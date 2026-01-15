2026. január 15. csütörtök Lóránt, Loránd
-2 °C Budapest
Bukarest, Románia - 2019. december 19.: Az eMAG logója a 3. szektorban található bemutatóteremnek otthont adó épületen. A Naspers Limited tulajdonában lévő eMAG egy romániai vállalat, amely különböző termékek online értékesítésével
Vásárlás

Soha nem látott téli roham: a szánkót, a hólapátot és az autóakkut úgy viszik a magyarok, mintha ingyen lenne

Pénzcentrum
2026. január 15. 15:01

Már több mint egy hete tartanak Magyarországon a mínuszok, és a megszakításokkal zajló intenzív havazás az elmúlt években tapasztaltnál zordabb időjárási viszonyok pedig az eMAG vásárlóinak preferenciáit is jócskán befolyásolták

Tavaly ilyenkorhoz képest hetvenszer több hóeltávolításhoz, csúszásmentesítéshez kapcsolódó rendelést adtak fel a hazai felhasználók: a fém és műanyag hólapátok és autós jégkaparók mellett a közutak jégmentesítésére használható útszóró sót, illetve a járdák jégmentesítésére is engedélyezett kalcium-kloridot és más alternatív síkosságmentesítőket rendeltek a legtöbben.

Népszerűek a szánkók és más hasonló téli kültéri játékok, ezekből több mint hússzor annyi rendelés érkezett, mint az előző év első napjaiban. A hagyományos, fából készült szánkók mellett a műanyag típusok, és a felfújható, így könnyen szállítható hógumik (snow tube-ok) is népszerűek, egy tipikus hazai vásárló 10-12 ezer forint értékben rendelt ilyen eszközt az eMAG-ról.

Így készülnek a téli autózásra a hazai ügyfelek

Ugyancsak jelentős mértékű növekedést produkáltak a téli autózással kapcsolatos termékek: akkumulátorból 48-szor annyi terméket rendeltek, mint 2024 első napjaiban, jellemzően 30-40 ezer forint közötti átlagáron.
Emellett háromszor annyi elsősegélycsomagot, fényvisszaverő mellényt, indítókábelt és más hasonló, főleg néhány ezer forintos biztonsági és műszaki kiegészítőt rendeltek év elején, mint akkor. Az egy évvel korábbi január elején is fogytak a gumiabroncsok, de idén ezekből duplaannyit rendeltek - négy évszakos és téli típusokat vegyesen – 20-30 ezer forintos átlagáron, míg a hóláncokra háromszor annyi rendelés érkezett, mint egy évvel korábban.

Most kicsit jobban fogy a meleg csizma is

Bár jelentős hóesés nem, hideg tavaly év elején is volt, így a csizmák és bakancsok akkor is kelendőek voltak az eMAG-on, de az eleve stabil forgalmukhoz képest az idei év első két hetében azért harmadával több rendelés jött ezekre. A női csizmákat (UGG, Guess, Skechers) keresték a legtöbben, míg a férfi bakancsok eladásai nagyobb növekedést produkáltak, ezekre másfélszer több rendelés érkezett, de jelentős növekedést tapasztalt a cég a jeges utakon való gyaloglást segítő hágóvasakra, meleg, téli talpbetétekre is.

Mivel az eMAG piactér üzleti modellben, Marketplace kereskedőpartnerekkel együttműködve üzemel, továbbra is minden téli kategóriában elérhetők a téli termékek a jégkaparótól a szánkóig - a megfelelő termék kiválasztását a cég azzal segíti elő, hogy a termékek adatlapján mindig feltünteti a várható kiszállítási időt.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #autó #időjárás #tél #hó #webáruház #online vásárlás #abroncs #emag #vásárlási szokások

