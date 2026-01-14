Megállíthatatlan a Lidl terjeszkedése: 19 új üzletet nyitnak meg néhány héten belül

A Lidl diszkontlánc 19 új üzlet megnyitását jelentette be Angliában, amellyel 640 új munkahelyet teremt a következő nyolc hétben - közölte a BBC.

A német tulajdonú kiskereskedelmi vállalat bejelentése a cég bővítési stratégiájának legújabb lépése, miután tavaly megnyitotta ezredik üzletét. A Lidl célja, hogy február 28-ig összesen 40 új egységgel bővüljön.

Az új üzletek közül három a West Midlands régióban nyílik: egy Birminghamben, egy Burntwoodban (Staffordshire) és egy Herefordban. A brit kiskereskedelmi piac hatodik legnagyobb szereplője emellett körülbelül 43 millió fontot fordít több mint 70 meglévő üzlet felújítására az Egyesült Királyságban.

Richard Taylor, a Lidl UK ingatlanokért felelős vezetője elmondta: "Úgy kezdjük az új évet, ahogy folytatni szeretnénk: jelentős beruházással, amely megerősíti elkötelezettségünket a legjobb vásárlói élmény biztosítása és a kiszolgált közösségekre gyakorolt pozitív hatás mellett. Ezzel a lendülettel célunk, hogy még több vásárlót nyerjünk meg országszerte és növeljük piaci részesedésünket."

A Lidl legfrissebb adatai szerint erős karácsonyi időszakot zárt a vállalat, a forgalom 10%-kal nőtt, és a karácsony előtti négy hétben több mint 1,1 milliárd font bevételt ért el.

Az új üzletek többek között olyan helyszíneken nyílnak meg, mint Basildon, Birmingham, Brough, Burntwood, Calne, Chester, Dereham, Havant, Hereford, Horley, Hucknall, valamint London több kerülete, Reading, Royal Wootton Bassett, Salisbury, Sandford és Tring.