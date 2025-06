Nem tágít a kormány a plázastop szigorításától: kiszivárgott, mit ígért Lázár János

A kormány a jelek szerint elfogadja a plázastop szabályainak szigorítását, noha a szakmai szereplők többsége nem ért egyet a tervvel. A Lázár János vezette minisztérium ugyan háttéregyeztetéseket folytatott, de a legnagyobb érdekképviseleteket kihagyták a folyamatból. A szabályok puszta léte is visszavetheti a beruházásokat és elriaszthatja a befektetőket.

A Lázár János vezette építési minisztérium piaci források szerint egyeztetéseket folytatott bizonyos szereplőkkel a plázastop szabályainak szigorításáról, és megígérte, hogy a kormány nem fog visszaélni az új engedélyezési jogkörökkel. Ennek ellenére a HVG úgy értesült, hogy a tervezet gyakorlatilag változatlan formában kerül a kormány elé, amely várhatóan jogszabállyá is teszi azt.

Az egyeztetések körülményei azonban ellentmondásosak: az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára, Kozák Tamás szerint velük egyáltalán nem egyeztetett a minisztérium, noha ők a társadalmi egyeztetés során írásban jelezték a súlyos aggályaikat. Kozák szerint semmiféle részleges módosítás nem oldja meg a problémákat, csak a teljes átdolgozás lenne elfogadható. Szerinte már a szabályok puszta léte is visszavetheti a beruházásokat, és megdrágítja a finanszírozást.

A szakmai kritika másik hangja Nyúl Sándor ingatlanfejlesztőtől érkezett, aki szerint a szigorítás elriaszthatja a befektetőket, különösen azokat, akik nemzetközi piacokon is aktívak. Felvetette: nincs racionális magyarázat arra, hogy egy gazdasági élénkítésre szoruló országban miért vezetik be ezeket a szabályokat, amelyek szerinte akár kormányközeli szereplőket is kiszolgáltatottá tehetnek.

Végül a szabályozás tartalma is komoly kérdéseket vet fel: az új előírások szerint 400 négyzetméternél nagyobb kereskedelmi ingatlanokat csak kormányzati engedéllyel lehetne átalakítani, megvásárolni vagy bérbe adni – ez pedig jogbizonytalanságot teremt. A piaci szereplők úgy látják, hogy ha a kormány valóban nem akar élni a jogkörökkel, akkor azok bevezetése felesleges, puszta jelenlétük viszont épp elég ahhoz, hogy visszafogják a fejlesztéseket.

