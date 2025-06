Jégkrémdömpinggel startol a nyári hőségben a népszerű online áruház: érdemes lecsapni rá!

Több mint 250-féle jégkrémmel indítja a nyarat a Kifli.hu – a klasszikus olasz gelatótól a japán mochifalatkákon át a diétabarát vagy kézműves különlegességekig. A speciális étrendet követők is bőségesen válogathatnak: vegán, laktózmentes, gluténmentes, cukormentes, fehérjedús és alacsony szénhidráttartalmú jégkrémek is elérhetők.

A jégkrém nem csupán egy desszert – hanem egy életérzés. Egy kiskanálnyi boldogság, egy hűsítő pillanat a teraszon, egy ragacsos gyerekmosoly. A Kifli.hu idén nyáron minden eddiginél színesebb kínálattal hozza el a nyár ízeit – több mint 250 féle jégkrém közül választhatnak a vásárlók, az igazi kézműves különlegességektől a legújabb nemzetközi trendekig.

A kínálatban megtalálhatók hazai kézműves termelők fagylaltjai mint az Anjuna, az Erdős És Fiai, a Zuki, a Cloud9 és az Azúr, valamint olyan trendformáló érdekességek, mint a mochi falatkák vagy a Dubaj desszertvilágából érkező csokoládéba mártott fagyasztott gyümölcsök.

Aki speciális étrendet követ, szintén bőséges választékot talál: vegán, laktózmentes, gluténmentes, cukormentes, proteinben gazdag vagy alacsony szénhidráttartalmú jégkrémek is elérhetők a többi közt a Single Zero, az All In Natural és az Anjura márkák választékában.

Az online szupermarket a legkisebbekre is gondolt. A gyerekeknek szánt fagylaltok között ott sorakoznak a hűtőben a legnagyobb kedvencek, mint a Kinder, a Kaktusz vagy a Twister –, ráadásul a szülők többféle multipack kiszerelés és cukormentes változat közül is válogathatnak.

A Kifli.hu hűtött szállítási rendszere garantálja, hogy a jégkrémek valóban hidegen, száz százalékos minőségben érkezzenek meg – akár a kilencedik emeletre is. Mindez azért, hogy a jégkrémélmény minden háztartásba, minden hangulathoz, minden igényhez tökéletesen illeszkedjen – legyen szó családi délutánról, diétás uzsonnáról vagy egy különleges ízutazásról.