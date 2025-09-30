A NAV pénzügyőrei Fehérgyarmaton állítottak meg egy veszélyesen túlsúlyos járműszerelvényt.
Durván leakciózta az Aldi a magyar férfiak téli kedvencét: pecázásnál, autószerelésnél is jól jön
Csütörtöktől ismét elérhető lesz az Aldi led-világítással ellátott sapkája: a Topcraft terméke felnőttek és gyermekek számára egyaránt hasznos lehet az őszi-téli hónapokban. Az ára akciósan 1111 forint.
Az Aldi csütörtöktől fogja leakciózni a tavalyi árakhoz képest 44 százalékkal, 1111 forintra a Topcraft Gyermek vagy felnőtt sapka nevű termékét, ami nagy kedvence lehet a férfiaknak: jól jöhet autószereléshez, pecázáshoz, de a rövidülő nappalokkal tulajdonképpen bármihez.
A hasznos beépített világítás egy levehető elülső LED-et jelent. A sapka 54 százalékban újrahasznosított poliészter és 46 százalékban akril anyagból van, így gyapjú és pamut érzetét adja a hűvös hónapokban.
A sapka hat színben és két féle variációban kapható: a kisebb, így fejre passzosabb méretet fekete, kék és sárga színben árulják, míg a nagyobb méret szintén elérhető fekete, illetve szürke és khaki színekben.
Az Aldiba hétről-hétre érkeznek a leakciózott termékek, ezek egy része non-food termék. Az áruház már készül a hűvös hónapokra, így egyre több olyan ruházatot tesz elérhetővé, ami hasznos lehet majd ebben az időszakban.
Érdemes azonban figyelembe venni, hogy a termék nem része az áruházlánc állandó termékeinek, így kedvező ára és átmeneti jellege miatt gyorsan elkapkodhatják az Aldi polcairól.
Csütörtöktől (09.25.) elérhető az Aldi és a Lidl akciós újságja, ahol a szeptember egyik slágertermékét, a mag nélküli piros szőlő árát hasonlítottuk össze.
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban...
Újabb fordulat következett be a nemzetközi tejpiacon: az utóbbi napokban csökkent a vaj ára.
Egyre több nyugdíjas panaszkodott arra, hogy élelmiszer-utalványaikat nem tudják felhasználni az önkiszolgáló kasszáknál.
Közeledik sokak kedvenc Shoppingünnepe, a Glamour napok 2025 ősz! Október 9-12. között érkezik a 20 éves Glamour-napok, amely akár 50% kedvezménnyel és több mint 425...
A Starbucks bejelentette, hogy bezárja észak-amerikai üzleteinek 1%-át, és 900 vállalati alkalmazottat bocsát el egy 1 milliárd dolláros átszervezési terv részeként.
A desszertek értékesítésének 80%-át a sütemények és egyéb cukrászati finomságok teszik ki.
A kereskedők egyre korábban kezdik a karácsonyi szezon előkészítését, már augusztusban megjelennek az ünnepi termékek a boltokban.
Az IKEA szeptemberben kezdődő pénzügyi évének meghatározó témaköre a főzés és étkezés.
Nehézfémek kioldódását mutatták ki különböző bögrékből. A termékből egy angol forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett.
Magyarországon több mint másfél millió ember használ SZÉP-kártyát, ám az online fizetés eddig körülményes és elavult folyamat volt.
Teljes a káosz a palackvisszaváltásnál: foghatják a fejüket a vásárlók a kezelési díjak változása miatt
A 200 négyzetméternél kisebb boltok folyamatosan jelzik a szerződéskötési szándékukat, ugyanakkor a 400 négyzetméternél nagyobb boltok a változások veszteseinek érzik magukat.
Újabb brutális áremelési hullám érheti el Magyarországot: élelmiszerek, ruhák, bútorok sem ússzák meg
Lantos Csaba energiaügyi miniszter tegnap este kiadott rendelete alapján október 1-jétől több termék EPR-díja emelkedik – írja a Szabad Európa.
Az intézkedés oka a termékekben felmerült rovarszennyezettség (molylepke) gyanúja.
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is
Talán még hónapokig folytathatta volna üzelmeit a raktáros, de lebuktatta egy éber vagyonőr.
Van egy kis káosz: épp folyik a betakarítás, mindenki szabadulna a plusztól, exportálna, a rosszabb tételeket pedig minél előbb eladná.
Míg Magyarországon az olcsóbb alapmodell 3 hétnyi fizetésből jön ki, addig Svájcban ez az érték két nap, Indiában pedig több mint fél év.
