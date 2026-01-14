Az Audi Hungaria versenyképességének javítása érdekében nem tölti be a megüresedő pozíciókat, ami 2026-ban mintegy kétszáz, főként mérnöki és irodai munkakört érinthet.
Megállíthatatlan a Lidl terjeszkedése: 19 új üzletet nyitnak meg néhány héten belül
A Lidl diszkontlánc 19 új üzlet megnyitását jelentette be Angliában, amellyel 640 új munkahelyet teremt a következő nyolc hétben - közölte a BBC.
A német tulajdonú kiskereskedelmi vállalat bejelentése a cég bővítési stratégiájának legújabb lépése, miután tavaly megnyitotta ezredik üzletét. A Lidl célja, hogy február 28-ig összesen 40 új egységgel bővüljön.
Az új üzletek közül három a West Midlands régióban nyílik: egy Birminghamben, egy Burntwoodban (Staffordshire) és egy Herefordban. A brit kiskereskedelmi piac hatodik legnagyobb szereplője emellett körülbelül 43 millió fontot fordít több mint 70 meglévő üzlet felújítására az Egyesült Királyságban.
Richard Taylor, a Lidl UK ingatlanokért felelős vezetője elmondta: "Úgy kezdjük az új évet, ahogy folytatni szeretnénk: jelentős beruházással, amely megerősíti elkötelezettségünket a legjobb vásárlói élmény biztosítása és a kiszolgált közösségekre gyakorolt pozitív hatás mellett. Ezzel a lendülettel célunk, hogy még több vásárlót nyerjünk meg országszerte és növeljük piaci részesedésünket."
A Lidl legfrissebb adatai szerint erős karácsonyi időszakot zárt a vállalat, a forgalom 10%-kal nőtt, és a karácsony előtti négy hétben több mint 1,1 milliárd font bevételt ért el.
Az új üzletek többek között olyan helyszíneken nyílnak meg, mint Basildon, Birmingham, Brough, Burntwood, Calne, Chester, Dereham, Havant, Hereford, Horley, Hucknall, valamint London több kerülete, Reading, Royal Wootton Bassett, Salisbury, Sandford és Tring.
Január 15-től több varráshoz és kreatív hobbihoz kapcsolódó termékkel készül a Lidl, az akció középpontjában egy Singer varrógép áll.
A Lidl ezúttal az NFL-rajongóknak kedvez akcióival, vélhetően nagyon sokan vadásszák majd ezeket a ruhákat az üzletekben.
Napok óta lehetetlen útszóró sót kapni Budapesten és vonzáskörzetében, a legtöbb áruházban készlethiány lépett fel.
Megvannak a végleges inflációs számok a 2025-ös évre vonatkozóan, a kérdés csak, meddig maradhat lenn a drágulás mértéke, és mikor jöhet újabb fordulat?
A legnagyobb árcsökkenés a sertéscombból készült gulyáshúsnál jelentkezik, aminek 500 grammos csomagja 16%-kal kerül kevesebbe.
Az online szupermarket új logisztikai központjának köszönhetően jelentősen bővítette kiszállítási területét.
A bioélelmiszer-piac növekedési pályán van: három év alatt dinamikusan bővült a forgalom, miközben folyamatosan csökkent az árkülönbség a hagyományos termékekhez képest.
Az egyik népszerű hazai áruházlánc ezúttal a friss csirkehúsok árát viszi le jelentősen: a beszerzési költségek csökkenését a fogyasztói árakban is érvényesíti.
A december végén bejelentett kínai vámok az uniós tejtermékekre végül akkora sokkot okoztak, hogy az európai tejpiac gyakorlatilag összeomlott.
A probléma először decemberben került napvilágra, amikor a vállalat önkéntesen visszahívott két terméket.