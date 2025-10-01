Mínusz 0,40 forint, azaz 40 fillér veszteség. Ennyi adózott eredmény maradt minden 100 forint értékesítésből a hat legnagyobb kiskereskedelmi lánc összesített mérlegében 2024-ben.
Ledobta a bombát a Lidl, új sztártermékkel kontráznak az Aldi akciójára: ez lehet az aduász?
Magyarországon elsőként a Lidl boltjaiban lesz kapható a Hell új, limitált kiadású kávéja - amely narancsos-étcsokis. A bevezető akció keretében 279 forint lesz. Ezzel a nagy rivális Aldira kontrázhat rá a boltlánc, az ugyanis a héten jelentette be, hogy a Red Bull exkluzív partnere lett, náluk vezetik be elsőként az új, limitált kiadású energiaitalukat. A szabályok szerint ugyanakkor ezt 18 éven aluliak nem vehetik meg, ellenben a Lidl-ben piacra dobott kávéval - hiszen a tejes italokra nem vonatkozik a tiltás.
Csütörtöktől egy különleges újdonsággal találkozhatnak a vásárlók a Lidl polcain, Magyarországon elsőként: megérkezett a Hell Ice Coffee legújabb íze, a Dark Orange, azaz a narancs és étcsokoládé ízvilágú kávé - szúrta ki a Pénzcentrum az akciós újságban.
Az új íz a bevezető akció keretében 279 forintért lesz kapható. Mivel a termék limitált kiadásban érhető el, érdemes időben beszerezni, hiszen a készletek gyorsan elfogyhatnak.
Úgy tűnik, a boltláncok most az energiaitalgyártókkal való közreműködésre esküsznek: az Aldi a héten jelentette be, hogy exkluzív partnerséget kötött Red Bullal, amely új, limitált ideig elérhető téli szezonális terméket mutat be a magyar piacon, elsőként az Aldiban. Az új téli íz Fuji-alma és gyömbér, bevezető áron 399 forintért lesz elérhető a boltokban 10.09. és 10.15. között - ebben az időszakban kizárólag az Aldinál -, utána az eredeti, 549 forintos áron lesz kapható.
18 év alattiak is megvehetik
Ismert, július óta tilos a 18 éven aluliaknak energiaitalt eladni, ha az ital koffeintartalma vagy összetevői meghaladják a jogszabályban rögzített határértéket. Ebbe beletartoznak az ismert márkák termékei is, bár sokan már kijöttek olyan összetételű italokkal, amiket már a fiatalok is megvehetnek.
Ugyanakkor a tejes italokra - így a Lidl új termékére - nem vonatkozik a tiltás, azaz a különféle kávétermékeket is szabadon vehetik a 18 éven aluliak. A szabályozás már csak azért is visszás, mert ezekben jellemzően sokkal több koffein van, mint az energiaitalokban.
Összességében a dobozos, előre elkészített kávéitalok – például jegeskávék, tejjel kevert eszpresszók vagy tejalapú koffeines italok – koffeintartalma gyakran meghaladja az energiaitalokét. Egyes kávéalapú termékekben a koffeintartalom elérheti vagy akár meg is haladhatja az 50-60 mg-ot 100 milliliterenként. Ez azt jelenti, hogy bár a csomagolás és a márkázás alapján kevésbé tűnnek „pörgetőnek”, valójában komolyabb élénkítő hatással bírhatnak, különösen, ha a valaki egyszerre több dobozzal is elfogyaszt.
