Egy Facebook-csoportban megosztott e-mail alapján súlyos vádak érték Puzsér Róbertet.
Legendás márka sztártermékeit akciózza a Lidl: roham indulhat az üzletekbe, erre rengetegen ácsingóznak
Január 15-től több varráshoz és kreatív hobbihoz kapcsolódó termékkel készül a Lidl, az akció középpontjában egy Singer varrógép áll, amely 39 999 forintért kerül a polcokra. A kínálatban kézi varrógép és több kiegészítő is szerepel, néhány ezer forintos áron. A boltlánc korábban is rendszeresen árulta a Singer termékeit: legutóbb novemberben szintén 39 999 forintért, tavasszal 59 999 forintért, 2024 őszén pedig 49 999 forintos áron jelent meg varrógép az akciós újságban.
A Lidl január 15-től induló akciójában több varráshoz és kézműveskedéshez kapcsolódó termék is szerepel. A kínálat középpontjában egy Singer varrógép áll, amely automatikus egyenes gomblyukvarrással, 12 öltéstípussal és számos tartozékkal érkezik, 39 999 forintos akciós áron, a feltüntetett 49 999 forintos eredeti árhoz képest 20 százalékos kedvezménnyel.
Emellett elérhető egy Singer kézi varrógép, kompakt méretben, elemes működéssel, gyors javításokhoz, 3 999 forintért. A varráshoz kapcsolódó kiegészítők között szerepel egy Crelando varrókészlet, amely univerzális kéziszerszámokat és cérnákat tartalmaz, 1 999 forintos áron, valamint többféle varrótáska és kerekes varrótáska, amelyek a varrógép és tartozékai szállítására alkalmasak; ezek akciós ára 5 999 forint.
A boltlánc gyakorta felveszi az akciós kínálatába a legendás márka varrógépeit: legutóbb novemberben árulták a Singert, ugyanennyiért, tavasszal pedig 59 999 forintért került a polcokra egy modell - 2024 őszén pedig 49 999-ért találtunk varrógépet az újságban. A kis kézi varrógép pedig tavaly novemberben bukkant fel legutóbb a kínálatban, annyiért adták, mint most.
Lerántjuk a leplet az ALDI diszkontok nagy trükkjéről: íme a boltok tervezőinek féltve őrzött térképe
Január 17-én újranyitja bajai üzletét az Aldi, az alkalomra pedig egy szokatlanul részletes bolttérképet is közzétettek az akciós kiadványban.
Az online szupermarket új logisztikai központjának köszönhetően jelentősen bővítette kiszállítási területét.
Extra díjat vezet be a Wolt: már ezért is fizetni kell, ezt jobb, ha mindenki tudja, aki most rendelne
Az országot megbénító havazás a futárokat sem kíméli, a Wolt időjárási díjat vezetett be a kiszállításoknál.
A bioélelmiszer-piac növekedési pályán van: három év alatt dinamikusan bővült a forgalom, miközben folyamatosan csökkent az árkülönbség a hagyományos termékekhez képest.
Komoly ellenőrzésekbe kezd a hatóság már januártól: ezt vizsgálják az egész országban, nem lesz kegyelem
Országos ellenőrzés-sorozatot indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a farsangi jelmezek, maszkok és parókák biztonságosságának vizsgálatára.
Az egyik népszerű hazai áruházlánc ezúttal a friss csirkehúsok árát viszi le jelentősen: a beszerzési költségek csökkenését a fogyasztói árakban is érvényesíti.
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
Hiába nőtt papíron a kiskereskedelmi forgalom 2025 végén, a számok mögött továbbra is óvatosság és bizonytalanság húzódik meg a magyar boltokban.
Egykor szinte észrevétlenül csúszott át a kezünkön, ma viszont már komoly összegeket is kérhetnek érte.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség közleménye szerint kiábrándító adatot közölt a kiskereskedelmi forgalom alakulásáról a Központi Statisztikai hivatal.
A december végén bejelentett kínai vámok az uniós tejtermékekre végül akkora sokkot okoztak, hogy az európai tejpiac gyakorlatilag összeomlott.
Telepakolta a 2. heti akcióját fürdőszobabútorokkal a Lidl. Mutatjuk az olcsósított termékek listáját!
A kiskereskedelmi vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve intézkedett a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról.
A probléma először decemberben került napvilágra, amikor a vállalat önkéntesen visszahívott két terméket.
Jelentősen drágultak a dohánytermékek Horvátországban a jövedéki adó emelése miatt, ami cigarettánként akár 77 forinttal is növelheti az árakat.
A magyar pálinkapiac a tavalyi évben jelentős visszaesést szenvedett el, amelynek hátterében elsősorban a kedvezőtlen időjárás és a megváltozott fogyasztói szokások állnak.
Újabb áremelés sújtja a dohányosokat 2026-tól: így nőnek a cigaretta árak januárban - Ezek a márkák kerülnek többe
Az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat.
Rengeteg magyar bukhatja el a kedvezményét január 1-től: durván változik a hűségpontok beváltásának rendszere a Decathlonban 2026-ban
A sportáruházlánc a hűségprogramban résztvevőknek küldött tájékoztatóban felhívja a figyelmet, hogy január 1-től milyen módosítások léptek érvénybe.
A Penny statisztikája alapján 2025-ben 5-ből 4 kosárba került valamilyen tejtermék.