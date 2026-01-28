2026. január 28. szerda Károly, Karola
1 °C Budapest
Érett felnőtt férfi egy modern okostelefont használ, a képernyő megérintésével kezeli az otthoni internetkapcsolat wi-fi beállításait.
Tech

Döbbenet: ennyi magyar lopja a szomszédtól az internetet Magyarországon

Jeki Gabriella
2026. január 28. 19:00

Ma már nehéz elképzelni a mindennapokat internet nélkül. A wifi kényelmi szolgáltatás, de közben mégis alapinfrastruktúra lett: munkához, tanuláshoz, ügyintézéshez és kapcsolattartáshoz is nélkülözhetetlen. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja azt mutatja meg, mennyire vált alapvető szükségletté az internet, hol élvezik valóban a digitális szabadságot, és mit árulnak el a számok a láthatatlan online egyenlőtlenségekről.

A nemzetközi adatok alapján az internethasználat sok országban eléri vagy megközelíti a teljes lakosságot. Európában különösen magas a lefedettség, és Magyarország sem kivétel: a háztartások döntő többsége rendelkezik vezetékes vagy mobilinternet-hozzáféréssel. A CHART by Pénzcentrum elemzése szerint ez azonban nem jelenti azt, hogy mindenki egyformán fér hozzá az online térhez.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A technikai elérhetőség és a tényleges használhatóság között jelentős különbségek lehetnek; sebességben, stabilitásban, árban és szabadságban egyaránt. A világ internetezőinek jelentős része ugyanis olyan országokban él, ahol az online tér korlátozott. Egyes államokban a tartalmak szűrése, a közösségi oldalak blokkolása vagy a megfigyelés mindennapos gyakorlat. Eközben a kiberbiztonság egyre kritikusabbá válik a digitális térben.

A CHART by Pénzcentrum friss epizódja bemutatja, hogy Európában általánosnak számít az internethasználat, ám a szokások országonként eltérhetnek. Akadnak térségek, ahol a gyors, stabil wifi magától értetődő, máshol viszont az ár vagy az infrastruktúra minősége korlátozza a hozzáférést.

Adatgyűjtésünk szerint a wifi annyira alapvetővé vált, hogy egyes országokban meglepően sokan használják mások internetét, jellemzően családtagok, szomszédok vagy ismerősök hálózatát. És bár Magyarországon az internet-hozzáférés aránya európai összevetésben kedvező, ugyanakkor a digitális egyenlőtlenségek jelen vannak. A városi-vidéki különbségek, az eltérő jövedelmi helyzetek és az eszközellátottság mind befolyásolják, hogy ki, milyen minőségben tud jelen lenni az online térben.

Hihetetlen adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Címlapkép: Getty Images
FRISS HÍREK
