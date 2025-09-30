Durván leakciózta az Aldi a magyar férfiak téli kedvencét: pecázásnál, autószerelésnél is jól jön

Csütörtöktől ismét elérhető lesz az Aldi led-világítással ellátott sapkája: a Topcraft terméke felnőttek és gyermekek számára egyaránt hasznos lehet az őszi-téli hónapokban. Az ára akciósan 1111 forint.

Az Aldi csütörtöktől fogja leakciózni a tavalyi árakhoz képest 44 százalékkal, 1111 forintra a Topcraft Gyermek vagy felnőtt sapka nevű termékét, ami nagy kedvence lehet a férfiaknak: jól jöhet autószereléshez, pecázáshoz, de a rövidülő nappalokkal tulajdonképpen bármihez.

A hasznos beépített világítás egy levehető elülső LED-et jelent. A sapka 54 százalékban újrahasznosított poliészter és 46 százalékban akril anyagból van, így gyapjú és pamut érzetét adja a hűvös hónapokban.

Forrás: Aldi akciós újság

A sapka hat színben és két féle variációban kapható: a kisebb, így fejre passzosabb méretet fekete, kék és sárga színben árulják, míg a nagyobb méret szintén elérhető fekete, illetve szürke és khaki színekben.

Az Aldiba hétről-hétre érkeznek a leakciózott termékek, ezek egy része non-food termék. Az áruház már készül a hűvös hónapokra, így egyre több olyan ruházatot tesz elérhetővé, ami hasznos lehet majd ebben az időszakban.

Érdemes azonban figyelembe venni, hogy a termék nem része az áruházlánc állandó termékeinek, így kedvező ára és átmeneti jellege miatt gyorsan elkapkodhatják az Aldi polcairól.