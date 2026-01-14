2026. január 14. szerda Bódog
-3 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Sipalay, Fülöp-szigetek - 2016. október 13: A szabók és varrónők a City Public Marketben még mindig használnak néhány gyűjtő régi varrógépet, amelyek eredetileg még az 1895-ös évből származnak - az 1950-es években újították fel.
Vásárlás

Legendás márka sztártermékeit akciózza a Lidl: roham indulhat az üzletekbe, erre rengetegen ácsingóznak

Pénzcentrum
2026. január 14. 11:28

Január 15-től több varráshoz és kreatív hobbihoz kapcsolódó termékkel készül a Lidl, az akció középpontjában egy Singer varrógép áll, amely 39 999 forintért kerül a polcokra. A kínálatban kézi varrógép és több kiegészítő is szerepel, néhány ezer forintos áron. A boltlánc korábban is rendszeresen árulta a Singer termékeit: legutóbb novemberben szintén 39 999 forintért, tavasszal 59 999 forintért, 2024 őszén pedig 49 999 forintos áron jelent meg varrógép az akciós újságban.

A Lidl január 15-től induló akciójában több varráshoz és kézműveskedéshez kapcsolódó termék is szerepel. A kínálat középpontjában egy Singer varrógép áll, amely automatikus egyenes gomblyukvarrással, 12 öltéstípussal és számos tartozékkal érkezik, 39 999 forintos akciós áron, a feltüntetett 49 999 forintos eredeti árhoz képest 20 százalékos kedvezménnyel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Emellett elérhető egy Singer kézi varrógép, kompakt méretben, elemes működéssel, gyors javításokhoz, 3 999 forintért. A varráshoz kapcsolódó kiegészítők között szerepel egy Crelando varrókészlet, amely univerzális kéziszerszámokat és cérnákat tartalmaz, 1 999 forintos áron, valamint többféle varrótáska és kerekes varrótáska, amelyek a varrógép és tartozékai szállítására alkalmasak; ezek akciós ára 5 999 forint.

A Lidl akciós kiadványaA Lidl akciós kiadványa

A boltlánc gyakorta felveszi az akciós kínálatába a legendás márka varrógépeit: legutóbb novemberben árulták a Singert, ugyanennyiért, tavasszal pedig 59 999 forintért került a polcokra egy modell - 2024 őszén pedig 49 999-ért találtunk varrógépet az újságban. A kis kézi varrógép pedig tavaly novemberben bukkant fel legutóbb a kínálatban, annyiért adták, mint most.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #akció #bolt #lidl #akciók #háztartási gép #akciós #akciós kiadvany #boltlánc #lidl áruházak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:30
12:15
12:01
11:42
11:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 14.
Ennyiért jut VIP-műtéthez soron kívül a magyar elit 2026-ban: nem titok, itt az árlista
2026. január 13.
Ezekkel a melókkal 2026-ban is degeszre keresheted magad Magyarországon: milliósak a fizuk, diploma sem kell hozzájuk
2026. január 14.
Ennyi a házvezetők, bejárónők fizetése Magyarországon: brutális mi pénzt lehet hazavinni 2026-ban
2026. január 13.
Itt a lista, ezek a lőporos hordó országok bármikor robbanhatnak: durva háborús láncreakció jöhet a világban 2026-ban?
2026. január 13.
Hoppá! Ekkora drágulásra készülhetnek a magyarok 2026-ban: lesz itt haddelhadd, sokáig nem örülhetünk
NAPTÁR
Tovább
2026. január 14. szerda
Bódog
3. hét
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
2
3 hete
Magyarok tízezrei jártak pórul a december 24-i ajándékozással: nekik újra jöhet a kín, a véget nem érő sorbanállás
3
4 hete
Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán
4
2 hete
Súlyos igazság derült ki rengeteg Lidl-s bevásárlásról: ezt nehezen fogod elhinni
5
1 hónapja
Rezsizúzó csúcstermékek érkeztek az Aldi polcaira: nem csak az idősek fognak kapkodni értük, bárki csökkentheti a fűtésszámlát
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási díj
a biztosító kockázatviselésének ellenértéke

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 14. 12:30
Itt a bejelentés, rengeteg állampapír kamata emelkedik: jól járhat, aki beszáll?
Pénzcentrum  |  2026. január 14. 10:03
Ennyi a házvezetők, bejárónők fizetése Magyarországon: brutális mi pénzt lehet hazavinni 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. január 14. 11:33
Elegük van a francia gazdáknak: több száz traktorral vonultak be Párizsba