Egyre nagyobb divat a magyarok körében ezt a levest fogyasztani: nem feltétlenül egészséges

A sok éve tartó folyamatos növekedést az instantleves-fogyasztásban a 2023-as év visszaesése megszakította, 2024-ben viszont ismét növekedést látunk. A friss adatok szerint a múlt évben már 123 milliárd adag leves fogyott a világon, ebből közel 44 milliárd, vagyis több mint harmada Kínában. Magyarország is nagy tésztaleves-fogyasztónak számít globális szinten a magunk 40 millió adag levesével: a TOP50-ben évek óta bérelt helyünk van. Mutatjuk a friss világranglistát.

Bár a magyarok szeretik azt gondolni, hogy az instant leveseket honfoglaló őseink találták fel, valójában az érdem a japánoké. Az első ilyen termékeket 1958-ban éppen a japán ramen leves inspirálta, a mai instant levesek fő alkotórésze még ma is sokszor a jellegzetes hullámos tojásos levestészta szárított formában. A feltalálását követően az instant tésztaleves hamarosan nagyon népszerű lett és robbanásszerűen kezdett terjedni a világban. A kereslet az ilyen típusú zacskós tésztalevesek iránt azóta is töretlen és 2017-ben elérte a 100 milliárd adagot az instantleves-fogyasztás mennyisége a világon. A pandémia újabb lökést adott a vásárlásoknak: több mint 116 milliárd adagra nőtt a világ éves fogyasztása 2020-ban. Ugyan 2023-ban megtörni látszott a trend, történt némi visszaesés, a legfrissebb adatok alapján a kereslet tovább nőtt 2024-ben, a csökkenés átmenetinek bizonyult.

Új csúcsot ért el a világ instant tésztaleves fogyasztása a World Instant Noodles Association (WINA, Instant Tésztaleves Világszövetség) adatai szerint. Tavaly már több mint 123 milliárd adag leves fogyott egy év alatt, vagyis minden földlakóra fejenként 15 adag tésztaleves jutott átlagosan. Ahogy az alábbi grafikonon is látható, ez új rekord:

Érdemes azt is megvizsgálni, hogy alakult az instant tésztaleves fogyasztás az elmúlt években a legnagyobb mennyiséget fogyasztó országok között. Kínában például, mely a világ nagyobb fogyasztója, 2022-ben még 45,1 milliárd adag tésztaleves fogyott, 2023-ra viszont 42,2 milliárdra csökkent a fogyasztás és a 2024-es növekvő fogyasztás (43,8 milliárd adag) os fogyasztás sem éri el még a 2021-es szintet sem.

A világon a második legnagyobb fogyasztó Indonézia, ahol a növekedés mérsékelt, de folyamatos, nem tört meg. A harmadik India, mely 2023-ban előzte meg Vietnámot. Abban az évben Indiában meredeken, 14,5%-kal nőtt a fogyasztás egy év alatt, 2024-ben viszont itt is visszaesést látunk. Vietnámban, Japánban és az Egyesült Államokban szintén - Kínához hasonlóan - visszaesés volt 2022-ről 2023-ra, majd 2024-re egy mérsékeltebb növekedés, nem tértek vissza a korábbi fogyasztási szintre. Így néz ki a TOP15 nagyfogyasztó ország vásárlásainak alakulása 2020 óta:

Sok más ország is jelentősen hozzájárulhatott a világszintű növekedéshez a TOP15-ön túl is. Köztük például Magyarország - továbbra is a 49. helyet foglalva el a világranglistán -, ahol a 39 millió adagos fogyasztás 40 millióra nőtt. Bár valószínűleg ezek erősen kerekített adatok, akkor is mondhatjuk, hogy a lakosság fogyasztása közelebb áll már a 40 millióhoz, mint a 39 millió adathoz. Mivel már nem él 10 millió ember az országban, ez akár több mint 4 adag instant tésztalevest jelenthet évente fejenként.

Csak összevetésképpen: a csehek fogyasztása 70 millió adag (kb. 6 adag/fő), a szerbeké 58 millió adag (kb. 8 adag/fő), a finneké 20 millió adag (3-4 adag/fő) volt tavaly. 2021-ben még előztük az olaszokat, azóta viszont ők elhúztak mellettünk, ott már 50 millió adag az éves fogyasztás.

Visszatérve a TOP50-re és hogy mi áll a globális növekedés mögött: erőteljes növekedést látunk például Egyiptomban is, ahol 2022-ben még 460 millió adag tésztaleves fogyott, 2023-ban viszont már 1083 millió adag és ez 2024-re 1261 millióra nőtt. Sokat nőtt arányaiban a Dél-afrikai Köztársaság, az Egyesült Királyság, Ausztrália, Törökország, Németország, Guatemala, Üzbegisztán, Pakisztán, Ceylon, Kenya, Franciaország, Hollandia, Svédország, Olaszország, Belgium és Dánia fogyasztása is a korábbihoz képest.

Számottevő csökkenés az említett nagyfogyasztókon kívül még Brazíliában, Szaúd-Arábiában, Kazahsztánban, Argentínában, Costa Ricán és Svájcban látszik. Érdekes, hogy a WINA adatsorában külön fel nem sorolt egyéb országok összesített fogyasztása 2022-ről 2023-ra még ütemes növekedést mutatott, 2024-re viszont nagyobb visszaesés történt.

Magyarország gyártásban is nagyhatalom lehet hamarosan

Érdemes olyan szemmel nézni a WINA listáját, hogy Szerbián kívül egy hazánkkal szomszédos ország sem szerepel a TOP50+ listán (Ukrajna feltehetően csak azért nem, mert a háború óta itt korlátozott az adatgyűjtés.) Hazánk ráadásul stabil tésztaleves-fogyasztó: nem volt nagy visszaesés, évek óta mérsékelt növekedés látszik a számokból.

A fogyasztás mellett pedig most már a gyártásból is kivesszük a részünket: idén februárban adta hírül Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, hogy a japán Nissin Foods a második európai gyártóüzemét is Kecskemétre hozza, a 40 milliárd forint értékű beruházással megduplázzák a cég eddigi helyi kapacitását. A Nissin Foods zacskós és poharas kiszerelésű instant tésztalevesek előállítására hoz létre új egységet, hogy megduplázzák a gyár jelenlegi, 250 millió darab feletti éves kapacitását.

A miniszter közlése szerint a Kecskeméten előállított termékek 90 százalékát a külpiacokon értékesítik, vagyis 10 százalékot, legfeljebb 25 millió darabot belföldön. A Nissin Foods gyártja egyébként a Smack levest, amely hazánkban szinte az instant tésztalevesek szinonimájává vált, legfőképpen a nagyfogyasztó egyetemisták körében.

Egészségtelen az instant tésztaleves?

Nem egy magyar háztartásban mindig van a kamrában, fiókban egy-egy instant tésztaleves tartalékba. Sokan azonban ódzkodnak a fogyasztásától, mert az egészségre károsnak tartják. A Healthline cikke szerint, ha alkalmanként fogyasztunk, az instant tésztaleves nem káros az egészségre, rendszeres fogyasztása viszont már káros lehet. A túlzott fogyasztást különböző kórképekkel is összefüggésbe hozták, mint metabolikus szindróma, vagyis anyagcserezavarok együttes jelenléte, elhízás, magas vérnyomás, vércukorszint vagy koleszterinszint. Ezért az egészségünk érdekében rendszeresen ne használjuk az instant tésztalevest arra, hogy kiváltsunk egy étkezést - javasolják a szakemberek.

Magyarországon egyébként sincs olyan kultúrája a tésztalevesek felhasználásának, mint tőlünk keletre. A magyarok nagy része csak fogja a tésztát (leggyakrabban összetöri), ráönti a fűszert, a forró vizet, hagyja állni 5 percig lefedve, aztán kanalazza is be az instantot. Pedig az instant tésztaleves könnyen egészségesebbé és laktatóbbá is tehető, ha nem önmagában esszük. Ázsiában nagyon elterjedt, hogy az instant rament eleve felturbózva eszik friss hozzávalókkal, nem "üresen". Adjunk az instanthoz friss vagy főtt zöldségeket, gombát, és tojással, hússal vagy tofuval is ajánlott kiegészíteni.

Hogyha tartunk a káros hatástók, akkor mmikor tésztalevest vásárolunk, érdemes alacsony só (nátrium) tartalmút választani! Azt is javasolják, hogy a tészta mellé csomagolt fűszerek helyett tegyünk a levesbe inkább friss fűszert és ne sózzuk agyon.

Az instant tésztalevesek tehát nem feltétlenül egészségtelenek, csak ésszel kell fogyasztani azokat. Mivel olcsó és praktikus - könnyen és kevés eszközzel elkészíthető - fogások, a fiatal felnőttek körében a legdivatosabbak, de az idősek generációjának számára is hasznos lehet. Érdemes azonban keresni mindig a lehetőségeket a változatos táplálkozásra.

A korlátozott a főzési lehetőségek esetében gyakran az ilyen leves, vagy a virsli tűnik az egyetlen meleg étel készítési megoldásnak. Viszont ne felejtsük el, hogy ahol egy vízforraló elfér, ott elfér egy air fryer is, melyekből már kifejezetten kis méretűeket is gyártanak. Ezeket a készülékeket már egyáltalán nemcsak a fiatalok használják, egyre népszerűbbek a 60 évnél idősebbek körében is. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy számos főzés nélküli, vagy szintén forrázással elkészíthető étel van, amely mégis több tápanyagot tartalmaz, mint egy instant leves önmagában.