2026. január 28. szerda Károly, Karola
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Régi vidéki vízkút Csigával és vödörrel.
Gazdaság

Már a kerti kutak is veszélyeztetik a magyar gazdaságot, súlyos következmények jöhetnek

Pénzcentrum
2026. január 28. 20:03

Az OECD friss jelentése szerint Magyarország vízbiztonsága kritikus állapotban van: a szabályozatlan kutak, a klímaváltozás és az elöregedő infrastruktúra nemcsak környezeti, hanem komoly makrogazdasági kockázatot is jelentenek. Egy súlyos aszály akár a GDP több százalékát is veszélyeztetheti, írja a Portfolio.

Magyarország vízbiztonságát több tényező egyszerre formálja: a külföldről érkező vízhozamok bizonytalansága, a klímaváltozás gyorsuló hatása, az elöregedő infrastruktúra és a szabályozatlan vízhasználat. Ebben a rendszerben az illegális kutak tömeges jelenléte nem marginális probléma, hanem a fenntartható vízgazdálkodás egyik kulcskérdése. Ezek torzítják az adatszolgáltatást, gyorsítják a felszín alatti készletek kimerülését, és aláássák a gazdasági és szabályozási eszközöket, amelyek a megváltozott éghajlati körülményekhez való alkalmazkodást szolgálnák – állapítja meg az OECD friss jelentése.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tanulmány szerint a víz nem csupán környezeti erőforrás, hanem makrogazdasági jelentőséggel is bír. Az aszály jelentősen visszavetheti a GDP-t, negatívan hat az agrártermelésre, az iparra, az energiabiztonságra és a pénzügyi stabilitásra. A szabályozatlan vízkivétel visszaszorítása, a felszín alatti készletek védelme és a vízmegtartás erősítése így nem csupán környezetpolitikai, hanem stratégiai gazdasági kérdés is.

A jelentés kiemeli, hogy Magyarország vízkészleteinek 96 százaléka külföldről érkezik, miközben a megújuló édesvízkészletek évente átlagosan 3 százalékkal csökkennek. A felszín alatti víztestek rossz mennyiségi állapotának aránya 20 százalék, ami négyszerese az uniós átlagnak. A kutak többsége nem szerepel a hivatalos nyilvántartásokban: becslések szerint csak minden tizedik kút rendelkezik érvényes engedéllyel, és a felszín alatti vízkivételek 16 százaléka engedély nélkül történik.

Az OECD számításai szerint egy súlyos aszály esetén a magyar GDP akár 4–7 százalékkal is visszaeshet, míg a mezőgazdasági kibocsátás akár 50 százalék fölött csökkenhet. A magyar bankszektor vállalati hitelállományának 84 százaléka vízhiányra érzékeny ágazatokhoz kapcsolódik, ami jelentős pénzügyi stabilitási kockázatot jelent.
Címlapkép: Getty Images
#víz #magyarország #vízhiány #gazdaság #klímaváltozás #bankok #környezet #mezőgazdaság #gdp #aszály

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:43
20:14
20:03
19:44
19:28
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 28. 16:45
Aranyat venne az MNB: biztosan jó ötlet ez, amikor csúcson az árfolyam?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. január 28. 17:48
Pénzzel rángathatják - Egri Viktor szerint az ATV és az RTL sem független
Egri Viktor, az ATV Csatt és Csatt.2 című vitaműsorának eltávolított műsorvezetője Lampé Ágnesnek ad...
Bankmonitor  |  2026. január 28. 15:01
Autóvásárlás 2026-ban: autólízing vagy személyi kölcsön a jobb választás?
Megvan álmaid autója, de ki kell pótolni a vételárat? Itt jön az örök dilemma: autólízing, vagy autó...
Holdblog  |  2026. január 28. 09:34
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb...
Kasza Elliott-tal  |  2026. január 25. 16:37
AT&T - elemzés
Mindjárt írok az AT&T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 28.
Így tűnik el több mint fél millió forint rengeteg magyar zsebéből havonta: a legtöbben észre sem veszik, ezért nem tudnak megélni
2026. január 27.
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás
2026. január 28.
Döbbenet: ennyi magyar lopja a szomszédtól az internetet Magyarországon
2026. január 28.
Karnyújtásnyira van a magyaroktól az olcsó albérletpiaci álom: idők kérdése, hogy lecsapjanak rá?
2026. január 28.
Így mozgatják most a pénzüket a világ csúcsmilliárdosai: bárki kaszálhat a taktikájukkal 2026-ban?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 28. szerda
Károly, Karola
5. hét
Január 28.
Az adatvédelem nemzetközi világnapja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Bedőlhet az egyik legismertebb magyar műszaki áruházlánc: üzletbezárások és leépítések jöhetnek
2
2 hete
Gulyás Gergely: változik a 13. és 14. havi nyugdíjak kifizetése, erről minden idős magyarnak tudnia kell
3
5 napja
Óriási az étolajpara Magyarországon: már a hatóság is vizsgálódik a háttérben, minden egy irányba mutat
4
1 hete
Bűnbandák portyáznak a magyar boltokban: súlyos a helyzet, erre utaznak, mindenhol ott vannak
5
2 napja
Most érkezett: váratlan hiba léphetett fel azoknál, akik ennél a magyar banknál vettek fel pénzt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Piaci kamatláb
A felek által kiválasztott megfelelő, ismert és elfogadott bankközi kamatláb.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 28. 19:00
Döbbenet: ennyi magyar lopja a szomszédtól az internetet Magyarországon
Pénzcentrum  |  2026. január 28. 18:03
Kvíz: Nem is hinnéd, kikről nevezték el a híres magyar utcákat, tereket! Te hány nevet ismersz a 10-ből?
Agrárszektor  |  2026. január 28. 20:31
Rendkívül olcsón adják itt a hagymát: mégis, mi történik?