2026. január 15. csütörtök
-3 °C Budapest
Watford, Hertfordshire, Anglia, Egyesült Királyság - 2023. október 4: Aldi áruház, Century Retail Park, Watford
Vásárlás

Váratlan döntés az Aldinál: a magyar vásárlók sem ússzák meg a következményeket

Pénzcentrum
2026. január 15. 21:07

Az Aldi Magyarország német tulajdonosa 5 milliárd forintos tőkeemelést hajtott végre a hazai leányvállalatnál, miután a diszkontlánc az elmúlt két évben összesen közel 37 milliárd forintos veszteséget halmozott fel. A kiskereskedelmi különadók és az árkorlátozások érdemben rontották a vállalat pénzügyi helyzetét.

A december 17-i taggyűlés döntése alapján az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. törzstőkéjét 5 milliárd forinttal emelték meg. A tőkeemelés szerkezete úgy alakult, hogy a társaság törzstőkéje csak minimálisan, 100 ezer forinttal nőtt, így 1,5 millió forintra emelkedett. A tőkeinjekció fennmaradó, túlnyomó része közvetlenül a tőketartalékba került - jelentette a Portfolio.

A finanszírozást teljes egészében a német anyavállalat biztosította. Az Aldi Süd Kommanditgesellschaft kültagként 100 ezer forinttal járult hozzá a tőkeemeléshez, míg az ausztriai székhelyű Aldi Süd Financial Services GmbH a befizetés döntő hányadát nyújtotta. A társaság beltagja az Aldi Magyarország Holding Vagyonkezelő Kft., amely 14 ezer forint jegyzett tőkével rendelkezik.

Az alapítói döntés szerint a tőkeemelést legkésőbb december végéig kellett végrehajtani, ezt a határidőt a vállalat teljesítette. A cégbíróság december 31-én bejegyezte a társasági szerződés módosítását.

A tőkepótlás szükségességét súlyos pénzügyi problémák indokolták. A vállalat 2024-es beszámolója szerint 519 milliárd forintos árbevétel mellett 27,3 milliárd forintos veszteséget könyveltek el. Ez már a második egymást követő veszteséges év volt, mivel a cég 2023-ban is 9,5 milliárd forintos negatív eredményt ért el.

A két év kumulált vesztesége így megközelíti a 37 milliárd forintot. A tartósan negatív üzemi eredmény következtében a vállalat saját tőkéje 2024 végére 15,8 milliárd forintra zsugorodott. Bár ez az érték még pozitív, egy újabb jelentős veszteség már könnyen a saját vagyon negatívba fordulásához vezethetne. Kérdés, hogy a tulajdonosi kör a mostani tőkeemelésről szóló döntésnél már figyelembe vette-e a 2025-ös év várható pénzügyi teljesítményét is.

Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #cég #aldi #diszkont #magyarország #különadó #kiskereskedelem #finanszírozás #veszteség #árbevétel #árstop

