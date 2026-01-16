2026. január 16. péntek Gusztáv
Pittsburgh, USA. február 19. 2025Új Aldi élelmiszerbolt a város Lawrenceville városrészében. Az Aldi egy népszerű német szupermarketlánc. Az első amerikai ALDI 1976-ban nyílt meg, ma már több mint 2400 üzlete van az Egyesült
Komoly árcsökkentést jelentett be az Aldi: mutatjuk, mely termékek lettek olcsóbbak

Pénzcentrum
2026. január 16. 10:31

Az Aldi újabb jelentős árcsökkentési intézkedést vezet be: 14-féle friss csirkehús árát mérsékli 2026. január 16-tól, átlagosan több mint 6%-kal.

Az áruházlánc idén már több komoly árcsökkentésről döntött: január 8-tól félszáznál is több tejtermék, január 15-től pedig tucatnyi friss sertéshús árát mérsékelte jelentősen. Az újabb intézkedéssel, a friss csirkehúsok árának csökkentésével a magyar vásárlók kosarában legtöbbször megtalálható termékek még szélesebb körét érinti az árak mérséklése. 

Az árcsökkentésben résztvevő friss, kizárólag hazai forrásból származó csirkehúsok között a magyar gasztronómia legkedveltebb alapanyagai találhatóak, így többféle csirkemellfilé, -comb, -szárny és egész csirke is. A legnagyobb mértékben, 19%-kal a vákuumos csirkeszárny ára csökken, 869 Ft-ról 699 Ft-ra kilogrammonként.

A vákuumcsomagolt csirkemellfilé kilója 2249 Ft helyett, 250 Ft-tal olcsóbban, 1999 Ft-ért vásárolható meg, ami 11%-os árzuhanást jelent. A grillcsirke ára 8%-kal mérséklődik, 999 Ft-ról 919 Ft-ra kilója. A tálcás alsó vagy felsőcomb 5%-kal kerül kevesebbe, 1062 Ft-ról 999 Ft-ra esik a kilónkénti ára. Az árcsökkentés az ország valamennyi ALDI-áruházában érvényes, január 16-tól.

Címlapkép: Getty Images
