Legendás márka sztártermékeit akciózza a Lidl: roham indulhat az üzletekbe, erre rengetegen ácsingóznak

Január 15-től több varráshoz és kreatív hobbihoz kapcsolódó termékkel készül a Lidl, az akció középpontjában egy Singer varrógép áll, amely 39 999 forintért kerül a polcokra. A kínálatban kézi varrógép és több kiegészítő is szerepel, néhány ezer forintos áron. A boltlánc korábban is rendszeresen árulta a Singer termékeit: legutóbb novemberben szintén 39 999 forintért, tavasszal 59 999 forintért, 2024 őszén pedig 49 999 forintos áron jelent meg varrógép az akciós újságban.

A Lidl január 15-től induló akciójában több varráshoz és kézműveskedéshez kapcsolódó termék is szerepel. A kínálat középpontjában egy Singer varrógép áll, amely automatikus egyenes gomblyukvarrással, 12 öltéstípussal és számos tartozékkal érkezik, 39 999 forintos akciós áron, a feltüntetett 49 999 forintos eredeti árhoz képest 20 százalékos kedvezménnyel.

Emellett elérhető egy Singer kézi varrógép, kompakt méretben, elemes működéssel, gyors javításokhoz, 3 999 forintért. A varráshoz kapcsolódó kiegészítők között szerepel egy Crelando varrókészlet, amely univerzális kéziszerszámokat és cérnákat tartalmaz, 1 999 forintos áron, valamint többféle varrótáska és kerekes varrótáska, amelyek a varrógép és tartozékai szállítására alkalmasak; ezek akciós ára 5 999 forint.

A Lidl akciós kiadványa

A boltlánc gyakorta felveszi az akciós kínálatába a legendás márka varrógépeit: legutóbb novemberben árulták a Singert, ugyanennyiért, tavasszal pedig 59 999 forintért került a polcokra egy modell - 2024 őszén pedig 49 999-ért találtunk varrógépet az újságban. A kis kézi varrógép pedig tavaly novemberben bukkant fel legutóbb a kínálatban, annyiért adták, mint most.