Páros lábbal beleszállt az Arsenalba Paul Scholes: ezt nem teszik zsebre Londonban, de igaza van?

Paul Scholes, a Manchester United legenda szerint az Arsenal lenne "a leggyengébb bajnokcsapat", ha idén megnyernék a Premier League-et.

Az Arsenal jelenleg négy ponttal vezeti a tabellát, de előnyük csökkent a hétvégi Manchester United elleni vereségüket követően, miközben legközelebbi riválisaik, a Manchester City és az Aston Villa egyaránt győztek.

Mikel Arteta csapata az utolsó kilenc megszerezhető pontból mindössze kettőt gyűjtött be, és csak két gólt szerzett ebben az időszakban - mindkettőt a United ellen.

Scholes a The Good, The Bad & The Football című műsorban élesen bírálta az Arsenalt: "Ha az Arsenal nyeri a bajnokságot, ez lehet a legrosszabb csapat, amely valaha bajnok lett. Ha a szezon csapatát állítanánk össze, a támadósorba senki sem kerülne be az Arsenalból."

A Manchester United ikonja hozzátette: "Nézzük a korábbi bajnokokat – a Liverpool támadói briliánsak voltak. Az egyetlen, aki esetleg bekerülhetne, az Saka, de szerintem ő sem volt kiemelkedő. Nem szerzett sok gólt vagy gólpasszt idén."

Az Arsenal az idei szezonban sok kritikát kapott, amiért túlságosan a pontrúgásokra támaszkodik. Amad Diallo, a United szélsője a hétvégén egyenesen azt mondta, hogy a csapat "egyetlen reménye" a szögletek.

Az ágyúsok támadójátékának problémái az utóbbi időben nyilvánvalóvá váltak. Bár a bajnokságban 42 gólt szereztek - a második legtöbbet a Manchester City mögött -, egyénileg a támadók küszködnek.

A Sky Sports adatai szerint Bukayo Saka az utolsó 13 mérkőzésén nem szerzett gólt, Viktor Gyokeres 11 bajnoki mérkőzés óta nem lőtt gólt tizenegyesen kívül, Gabriel Martinelli pedig 13 bajnoki mérkőzés óta gólképtelen.

Az Arsenal 26 gólt szerzett pontrúgásokból ebben a szezonban, ami a legtöbb Európa top öt ligájában. Jamie Carragher, a Sky Sports szakértője is osztja Scholes véleményét: "Mikor láttál olyan csapatot a tabella élén, amelynek egyetlen támadója sem kerülne be a szezon csapatába? Ez nem normális, soha nem fordulna elő."

Mikel Arteta eközben kedden elárulta, hogy "gyönyörű" tisztázó megbeszélést tartott játékosaival a vasárnapi vereség után, és továbbra is biztos a bajnoki címben: "Elmondtam nekik, milyen jók, és mennyire hálásak vagyunk, hogy minden egyes nap velük dolgozhatunk. Meg fog történni, mert ez a mi pillanatunk, és nagyon akarjuk."