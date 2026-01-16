2026. január 16. péntek Gusztáv
Te is vettél ilyen fűszert mostanában? Inkább ne használd, furcsa dolgot találtak benne
Vásárlás

Te is vettél ilyen fűszert mostanában? Inkább ne használd, furcsa dolgot találtak benne

Pénzcentrum
2026. január 16. 14:03

A Paleo Centrum Kft. visszahívja a Paleolit Oregánó morzsolt több kiszerelését, miután kiderült, hogy a termék nagy arányban olívalevelet és mirtuszlevelet tartalmaz. Bár a fogyasztás nem jelent élelmiszer-biztonsági kockázatot, az NKFH a termék azonnali kivonását és visszahívását rendelte el.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közleményben tájékoztatta a fogyasztókat, hogy a Paleo Centrum Kft. önkéntes termékvisszahívást indított a Paleolit Oregánó morzsolt több kiszerelésére. A vizsgálatok szerint a termékekben a megengedettnél jóval nagyobb arányban található olívalevél és mirtuszlevél, amelyek nem jelentenek egészségügyi kockázatot, ugyanakkor nem felelnek meg a termék összetételére vonatkozó előírásoknak.

A vállalkozás az NKFH-val együttműködve már gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól való visszahívásáról. A hatóság folyamatosan nyomon követi a visszagyűjtött termékek további kezelését, beleértve azok megsemmisítését vagy elszállítását.

A visszahívás az alábbi terméket érinti:

  • Termék neve: Paleolit Oregánó morzsolt
  • Kiszerelések: 10 g / 250 g / 1 kg
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.08.31.
  • Gyártási szám: GZR-276-24
  • Forgalmazó: Paleo Centrum Kft.

A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy aki a fenti tételszámmal ellátott terméket megvásárolta és még a birtokában van, ne fogyassza el, hanem vigye vissza az üzletbe, ahol beszerezte.

Az NKFH hangsúlyozza: bár a termék fogyasztása nem veszélyes, a fogyasztók megtévesztésének elkerülése és a minőségi követelmények betartása érdekében indokolt a visszahívás.

Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #élelmiszer #fogyasztóvédelem #termékvisszahívás #hatóság #fűszer #termék #vásárlók #fogyasztók #fogyasztóvédelmi hatóság #élelmiszerek

