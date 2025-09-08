Na, ez a cumi! Ezekben a babáknak szánt cumikban van veszélyes BPA: világmárkák is a tiltólistán

Egy friss nemzetközi, laboratóriumi vizsgálat szerint a vizsgált 19 cumiból 4 tartalmazott hormonrendszert károsító biszfenol A-t (BPA), köztük több olyan is, amelyet BPA-mentesként árultak. A jelenlegi laza szabályozás lehetővé teszi, hogy ezek a termékek legálisan forgalomban maradjanak. A BPA jelenlétét már kis mennyiségben is egészségkárosítónak tartják, különösen csecsemők esetében. Az EU-ban 2025 őszén várható a vegyi anyagokra vonatkozó szabályozás szigorítása.

A Tudatos Vásárlók Egyesületének legfrissebb nemzetközi tesztje szerint a vizsgált 19 népszerű márka közül minden negyedik cumiban hormonrendszert károsító biszfenol A-t (BPA) mutattak ki. Sőt, olyan termékeket is találtak, amelyek BPA mentesnek hirdették magukat a csomagoláson, mégis találtak bennük.

A tesztben a legnépszerűbb cumi márkák mellett (NUK, Chicco, dm Babylove, Rossmann Babydream, Tommee Tippee, MAM, Philips Avent) kevésbé ismert termékek is helyet kaptak. Az eredmények megdöbbentőek:

A 19 cumiból 4-ben hormonkárosító biszfenol A (BPA) jelenlétét mutattuk ki.

Több esetben BPA-mentesként árult cumiban is volt BPA.

Négy cumi súlyos egészségkárosodást okozhat, egy pedig fulladásveszélyes is.

A TVE tájékoztatása szerint az eredmények rávilágítottak egy szabályozási kiskapura: a jelenlegi, laza előírások lehetővé teszik, hogy ezek a termékek legálisan a boltok polcain maradjanak. Éppen ezért az Egyesület zéró toleranciát követel a biszfenolokkal szemben, és több európai fogyasztóvédő szervezettel összefogva a káros anyagok teljes betiltását sürgeti az EU-s döntéshozóknál. Kiemelik, a cél eléréséhez a hazai fogyasztók támogatása is kulcsfontosságú.

Miért veszélyesek a biszfenolok?

A biszfenolok olyan vegyi anyagok, amelyeket széles körben használnak többek között polikarbonát műanyagok (PC, jelölése 7–egyéb műanyag) és gyanták előállításához. A legismertebb és legelterjedtebb biszfenol a mai napig a biszfenol A, avagy a BPA, de a betiltásával párhuzamosan megjelentek további típusai is (pl. biszfenol-S).

A biszfenolokról már évtizedek óta tudományos bizonyítékok vannak, hogy akár kis mennyiségben is beavatkoznak az emberi hormonrendszer működésébe többek között: magzati fejlődési rendellenességet, alacsony születési súlyt, idegrendszeri és viselkedési problémákat, felnőtteknél szív- és anyagcsere-betegségeket, rákot okozhatnak.

Jogszabályi kiskapu: a cumik nincsenek szigorúan szabályozva

Bár a biszfenolok bizonyítottan károsítják a hormonrendszert, a cumikra nem vonatkoznak a gyerekjátékokra és élelmiszerrel érintkező anyagokra érvényes szigorúbb szabályok. Így bennük a biszfenol jelenléte jelenleg jogszerű, noha a csecsemők naponta több órán keresztül közvetlenül a szájukban tartják ezeket a termékeket, így könnyedén kioldódhat belőlük a BPA. A szabályozások szigorítása roppant lassan történik, hiszen már 1992 óta ismeretesek a BPA káros hatásai.

Jöhet a teljes betiltás?!

A cumik pillanatnyilag megfelelnek ugyan a jelenlegi európai és magyar előírásoknak, de a Tudatos Vásárlók Egyesülete szerint elfogadhatatlan, hogy bizonyítottan hormonkárosító anyag kimutatható a legkisebbeknek szánt termékekben. Ezért a teszt eredményeit minden lehetséges döntéshozói szinten minden törvényhozó asztalára eljuttatják, és mindent megtesznek a teljes betiltásért: nemzetközi fogyasztóvédő szervezetekkel és a magyar fogyasztók támogatásának segítségével lépnek fel az ügyben.

Az Európai Unióban 2025 őszén várható a vegyi anyagokat szabályzó uniós REACH rendelet szigorítása, ezért ebbe a folyamatba eljuttatják a teszt eredményeit, és követelik a szabályzás szigorítását. Emellett Magyarországon a Parlament Fogyasztóvédelmi Albizottságához és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, valamint a vegyi anyagok szabályzásában kompetens hatósághoz, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhoz fordulnak az eredménnyel.

Dagad a bugyi-botrány

Korábban, szintén a Tudatos Vásárlók Egyesülete egy nemzetközi együttműködés keretében 166 fehérnemű biszfenol tartalmát vizsgálta meg, osztrák, cseh és szlovén fogyasztói szervezetekkel közösen, egységes módszertan alapján, laboratóriumi körülmények között. A vizsgált mintában ugyanis minden harmadik bugyiban megtalálható volt ez a káros vegyszer, és minden tizedik alsónemű tartalmazott az egészségre káros mennyiségben biszfenolokat.

Mint kiderült, azokban a műszálas textíliákban találhatóak meg a biszfenolok legnagyobb mennyiségben, amelyeknél szükség van a színrögzítésre, egyfajta színfixálóként használják. Érdekesség, hogy az újrahasznosított műszálas textilekben nagy mennyiségben jelen vannak. Tehát, mint pozitívum reklámozzák az textilújrahasznosítást, holott az így előállított termék tele vannak káros anyagokkal, főleg a műszálasok.

A tesztnek a fő tanulsága, hogy ha minél nagyobb a pamuttartalma egy textilnek, annál kisebb az esély, hogy találkozunk biszfenolokkal. tehát létezik a jó megoldás a fogyasztók számára.

