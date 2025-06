Csúnya pofont kaphat a magyar gazdaság a plázastop szigorítással: ezzel tényleg nem számoltak?

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Újabb szigorítás készül a plázastop-szabályozásban: a kormány tervei szerint már nemcsak az építéshez, hanem a 400 négyzetméternél nagyobb üzletek bérlő- vagy tulajdonosváltásához is külön engedély kellene. Ez súlyos adminisztratív terheket róna a piaci szereplőkre, méginkább visszafogná a beruházásokat, és a befektetői érdeklődést is lehűtené. A lépés a gazdasági dinamizmust is fékezheti, és hosszabb távon strukturális változásokat hozhat a kiskereskedelemben. A plázastop szigorítása főként a hipermarketeket, diszkontokat és plázákat érinti, ahol a bérlőcsere gyakori.

