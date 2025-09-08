2025. szeptember 8. hétfő Mária, Adrienn
Na, ez a cumi! Ezekben a babáknak szánt cumikban van veszélyes BPA: világmárkák is a tiltólistán
Egészség

Na, ez a cumi! Ezekben a babáknak szánt cumikban van veszélyes BPA: világmárkák is a tiltólistán

Pénzcentrum
2025. szeptember 8. 08:00

Egy friss nemzetközi, laboratóriumi vizsgálat szerint a vizsgált 19 cumiból 4 tartalmazott hormonrendszert károsító biszfenol A-t (BPA), köztük több olyan is, amelyet BPA-mentesként árultak. A jelenlegi laza szabályozás lehetővé teszi, hogy ezek a termékek legálisan forgalomban maradjanak. A BPA jelenlétét már kis mennyiségben is egészségkárosítónak tartják, különösen csecsemők esetében. Az EU-ban 2025 őszén várható a vegyi anyagokra vonatkozó szabályozás szigorítása.

A Tudatos Vásárlók Egyesületének legfrissebb nemzetközi tesztje szerint a vizsgált 19 népszerű márka közül minden negyedik cumiban hormonrendszert károsító biszfenol A-t (BPA) mutattak ki. Sőt, olyan termékeket is találtak, amelyek BPA mentesnek hirdették magukat a csomagoláson, mégis találtak bennük.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tesztben a legnépszerűbb cumi márkák mellett (NUK, Chicco, dm Babylove, Rossmann Babydream, Tommee Tippee, MAM, Philips Avent) kevésbé ismert termékek is helyet kaptak. Az eredmények megdöbbentőek:

  • A 19 cumiból 4-ben hormonkárosító biszfenol A (BPA) jelenlétét mutattuk ki.
  • Több esetben BPA-mentesként árult cumiban is volt BPA.
  • Négy cumi súlyos egészségkárosodást okozhat, egy pedig  fulladásveszélyes is.

A TVE tájékoztatása szerint az eredmények rávilágítottak egy szabályozási kiskapura: a jelenlegi, laza előírások lehetővé teszik, hogy ezek a termékek legálisan a boltok polcain maradjanak. Éppen ezért az Egyesület zéró toleranciát követel a biszfenolokkal szemben, és több európai fogyasztóvédő szervezettel összefogva a káros anyagok teljes betiltását sürgeti az EU-s döntéshozóknál. Kiemelik, a cél eléréséhez a hazai fogyasztók támogatása is kulcsfontosságú.

Miért veszélyesek a biszfenolok?

A biszfenolok olyan vegyi anyagok, amelyeket széles körben használnak többek között polikarbonát műanyagok (PC, jelölése 7–egyéb műanyag) és gyanták előállításához. A legismertebb és legelterjedtebb biszfenol a mai napig a biszfenol A, avagy a BPA, de a betiltásával párhuzamosan megjelentek további típusai is (pl. biszfenol-S).

A biszfenolokról már évtizedek óta tudományos bizonyítékok vannak, hogy akár kis mennyiségben is beavatkoznak az emberi hormonrendszer működésébe többek között: magzati fejlődési rendellenességet, alacsony születési súlyt, idegrendszeri és viselkedési problémákat, felnőtteknél szív- és anyagcsere-betegségeket, rákot okozhatnak.

Jogszabályi kiskapu: a cumik nincsenek szigorúan szabályozva

Bár a biszfenolok bizonyítottan károsítják a hormonrendszert, a cumikra nem vonatkoznak a gyerekjátékokra és élelmiszerrel érintkező anyagokra érvényes szigorúbb szabályok. Így bennük a biszfenol jelenléte jelenleg jogszerű, noha a csecsemők naponta több órán keresztül közvetlenül a szájukban tartják ezeket a termékeket, így könnyedén kioldódhat belőlük a BPA. A szabályozások szigorítása roppant lassan történik, hiszen már 1992 óta ismeretesek a BPA káros hatásai.

Jöhet a teljes betiltás?!

A cumik pillanatnyilag megfelelnek ugyan a jelenlegi európai és magyar előírásoknak, de a Tudatos Vásárlók Egyesülete szerint elfogadhatatlan, hogy bizonyítottan hormonkárosító anyag kimutatható a legkisebbeknek szánt termékekben. Ezért a teszt eredményeit minden lehetséges döntéshozói szinten minden törvényhozó asztalára eljuttatják, és mindent megtesznek a teljes betiltásért: nemzetközi fogyasztóvédő szervezetekkel és a magyar fogyasztók támogatásának segítségével  lépnek fel az ügyben.

Az Európai Unióban 2025 őszén várható a vegyi anyagokat szabályzó uniós REACH rendelet szigorítása, ezért ebbe a folyamatba eljuttatják a teszt eredményeit, és követelik a szabályzás szigorítását. Emellett Magyarországon a Parlament Fogyasztóvédelmi Albizottságához és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, valamint a vegyi anyagok szabályzásában kompetens hatósághoz, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhoz fordulnak az eredménnyel.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Dagad a bugyi-botrány

Korábban, szintén a Tudatos Vásárlók Egyesülete egy nemzetközi együttműködés keretében 166 fehérnemű biszfenol tartalmát vizsgálta meg, osztrák, cseh és szlovén fogyasztói szervezetekkel közösen, egységes módszertan alapján, laboratóriumi körülmények között. A vizsgált mintában ugyanis minden harmadik bugyiban megtalálható volt ez a káros vegyszer, és minden tizedik alsónemű tartalmazott az egészségre káros mennyiségben biszfenolokat.

Mint kiderült, azokban a műszálas textíliákban találhatóak meg a biszfenolok legnagyobb mennyiségben, amelyeknél szükség van a színrögzítésre, egyfajta színfixálóként használják. Érdekesség, hogy az újrahasznosított műszálas textilekben nagy mennyiségben jelen vannak. Tehát, mint pozitívum reklámozzák az textilújrahasznosítást, holott az így előállított termék tele vannak káros anyagokkal, főleg a műszálasok.

A tesztnek a fő tanulsága, hogy ha minél nagyobb a pamuttartalma egy textilnek, annál kisebb az esély, hogy találkozunk biszfenolokkal. tehát létezik a jó megoldás a fogyasztók számára.

- fogalmazott a kutatás vezetője a Pénzcentrumnak adott interjúban. A témával a Pénzcentrum vlogja, a CashTag is foglalkozott anno:

 
Címlapkép: Getty Images
#egészség #baba #tudatos vásárló #tudatos vásárlók egyesülete #tudatos vásárlás #tve #kisbaba #tudatos vásárló tesztek

