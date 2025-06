Máris indul a hazai dinnyeszezon: most végre kiderült, drágul-e a magyarok kedvence

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A hideg május miatt másfél-kéthetes csúszással, a jövő héten jelennek meg a standokon az első szabadföldi görögdinnyék, a főszezon pedig július közepén veszi majd kezdetét. Idén az elmúlt években is tapasztalt kiszámítható piaci helyzet reményében a tavalyinál is nagyobb, mintegy 3700 hektáron ültettek dinnyét a termelők, így várhatóan a termés harmada exportpiacokon is megjelenhet.

A termőterületek növekedésében nagy szerepe van annak is, hogy az üzletláncok, amelyek a magyar dinnye termőre fordulásakor a hazai termést kezdik értékesíteni, az elmúlt években kiszámíthatóbbá tették a hazai dinnyepiac jövedelmezőségét. Bizonytalansági tényező azonban továbbra is rengeteg van: egy hűvösebb nyári időszakban meredeken visszaeső dinnyefogyasztás éppúgy áthúzhatja a dinnyések számításait, mint egy, a vártnál nagyobb importdömping. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ezeket a helyzeteket a termelők bizonyos mértékig képesek kezelni: a magról vetett fajták helyett ma már egyre inkább korszerű hibrid változatok oltott palántáit ültetik ki, amelyek között korai, középérésű és kései fajták egyaránt megtalálhatók. Az idén is komoly fenyegetést jelentő aszály ellen pedig sokan csepegtető öntözéssel és talajtakarással védekeznek. Az idei kismértékű késés is segített abban, hogy a hazai piacon jelenleg kapható spanyol és görög importdinnyéket nagyobb terméktorlódás nélkül válthassa le a hazai kínálat. Az előrejelzések szerint az időjárási feltételek is adottak lesznek ahhoz, hogy aktív kereslet mellett indulhasson az idei dinnyeszezon - mondta Nagypéter Sándor, a Fruitveb alelnöke, a Délalföldi Kertészek Szövetkezetének elnöke. Fontos a vásárlói igényekhez való rugalmas igazodás is. A vevők egyre inkább a magnélküli vagy kevés maggal rendelkező fajtákat kedvelik. Emellett ma már jóval nehezebb eladni a 8-10 kilogrammos hagyományos görögdinnyéket, a vásárlók a jól kezelhető, hűtőszekrényben is könnyen tárolható 3-5 kilogrammos dinnyéket keresik. Egyre kevésbé él már az a hiedelem, hogy a kisebb méretű dinnye kevésbé érett és zamatos, hiszen a hibrid fajták eleve ilyen méretre lettek kinemesítve. JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 71 484 forintos törlesztőt (THM 11,39%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) A csúcsszezon árait illetően még nehéz becslést adni, ám amennyiben a jelenlegi kedvező kilátások beigazolódnak, úgy jelentős dinnyeáremelésre nem kell számítani: idén is a tavalyi szintekhez közeli árakkal találkozhatnak a vásárlók – tette hozzá Nagypéter Sándor.

Címlapkép: Getty Images

