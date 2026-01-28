Novak Djokovic az Australian Openen tartott sajtótájékoztatón visszautasította, hogy Jannik Sinner és Carlos Alcaraz üldözőjének állítsák be.
Páros lábbal beleszállt az Arsenalba Paul Scholes: ezt nem teszik zsebre Londonban, de igaza van?
Paul Scholes, a Manchester United legenda szerint az Arsenal lenne "a leggyengébb bajnokcsapat", ha idén megnyernék a Premier League-et.
Az Arsenal jelenleg négy ponttal vezeti a tabellát, de előnyük csökkent a hétvégi Manchester United elleni vereségüket követően, miközben legközelebbi riválisaik, a Manchester City és az Aston Villa egyaránt győztek.
Mikel Arteta csapata az utolsó kilenc megszerezhető pontból mindössze kettőt gyűjtött be, és csak két gólt szerzett ebben az időszakban - mindkettőt a United ellen.
Scholes a The Good, The Bad & The Football című műsorban élesen bírálta az Arsenalt: "Ha az Arsenal nyeri a bajnokságot, ez lehet a legrosszabb csapat, amely valaha bajnok lett. Ha a szezon csapatát állítanánk össze, a támadósorba senki sem kerülne be az Arsenalból."
A Manchester United ikonja hozzátette: "Nézzük a korábbi bajnokokat – a Liverpool támadói briliánsak voltak. Az egyetlen, aki esetleg bekerülhetne, az Saka, de szerintem ő sem volt kiemelkedő. Nem szerzett sok gólt vagy gólpasszt idén."
Az Arsenal az idei szezonban sok kritikát kapott, amiért túlságosan a pontrúgásokra támaszkodik. Amad Diallo, a United szélsője a hétvégén egyenesen azt mondta, hogy a csapat "egyetlen reménye" a szögletek.
Az ágyúsok támadójátékának problémái az utóbbi időben nyilvánvalóvá váltak. Bár a bajnokságban 42 gólt szereztek - a második legtöbbet a Manchester City mögött -, egyénileg a támadók küszködnek.
A Sky Sports adatai szerint Bukayo Saka az utolsó 13 mérkőzésén nem szerzett gólt, Viktor Gyokeres 11 bajnoki mérkőzés óta nem lőtt gólt tizenegyesen kívül, Gabriel Martinelli pedig 13 bajnoki mérkőzés óta gólképtelen.
Az Arsenal 26 gólt szerzett pontrúgásokból ebben a szezonban, ami a legtöbb Európa top öt ligájában. Jamie Carragher, a Sky Sports szakértője is osztja Scholes véleményét: "Mikor láttál olyan csapatot a tabella élén, amelynek egyetlen támadója sem kerülne be a szezon csapatába? Ez nem normális, soha nem fordulna elő."
Mikel Arteta eközben kedden elárulta, hogy "gyönyörű" tisztázó megbeszélést tartott játékosaival a vasárnapi vereség után, és továbbra is biztos a bajnoki címben: "Elmondtam nekik, milyen jók, és mennyire hálásak vagyunk, hogy minden egyes nap velük dolgozhatunk. Meg fog történni, mert ez a mi pillanatunk, és nagyon akarjuk."
A 2030-as férfi labdarúgó-világbajnokság döntőjét Spanyolországban kellene megrendezni Marokkó helyett – közölte Rafael Louzan, a spanyol labdarúgó-szövetség elnöke.
Giuseppe Commisso veszi át a Fiorentina irányítását édesapja, a két hete elhunyt Giuseppe Commisso örökébe lépve.
Jonas Vingegaard, a kétszeres Tour de France-győztes kerékpáros edzés közben balesetet szenvedett.
Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője a Qarabag elleni szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt beszélt a sajtónak.
Szabályos lázadás tört ki az NFL-ben: nem került a halhatatlanok közé a legendás edző, sokan kiakadtak
Bill Belichick, a hatszoros Super Bowl-győztes edző nem került be első alkalommal a Pro Football Hall of Fame-be.
Sorsdöntő forduló jön a BL-ben, nagy csapatok hullhatnak ki: győzelmi kényszerben a Barcelona, Napoli, Manchester City
Az utolsó kört rendezik ma a Bajnokok Ligája alapszakaszában, és több sztárcsapatnak az életben maradás a tét az este kilenckor kezdődő meccsen.
Az angol női labdarúgás legfelső két osztályát irányító WSL Football 8,2 millió font működési veszteséget jelentett első teljes üzleti évében.
Az olaszok egy cseppet se örülnek annak, hogy amerikai ICE-ügynökök lesznek az olimpián.
A magyar női vízilabda-válogatott magabiztos, 28–3-as győzelmet aratott Románia ellen a funchali Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában.
Kilencvennégy éves korában elhunyt Babarczi Roland mesteredző, a magyar vízilabda egyik meghatározó alakja.
A Cadillac F1 Team a Formula–1 legújabb csapataként csatlakozik a mezőnyhöz, két tapasztalt pilótával, Sergio Pérezzel és Valtteri Bottasszal a volán mögött.
A Bayern München tárgyalásokat folytat Harry Kane szerződésének meghosszabbításáról, nem nagyon akarják elengedni az angol centert.
Sepp Blatter, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) korábbi elnöke szerint a szurkolóknak érdemes távol maradniuk a focivébétől.
Lucas Pinheiro Braathen azt mondja: Brazíliában sokan el sem hiszik neki, hogy síelőként képviseli az országot.
Kiderült, súlyos pénzt költ a magyar állam focistanyugdíjakra: 18. havi ellátást is kapnak az egykori sportolók?
Az MLSZ az elmúlt években több száz millió forintot fordított volt labdarúgók nyugdíj-kiegészítésére.
Don Bradman legendás ausztrál krikettjátékos egyik sapkája 460 ezer ausztrál dollárért, vagyis mintegy 102 millió forintért kelt el egy árverésen, ami rekordárnak számít.
Elképesztő gólrekord az angol bajnokságban: 30-0-ra verte ellenfelét ez a csapat, ilyen még soha nem volt
Egy angliai női focicsapat 17–0-s győzelemmel klubrekordot állított fel, majd néhány héttel később ezt az eredményt csaknem megduplázta.
Durva tiltás sújtja a teniszezőket a Grand Slam-tornán: Sinner, Alcaraz is megjárták, meddig megy még ez?
Bár az adatalapú teljesítményelemzés ma már a legtöbb élsportban alapvetés, a Grand Slam-tornákon továbbra sem viselhetnek aktivitásmérő eszközöket a teniszezők
