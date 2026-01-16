Te is vettél ilyen fűszert mostanában? Inkább ne használd, furcsa dolgot találtak benne

A Paleo Centrum Kft. visszahívja a Paleolit Oregánó morzsolt több kiszerelését, miután kiderült, hogy a termék nagy arányban olívalevelet és mirtuszlevelet tartalmaz. Bár a fogyasztás nem jelent élelmiszer-biztonsági kockázatot, az NKFH a termék azonnali kivonását és visszahívását rendelte el.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közleményben tájékoztatta a fogyasztókat, hogy a Paleo Centrum Kft. önkéntes termékvisszahívást indított a Paleolit Oregánó morzsolt több kiszerelésére. A vizsgálatok szerint a termékekben a megengedettnél jóval nagyobb arányban található olívalevél és mirtuszlevél, amelyek nem jelentenek egészségügyi kockázatot, ugyanakkor nem felelnek meg a termék összetételére vonatkozó előírásoknak.

A vállalkozás az NKFH-val együttműködve már gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól való visszahívásáról. A hatóság folyamatosan nyomon követi a visszagyűjtött termékek további kezelését, beleértve azok megsemmisítését vagy elszállítását.

A visszahívás az alábbi terméket érinti:

Termék neve: Paleolit Oregánó morzsolt

Kiszerelések: 10 g / 250 g / 1 kg

Minőségmegőrzési idő: 2026.08.31.

Gyártási szám: GZR-276-24

Forgalmazó: Paleo Centrum Kft.

A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy aki a fenti tételszámmal ellátott terméket megvásárolta és még a birtokában van, ne fogyassza el, hanem vigye vissza az üzletbe, ahol beszerezte.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az NKFH hangsúlyozza: bár a termék fogyasztása nem veszélyes, a fogyasztók megtévesztésének elkerülése és a minőségi követelmények betartása érdekében indokolt a visszahívás.