú távon jelentős megtakarítást jelenthet – különösen a mostani gazdasági környezetben. A szezonalitásról pedig senki se feledkezzen el: nem kell télen dinnyét, nyáron sütőtököt enni! Ezúton is jó akcióvadászatot kívánunk!
