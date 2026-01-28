Sümeg várát mostantól vizuálisan is felfedezhetjük: a látogatók virtuálisan végigkövethetik a vár fejlődését a 13. századtól a 17. századig.
Döbbenet: ennyi magyar lopja a szomszédtól az internetet Magyarországon
Ma már nehéz elképzelni a mindennapokat internet nélkül. A wifi kényelmi szolgáltatás, de közben mégis alapinfrastruktúra lett: munkához, tanuláshoz, ügyintézéshez és kapcsolattartáshoz is nélkülözhetetlen. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja azt mutatja meg, mennyire vált alapvető szükségletté az internet, hol élvezik valóban a digitális szabadságot, és mit árulnak el a számok a láthatatlan online egyenlőtlenségekről.
A nemzetközi adatok alapján az internethasználat sok országban eléri vagy megközelíti a teljes lakosságot. Európában különösen magas a lefedettség, és Magyarország sem kivétel: a háztartások döntő többsége rendelkezik vezetékes vagy mobilinternet-hozzáféréssel. A CHART by Pénzcentrum elemzése szerint ez azonban nem jelenti azt, hogy mindenki egyformán fér hozzá az online térhez.
A technikai elérhetőség és a tényleges használhatóság között jelentős különbségek lehetnek; sebességben, stabilitásban, árban és szabadságban egyaránt. A világ internetezőinek jelentős része ugyanis olyan országokban él, ahol az online tér korlátozott. Egyes államokban a tartalmak szűrése, a közösségi oldalak blokkolása vagy a megfigyelés mindennapos gyakorlat. Eközben a kiberbiztonság egyre kritikusabbá válik a digitális térben.
A CHART by Pénzcentrum friss epizódja bemutatja, hogy Európában általánosnak számít az internethasználat, ám a szokások országonként eltérhetnek. Akadnak térségek, ahol a gyors, stabil wifi magától értetődő, máshol viszont az ár vagy az infrastruktúra minősége korlátozza a hozzáférést.
Adatgyűjtésünk szerint a wifi annyira alapvetővé vált, hogy egyes országokban meglepően sokan használják mások internetét, jellemzően családtagok, szomszédok vagy ismerősök hálózatát. És bár Magyarországon az internet-hozzáférés aránya európai összevetésben kedvező, ugyanakkor a digitális egyenlőtlenségek jelen vannak. A városi-vidéki különbségek, az eltérő jövedelmi helyzetek és az eszközellátottság mind befolyásolják, hogy ki, milyen minőségben tud jelen lenni az online térben.
A kutatók egy aggasztó trendet azonosítottak: úgy tűnik, hogy a mesterséges intelligencia elterjedése nem csökkenti, hanem tovább mélyíti a globális gazdasági szakadékot.
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
Újdonság, hogy mostantól Apple Watch-on is használható a Precision Finding funció.
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás
"Hogy érdemben lassítsuk a jelenlegi folyamatokat, nem a koronavírus-járvány idején tapasztalt leállásra lenne szükség, hanem annak többszörösére, ráadásul folyamatosan."
Hatalmas bejelentést tett a Ryanair vezére: tényleg üzletet köthet Elon Musk-kal, itt vannak a részletek
A légitársaság, amely Európa legnagyobbjává nőtte ki magát, hétfőn megemelte előrejelzéseit az utasszámra, a nyereségnövekedésre és a viteldíjakra vonatkozóan.
A kezdeményezés az ausztrál szabályozást követi, és több európai ország is hasonló lépéseket fontolgat.
A Microsoft szigorú korlátozásokkal vezetné be reklámokból finanszírozott, ingyenes játékszolgáltatását.
Új kínai csúcstelefon tarolhat Magyarországon: teszten az Apple és a Samsung babérjaira törő Honor Magic 8 Pro
A Honor Magic 8 Pro a gyártó aktuális csúcskészüléke, amely erős hardverrel és látványos kijelzővel próbál alternatívát kínálni a felsőkategóriás androidos mezőnyben.
Egyre több fogyasztó kap olyan SMS-t, amelyben az MVM Next nevében sürgetik egy „elmaradt villanyszámla” befizetését.
Figyelmeztetést adott ki a Microsoft: most nehogy lefrissítsd a Windows-t, súlyos problémákat okozhat!
A probléma széles körben érinti a Windows-felhasználókat, beleértve a Windows 11 különböző verzióit.
Vegyesvállalat, algoritmus, felhasználói adatok: megszületett a kompromisszum, de a pénz továbbra is Kínában marad.
Az árnövekedés gyors üteme elsősorban az AI-adatközpontok iránti kereslet miatt alakult ki, amelyek elnyelik a chipkészletek nagy részét.
Ha bekövetkezik, amitől a magyarok tartanak 2026-ban, akkor itt kő kövön nem marad: még csak most kezdődnek a kemény idők
Az Ipsos 30 országra kiterjedő Predictions Survey 2026 kutatása alapján a világ lakossága kettős érzésekkel fordul a következő év felé.
Az elmúlt napokban a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) nevével éltek vissza egy internetes felületen.
Valósággal dühbe gurult Ben Affleck: páros lábbal rúgta be az ajtót, amit mondott, nem teszi zsebre senki
"Ezek a rendszerek természetüknél fogva a középszer felé húznak, statisztikai átlagokból dolgoznak, ezért a szövegük megbízhatatlan és kreatív értelemben üres."
Rém veszélyes csalás terjed az Ügyfélkapu felületén: így nullázzák pillanatok alatt a gyanútlan magyarok bankszámláit
A mostani e-mailekben gyakran megjelenik a NAV Ügyfélportál hivatalos logója is.
Csalók élnek vissza a Magyar Posta nevével: nehogy bedőlj, erre kell figyelned, hogy megóvd a pénzed
Újra támadásba lendültek az SMS-ben és e-mailben terjedő csalók: ezúttal a Magyar Posta nevében próbálnak meg személyes és banki adatokat kicsalni hamis csomagértesítő üzenetekkel.
Az elkövetkező hónapokban érdemes lesz kiemelt figyelemmel követni az OpenAI kommunikációját.
