Az Aldi újabb jelentős árcsökkentési intézkedést vezet be: 14-féle friss csirkehús árát mérsékli.
Te is vettél ilyen olasz paradicsomszószt? Meg ne edd, azonnal vidd vissza a boltba!
Üvegszilánk miatt hívnak vissza egy népszerű paradicsomszószt: az NKFH figyelmezteti a vásárlókat, hogy a termék egyes tételei súlyos egészségügyi kockázatot jelenthetnek. A hatóság szerint aki a kifogásolt üveges szószból vásárolt, semmiképpen se fogyassza el, mert idegen anyag – feltehetően üveg – kerülhetett bele.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) friss közleményben figyelmezteti a fogyasztókat: idegen anyag, feltehetően üvegszilánk kerülhetett egy Olaszországban gyártott, üveges kiszerelésű paradicsomszószba. A probléma az Európai Unió élelmiszer‑ és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) keresztül jutott el a magyar hatóságokhoz.
A RASFF bejelentése szerint a szóban forgó paradicsomszósz egyes tételeiben üvegdarabok lehetnek jelen, ami komoly egészségügyi kockázatot jelent. A hatóság azonnal felvette a kapcsolatot az érintett magyar forgalmazóval, a Feldhoffer Bt.-vel, amely az NKFH-val együttműködve haladéktalanul megkezdte a termék visszahívását.
Az NKFH közölte: a vállalkozás gondoskodott a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszagyűjtéséről, a hatóság pedig nyomon követi a folyamatot, beleértve a visszahozott termékek megsemmisítését vagy elszállítását is.
Ezeket a termékeket érinti a visszahívás
- Termék neve: Paradicsomszósz (Granoro Dedicato passata di pomodoro)
- Kiszerelés: 500 g
- Minőségmegőrzési idő: 2026.12.31.
- Tételszám: HP1 LM283
- Gyártó: Pastificio Attilio Mastromauro Granoro Srl (Olaszország)
A hatóság kéri, hogy aki a fenti tételszámmal ellátott terméket vásárolta, semmiképpen se fogyassza el, hanem vigye vissza az üzletbe, ahol megvásárolta. A visszahívás kizárólag erre az egy tételre vonatkozik.
