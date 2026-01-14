2026. január 14. szerda Bódog
-3 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Lidl szupermarket. A Lidl egy német nemzetközi diszkont kiskereskedelmi lánc.
Vásárlás

Megállíthatatlan a Lidl terjeszkedése: 19 új üzletet nyitnak meg néhány héten belül

Pénzcentrum
2026. január 14. 13:45

A Lidl diszkontlánc 19 új üzlet megnyitását jelentette be Angliában, amellyel 640 új munkahelyet teremt a következő nyolc hétben - közölte a BBC.

A német tulajdonú kiskereskedelmi vállalat bejelentése a cég bővítési stratégiájának legújabb lépése, miután tavaly megnyitotta ezredik üzletét. A Lidl célja, hogy február 28-ig összesen 40 új egységgel bővüljön.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az új üzletek közül három a West Midlands régióban nyílik: egy Birminghamben, egy Burntwoodban (Staffordshire) és egy Herefordban. A brit kiskereskedelmi piac hatodik legnagyobb szereplője emellett körülbelül 43 millió fontot fordít több mint 70 meglévő üzlet felújítására az Egyesült Királyságban.

Richard Taylor, a Lidl UK ingatlanokért felelős vezetője elmondta: "Úgy kezdjük az új évet, ahogy folytatni szeretnénk: jelentős beruházással, amely megerősíti elkötelezettségünket a legjobb vásárlói élmény biztosítása és a kiszolgált közösségekre gyakorolt pozitív hatás mellett. Ezzel a lendülettel célunk, hogy még több vásárlót nyerjünk meg országszerte és növeljük piaci részesedésünket."

A Lidl legfrissebb adatai szerint erős karácsonyi időszakot zárt a vállalat, a forgalom 10%-kal nőtt, és a karácsony előtti négy hétben több mint 1,1 milliárd font bevételt ért el.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az új üzletek többek között olyan helyszíneken nyílnak meg, mint Basildon, Birmingham, Brough, Burntwood, Calne, Chester, Dereham, Havant, Hereford, Horley, Hucknall, valamint London több kerülete, Reading, Royal Wootton Bassett, Salisbury, Sandford és Tring.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #lidl #beruházás #kiskereskedelem #anglia #bevétel #egyesült királyság #vásárlók #boltlánc #munkahelyek #lidl áruházak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:15
14:08
14:01
13:45
13:29
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 14.
Ennyiért jut VIP-műtéthez soron kívül a magyar elit 2026-ban: nem titok, itt az árlista
2026. január 13.
Ezekkel a melókkal 2026-ban is degeszre keresheted magad Magyarországon: milliósak a fizuk, diploma sem kell hozzájuk
2026. január 14.
Így spórolhatsz százezreket az autóvásárláson 2026-ban: évek óta nem volt ilyen lehetőség Magyarországon
2026. január 14.
Ennyi a házvezetők, bejárónők fizetése Magyarországon: brutális mi pénzt lehet hazavinni 2026-ban
2026. január 13.
Itt a lista, ezek a lőporos hordó országok bármikor robbanhatnak: durva háborús láncreakció jöhet a világban 2026-ban?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 14. szerda
Bódog
3. hét
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
2
3 hete
Magyarok tízezrei jártak pórul a december 24-i ajándékozással: nekik újra jöhet a kín, a véget nem érő sorbanállás
3
4 hete
Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán
4
2 hete
Súlyos igazság derült ki rengeteg Lidl-s bevásárlásról: ezt nehezen fogod elhinni
5
1 hónapja
Rezsizúzó csúcstermékek érkeztek az Aldi polcaira: nem csak az idősek fognak kapkodni értük, bárki csökkentheti a fűtésszámlát
PÉNZÜGYI KISOKOS
Törvényes képviselő
Az a természetes személy, aki a kiskorú, korlátozottan cselekvőképes kiskorú illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú nevében jogszabály alapján (szülő), vagy határozat alapján (gyám, gondnok) eljár.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 14. 13:17
Komoly leépítés jön a győri Audi-gyárnál: hiába a termelési rekord, rengeteg állás szűnik meg
Pénzcentrum  |  2026. január 14. 13:03
Így spórolhatsz százezreket az autóvásárláson 2026-ban: évek óta nem volt ilyen lehetőség Magyarországon
Agrárszektor  |  2026. január 14. 13:32
Kapkodnak külföldön ezért az élelmiszerért: a magyaroknak miért nem kell?