Az NKFH figyelmezteti a vásárlókat, hogy a termék egyes tételei súlyos egészségügyi kockázatot jelenthetnek.
Te is vettél ilyen fűszert mostanában? Inkább ne használd, furcsa dolgot találtak benne
A Paleo Centrum Kft. visszahívja a Paleolit Oregánó morzsolt több kiszerelését, miután kiderült, hogy a termék nagy arányban olívalevelet és mirtuszlevelet tartalmaz. Bár a fogyasztás nem jelent élelmiszer-biztonsági kockázatot, az NKFH a termék azonnali kivonását és visszahívását rendelte el.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közleményben tájékoztatta a fogyasztókat, hogy a Paleo Centrum Kft. önkéntes termékvisszahívást indított a Paleolit Oregánó morzsolt több kiszerelésére. A vizsgálatok szerint a termékekben a megengedettnél jóval nagyobb arányban található olívalevél és mirtuszlevél, amelyek nem jelentenek egészségügyi kockázatot, ugyanakkor nem felelnek meg a termék összetételére vonatkozó előírásoknak.
A vállalkozás az NKFH-val együttműködve már gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól való visszahívásáról. A hatóság folyamatosan nyomon követi a visszagyűjtött termékek további kezelését, beleértve azok megsemmisítését vagy elszállítását.
A visszahívás az alábbi terméket érinti:
- Termék neve: Paleolit Oregánó morzsolt
- Kiszerelések: 10 g / 250 g / 1 kg
- Minőségmegőrzési idő: 2026.08.31.
- Gyártási szám: GZR-276-24
- Forgalmazó: Paleo Centrum Kft.
A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy aki a fenti tételszámmal ellátott terméket megvásárolta és még a birtokában van, ne fogyassza el, hanem vigye vissza az üzletbe, ahol beszerezte.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az NKFH hangsúlyozza: bár a termék fogyasztása nem veszélyes, a fogyasztók megtévesztésének elkerülése és a minőségi követelmények betartása érdekében indokolt a visszahívás.
A német tulajdonú kiskereskedelmi vállalat bejelentése a cég bővítési stratégiájának legújabb lépése.
Legendás márka sztártermékeit akciózza a Lidl: roham indulhat az üzletekbe, erre rengetegen ácsingóznak
Január 15-től több varráshoz és kreatív hobbihoz kapcsolódó termékkel készül a Lidl, az akció középpontjában egy Singer varrógép áll.
Amerikai sztártermékek érkeznek a Lidl polcaira: ölre mennek értük a vásárlók, ilyen akció ritkán van
A Lidl ezúttal az NFL-rajongóknak kedvez akcióival, vélhetően nagyon sokan vadásszák majd ezeket a ruhákat az üzletekben.
Hiánycikk az útszóró só a legdurvább ónos esőben: tényleg jó alternatíva lehet helyette a macskaalom is?
Napok óta lehetetlen útszóró sót kapni Budapesten és vonzáskörzetében, a legtöbb áruházban készlethiány lépett fel.
Hoppá! Ekkora drágulásra készülhetnek a magyarok 2026-ban: lesz itt haddelhadd, sokáig nem örülhetünk
Megvannak a végleges inflációs számok a 2025-ös évre vonatkozóan, a kérdés csak, meddig maradhat lenn a drágulás mértéke, és mikor jöhet újabb fordulat?
A legnagyobb árcsökkenés a sertéscombból készült gulyáshúsnál jelentkezik, aminek 500 grammos csomagja 16%-kal kerül kevesebbe.
Lerántjuk a leplet az ALDI diszkontok nagy trükkjéről: íme a boltok tervezőinek féltve őrzött térképe
Január 17-én újranyitja bajai üzletét az Aldi, az alkalomra pedig egy szokatlanul részletes bolttérképet is közzétettek az akciós kiadványban.
Az online szupermarket új logisztikai központjának köszönhetően jelentősen bővítette kiszállítási területét.
Extra díjat vezet be a Wolt: már ezért is fizetni kell, ezt jobb, ha mindenki tudja, aki most rendelne
Az országot megbénító havazás a futárokat sem kíméli, a Wolt időjárási díjat vezetett be a kiszállításoknál.
A bioélelmiszer-piac növekedési pályán van: három év alatt dinamikusan bővült a forgalom, miközben folyamatosan csökkent az árkülönbség a hagyományos termékekhez képest.
Komoly ellenőrzésekbe kezd a hatóság már januártól: ezt vizsgálják az egész országban, nem lesz kegyelem
Országos ellenőrzés-sorozatot indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a farsangi jelmezek, maszkok és parókák biztonságosságának vizsgálatára.
Az egyik népszerű hazai áruházlánc ezúttal a friss csirkehúsok árát viszi le jelentősen: a beszerzési költségek csökkenését a fogyasztói árakban is érvényesíti.
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
Hiába nőtt papíron a kiskereskedelmi forgalom 2025 végén, a számok mögött továbbra is óvatosság és bizonytalanság húzódik meg a magyar boltokban.
Egykor szinte észrevétlenül csúszott át a kezünkön, ma viszont már komoly összegeket is kérhetnek érte.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség közleménye szerint kiábrándító adatot közölt a kiskereskedelmi forgalom alakulásáról a Központi Statisztikai hivatal.
A december végén bejelentett kínai vámok az uniós tejtermékekre végül akkora sokkot okoztak, hogy az európai tejpiac gyakorlatilag összeomlott.
Telepakolta a 2. heti akcióját fürdőszobabútorokkal a Lidl. Mutatjuk az olcsósított termékek listáját!
A kiskereskedelmi vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve intézkedett a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról.