Ezek a legjobb vezeték nélküli porszívók 2025-ben: csak a legdrágább, márkás darabokat érdemes megveni?

Tízezrek vagy akár százezrek is maradhatnak a zsebünkben, ha nem csak márka vagy ár, hanem valós eredmények alapján választunk. Ez derült ki a Tudatos Vásárlók Egyesületének idei vezeték nélküli állóporszívó tesztjéből. Ráadásul, ha a hagyományos vezetékes porszívónkat váltanánk le egy ilyen darabra, különösen fontos, hogy a megfelelőt válasszuk, mert nem mindegyik alkalmas erre a feladatra: leginkább azért, mert nem elég hatékonyan tisztít, vagy nem elég hosszú az üzemideje egy nagyobb lakás kitakarításához.

A nemzetközi ICRT – International Consumer Research & Testing – hálózat magyarországi tagjaként a Tudatos Vásárlók Egyesülete gyártóktól, kereskedőktől független, reklámoktól mentes terméktesztekkel támogatja a fogyasztókat a tudatos vásárlói döntéseikben.

Ezúttal a vezeték nélküli állóporszívókat tesztelték, konkrétan 19 márka – Bosch, Cecotec, Dreame, Dyson, Ecovacs, Electrolux, Eta, Hoover, Kärcher, LG, Miele, Niceboy, Philips, Rowenta, Samsung, Sencor, Shark, Ufesa, Xiaomi – 108 termékét vizsgálták, melyből 27 felmosó funkcióval is rendelkezik a ma már alapnak számító kézi egység mellett. Állóporszívókból is évről-évre újak jelennek meg a piacon, ezért a tesztelt termékek listája is bővült idén 31 új típussal.

Az alábbi vizsgált szempontok számítottak bele az összesített végeredménybe különböző százalékban:

tisztítási hatékonyság (60%),

használhatóság (20%),

porszűrés (10%),

termék energiafogyasztása (5%)

zajszint (5%).

Ezen túl a kézi egységeket is tesztelték és értékelték, illetve a felmosó egységgel rendelkező termékek esetében a felmosó funkciót is. Ezek az értékek ugyan nem számítottak bele a végeredménybe, viszont további hasznos információt jelentenek, melyek segíthetik a vásárlói döntést.

Több termék esetében nagy különbséget tapasztaltak az eredmény tekintetében attól függően, hogy padlón vagy szőnyegen használták őket. Akadtak olyan állóporszívók is, amelyek se padlón, se szőnyegen nem tudtak kellőképpen tisztítani. Ilyen volt például a Rowenta RH6737WH.

Kisállattartóknak, hosszú hajúaknak jó hír, hogy a tesztelt állóporszívók nagy része kifejezetten jól boldogul az ilyen jellegű kihívásokkal. Ellentétben a hagyományos vezetékes porszívókkal, melyeknél ez nagyobb kihívást jelent a terméktesztek tapasztalatai szerint.

Nagytakarításhoz nem biztos, hogy megfelelő egy ilyen termék főleg, ha nagyobb lakásról van szó. A tesztelt állóporszívók üzemideje egy töltéssel 6-44 perc között mozgott.

Azon típusok, melyek üzemideje a leghosszabb volt, jellemzően gyenge tisztítási hatékonyságot produkáltak. Ha fontos szempont a hosszabb üzemidő, mellé megfelelő tisztítás is, a Rowenta RH9B74WO X-Force Flex 14.80 Kit Animal lehet például jó választás. Ez 21 percig üzemelt nagy teljesítményen, maximális fokozaton, a tisztítási hatékonyságát pedig jóra értékelték összességében.

A lemerülést követően követően 60-től 340 percig is tartott feltölteni a tesztelt állóporszívókat.

A vezeték nélküli porszívók többsége így inkább kisebb lakások takarítására alkalmas, vagy egy-egy helyiség gyors felporszívózására.

A porszűrés értékelésekor kiderült, hogy valamennyi por minden tesztelt porszívóból visszaszivárog a légtérbe. A legtöbb esetben ez az érték minimális, de akadt egy-két példa, ahol ez az érték több százalékot is kitett. A legmagasabb értéket az Ufesa U7 Digital Animal esetében mérték, 11,19%-ot. Ráadásul porszívózási hatékonyságban sem remekelt.

A tesztelt állóporszívók általánosságban nem kifejezetten csendes darabok. A mért értékek 64,9 dB és 79,1 dB között mozogtak. Szubjektív szempontból viszont nem a legalacsonyabb értéket minősítették a legkellemesebbnek a tesztelők. A zaj minőségét ugyanis nem minden esetben tükrözik a számok.

Sár felmosásával szinte kiválóan boldogultak a felmosó funkcióval rendelkező állóporszívók, viszont a csokoládéfolttal már nagyobb volt a küzdelem. Éppen ezért a 27 felmosó funkcióval is rendelkező állóporszívóból csak kettő Samsung terméknek sikerült az átlagosnál picit jobb értékelést kapnia.

A tesztelt vezeték nélküli állóporszívók átlagára nagyon széles skálán mozgott a tesztelés idején: 30 000 Ft és 450 000 Ft között. Az első helyen egy Bosch termék végzett, átlagára 216 000 Ft a teszt publikálásakor. Második helyen holtversenyben Bosch, Dyson és Samsung termékek végeztek holtversenyben. Árban 146 000 Ft és 328 000 Ft közötti termékekről van szó.

Ezek a termékek 76-77%-os összesített eredménnyel végeztek. Nem sokkal lemaradva követi őket több állóporszívó is 100 000 Ft alatti átlagáron. Nem kell tehát feltétlenül több 100 000 forintban gondolkodnunk, ha egy jól teljesítő terméket szeretnénk, de jó, ha alaposan utánajárunk, hogy melyikkel leszünk elégedettek.