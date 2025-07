Megválasztották az ország sörét: nagyon kevés helyen kapható, igazi különlegesség

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Több ezer sörrajongó döntése alapján elkészült a 2025-ös Ország Söre: egy világos, kiegyensúlyozott, mégis karakteres IPA, amelyet a budapesti Horizont Sörfőzde főzött le. A kizárólag közönségszavazás alapján összeálló receptet július 3-án mutatták be, a sör pedig már országszerte elérhető. A Beerselection által életre hívott kezdeményezés célja, hogy a hazai sörfogyasztók minden évben aktívan beleszóljanak, mi kerüljön a poharukba – idén ráadásul az Év Kisüzemi Főzdéjére is szavazhattak, ezt a címet a szekszárdi Brew Your Mind nyerte el.

Lezárult az idei Ország Söre szavazás, és a több ezer beérkezett voks alapján megalkotott új főzet

július 3-tól elérhető. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A recept ezúttal is a közönség döntése alapján állt össze: a legtöbben egy világos, kiegyensúlyozott, de karakteres IPA-ra szavaztak, amelyet a budapesti Horizont Sörfőzdében

főztek le. EZ IS ÉRDEKELHET Csúnyán földbe állt a magyar sörforradalom: sör van, pénz nincs, rengeteg főzde veszteséges A legnagyobb hazai kisüzemi sörfőzdék többsége 2024-ben növelni tudta nettó árbevételét, ám a profitabilitás terén messze nem ilyen pozitív a kép. Az Ország Söre egy közösségi kezdeményezés, amely mögött a Beerselection sörszaküzlet áll. A cél,

hogy a hazai sörfogyasztók minden évben aktív szerepet vállaljanak egy új, kizárólag közönségszavazás alapján megszülető sör receptjének kialakításában. A szavazás során a sörkedvelő közönség nemcsak a sörtípust, hanem a kívánt ízjegyeket is meghatározhatja. A 2025-ös főzetet július 3-án mutatták be Budapesten, így csapolt és dobozos formában országszerte egyre több helyen bukkan majd fel – egészen a következő, 2026-os Ország Söre megjelenéséig. A közönségszavazás részeként idén is megválasztották az év Kisüzemi Főzdéjét. A legtöbb szavazatot a szekszárdi Brew Your Mind kapta – rendkívül szoros versenyben a békésszentandr

Címlapkép: Getty Images

