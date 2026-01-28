2026. január 28. szerda Károly, Karola
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
London, Egyesült Királyság - 2013. július 31: Emirates Stadion. Az Ashburton Grove, amelyet szponzori okokból Emirates Stadionként vagy egyszerűen csak The Emirates néven ismernek, az Arsenal otthona.
Sport

Páros lábbal beleszállt az Arsenalba Paul Scholes: ezt nem teszik zsebre Londonban, de igaza van?

Pénzcentrum
2026. január 28. 20:43

Paul Scholes, a Manchester United legenda szerint az Arsenal lenne "a leggyengébb bajnokcsapat", ha idén megnyernék a Premier League-et.

Az Arsenal jelenleg négy ponttal vezeti a tabellát, de előnyük csökkent a hétvégi Manchester United elleni vereségüket követően, miközben legközelebbi riválisaik, a Manchester City és az Aston Villa egyaránt győztek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mikel Arteta csapata az utolsó kilenc megszerezhető pontból mindössze kettőt gyűjtött be, és csak két gólt szerzett ebben az időszakban - mindkettőt a United ellen.

Scholes a The Good, The Bad & The Football című műsorban élesen bírálta az Arsenalt: "Ha az Arsenal nyeri a bajnokságot, ez lehet a legrosszabb csapat, amely valaha bajnok lett. Ha a szezon csapatát állítanánk össze, a támadósorba senki sem kerülne be az Arsenalból."

A Manchester United ikonja hozzátette: "Nézzük a korábbi bajnokokat – a Liverpool támadói briliánsak voltak. Az egyetlen, aki esetleg bekerülhetne, az Saka, de szerintem ő sem volt kiemelkedő. Nem szerzett sok gólt vagy gólpasszt idén."

Az Arsenal az idei szezonban sok kritikát kapott, amiért túlságosan a pontrúgásokra támaszkodik. Amad Diallo, a United szélsője a hétvégén egyenesen azt mondta, hogy a csapat "egyetlen reménye" a szögletek.

Az ágyúsok támadójátékának problémái az utóbbi időben nyilvánvalóvá váltak. Bár a bajnokságban 42 gólt szereztek - a második legtöbbet a Manchester City mögött -, egyénileg a támadók küszködnek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Sky Sports adatai szerint Bukayo Saka az utolsó 13 mérkőzésén nem szerzett gólt, Viktor Gyokeres 11 bajnoki mérkőzés óta nem lőtt gólt tizenegyesen kívül, Gabriel Martinelli pedig 13 bajnoki mérkőzés óta gólképtelen.

Az Arsenal 26 gólt szerzett pontrúgásokból ebben a szezonban, ami a legtöbb Európa top öt ligájában. Jamie Carragher, a Sky Sports szakértője is osztja Scholes véleményét: "Mikor láttál olyan csapatot a tabella élén, amelynek egyetlen támadója sem kerülne be a szezon csapatába? Ez nem normális, soha nem fordulna elő."

Mikel Arteta eközben kedden elárulta, hogy "gyönyörű" tisztázó megbeszélést tartott játékosaival a vasárnapi vereség után, és továbbra is biztos a bajnoki címben: "Elmondtam nekik, milyen jók, és mennyire hálásak vagyunk, hogy minden egyes nap velük dolgozhatunk. Meg fog történni, mert ez a mi pillanatunk, és nagyon akarjuk."
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #csapat #futball #manchester united #premier league #Arsenal #angol foci #angol bajnokság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:01
20:43
20:14
20:03
19:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 28.
Így tűnik el több mint fél millió forint rengeteg magyar zsebéből havonta: a legtöbben észre sem veszik, ezért nem tudnak megélni
2026. január 27.
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás
2026. január 28.
Döbbenet: ennyi magyar lopja a szomszédtól az internetet Magyarországon
2026. január 28.
Karnyújtásnyira van a magyaroktól az olcsó albérletpiaci álom: idők kérdése, hogy lecsapjanak rá?
2026. január 28.
Így mozgatják most a pénzüket a világ csúcsmilliárdosai: bárki kaszálhat a taktikájukkal 2026-ban?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 28. szerda
Károly, Karola
5. hét
Január 28.
Az adatvédelem nemzetközi világnapja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
2
1 hete
Gyászol a magyar sport: elment a teniszlegenda, 79 éves volt
3
1 hete
Nagyon elégedetlen Kerkez Milos a Liverpoolban: hamarosan távozhat a válogatott védő?
4
1 hete
Máris megvan az Australian Open legszebb jelenete: megállították a labdamenetet, hogy segítsenek a labdaszedőnek
5
1 hete
Kiderült, hogy miben halt meg Daniel Naroditsky sakknagymester
PÉNZÜGYI KISOKOS
Állampapírok kamatozása
Állampapírok esetén a legtöbbször megjelenő "fix" kifejezés azt jelenti, hogy a papírhoz tartozó, előre megígért kamatláb (utolsó előtti oszlopban látott aktuális névleges kamat) nem változhat a futamidő alatt. Ez tehát NEM arra vonatkozik, hogy a hozam oszlopban látható, mostani feltételek mellett érvényes éves hozamot biztosan megkapjuk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 28. 19:00
Döbbenet: ennyi magyar lopja a szomszédtól az internetet Magyarországon
Pénzcentrum  |  2026. január 28. 18:03
Kvíz: Nem is hinnéd, kikről nevezték el a híres magyar utcákat, tereket! Te hány nevet ismersz a 10-ből?
Agrárszektor  |  2026. január 28. 20:31
Rendkívül olcsón adják itt a hagymát: mégis, mi történik?