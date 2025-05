Olyat csinált Csernus Imre, amit 2025-ben csak kevesek: megőrülnek érte a magyarok

A nyári könyvszezon idén sem marad el, de az olvasás élményének ára egyre magasabb: a puhakötéses regények átlagára már 5900–6900 forint között mozog, ami közel 10 százalékos drágulást jelent tavalyhoz képest. A könyvpiac ettől függetlenül stabil, a kiadók pedig a szezonra időzítik nagy dobásaikat – érkezik például Spiró György új történelmi regénye, Csernus Imre személyes hangvételű kötete, de lesznek különleges kiadások is a romantikus fantasyk és krimik rajongóinak. Megnéztük, milyen trendek uralják most a hazai könyvpiacot, és milyen olvasmányokra lehet számítani idén nyáron. És adunk 5+5 tuti könyvtippet Balatoni, tengerparti, szállodaszobai olvasáshoz.

A nyári hónapok mindig különlegesek az olvasni szerető embereknek, ilyenkor ugyanis sokan a pihenésüket el sem tudják képzelni 1-2 jó könyv nélkül. De vajon 2024-ben mennyire élénk most a kereslet?

A két legnagyobb hazai szereplő, a Libri és a Líra tapasztalatai alapján kirajzolódik egy visszafogott, de stabil kép, amelyet a vásárlási szokások, az árak alakulása és az új szabályozási környezet is formál. Persze mindezt úgy, hogy a könyvek azért szemlátomást drágulnak.

Az árak nőnek, a kereslet visszafogottabb

A Libri szerint szolid növekedés érzékelhető a piacon, azonban valódi élénkülésről nem lehet beszélni. Tapasztalataik alapján márciustól szeptemberig egyenletesen oszlik meg a forgalom, nincsenek kiugró hónapok – sőt, július és augusztus rendszerint a leggyengébb hónapok a január mellett a megjelenések tekintetében is.

Eközben az árak emelkednek: egy puhakötéses, 300–500 oldalas regény ma már jellemzően 5900–6900 forintba kerül, míg korábban ez inkább 4900 forint körül mozgott. Összességében a Libri szerint idén nyáron közel 10 százalékkal magasabbak az árak, mint egy évvel korábban.

A Balatonnál azért sokan vásárolnak

A Líra Csoport úgy látja, hogy a könyvpiac stabil, és a nyári időszak továbbra is kedvez a pihenéshez keresett olvasnivalók forgalmának. Különösen a balatoni üzleteik tapasztalnak megnövekedett érdeklődést: a turisztikai szezonban a nyaralók szívesen választanak könnyed vagy különleges hangulatú könyveket helyben, akár ajándéknak is.

Emellett fontos változást jelentett a piac számára a 2024 októberében bevezetett új könyvárkötöttségi törvény, amely szerint a kiadók által meghatározott fogyasztói árat az első 365 napban minden forgalmazónak egységesen kell alkalmaznia. A maximálisan engedélyezett kedvezmény ez idő alatt legfeljebb 10 százalék lehet, és szigorú feltételekhez kötött. A szabályozás egyelőre nem csökkentette az új könyvek iránti keresletet, de a hosszabb távú hatásokat majd csak az első teljes üzleti év után lehet pontosan megítélni.

A példányszámok tekintetében továbbra is az ismert szerzők és népszerű műfajok – például a kortárs magyar irodalom, pszichológiai könyvek, fantasyk, romantikus regények és krimik – dominálnak, ezek tartják fenn a kiadások stabil szintjét - közölték a Pénzcentrummal.

Ezek lesznek a 2025-ös nyár sikerkönyvei

Bár a kiadók szerint a nyári hónapokban kevesebb új kötet jelenik meg, a Libri és a Líra is több izgalmas megjelenéssel készül az olvasók számára. A kínálat szinte minden műfajt lefed: kortárs magyar irodalom, romantikus regények, történelmi kalandok, gyerekkönyvek és jövőkutatás egyaránt szerepel a palettán.

A Libri kiemelt várakozással tekint Jojo Moyes új regénye, a Mind itt élünk elé, valamint új kötetekkel jelentkezik Szlavicsek Judit és Fábián Janka is. Hamarosan megjelenik Mario Vargas Llosa utolsó könyve, és új művel jelentkezik Alessandro Baricco is. Kapható már a brit uralkodói ház szerelmi történetét feldolgozó Károly, Kamilla és Diana, illetve David Attenborough legújabb munkája is, az Óceán – Földünk utolsó vadonja.

A kortárs magyar költészet kedvelőinek Závada Péter új kötete (Éngép), valamint a közelgő Ünnepi Könyvhétre időzített új könyvek – például Spiró György Padmaly című regénye és Tóth Krisztina új verseskötete – kínálnak olvasnivalót. A Libri emellett különleges kiadásokkal is készül, mint például Jeneva Rose krimije díszdobozban vagy Rebecca Ross BookTok-sikereinek gyűjtői verziói. Csernus Imre új könyve (Oroszlánok és farkasok) és Ana Huang új regénye is a várható slágerek között szerepel.

A Líra szintén erős szezonnal készül. A Magvető kiadó Spiró György új történelmi regényét (Padmaly) és Tóth Krisztina új verseskötetét (Szeleknek fordít) emeli ki. Az Athenaeum újra kiadja Vámos Miklós New York–Budapest metró című regényét. A romantikus irodalom kedvelőinek Pálmai-Lantos Éva Zanzibár lángjai című kötete, míg a jövőkutatás iránt érdeklődőknek Dr. Meskó Bertalan Térkép a jövőhöz című könyve lehet érdekes.

A Corvina gondozásában megjelenő Gryllusok című portrékötet hat ismert családtag történetét dolgozza fel. A gyerekeknek is bőséges kínálat jut: a Manó Könyvek több balatoni tematikájú újdonsággal, valamint Madarász Éva és Ruff Orsolya új történeteivel is készülnek.

5 tuti könyv nyári pihenéshez, Balatoni, tengerparti, szállodaszobai olvasáshoz

Libri

Szlavicsek Judit: Végzetes kékszalag

Rebecca Ross: Divine Rivals – Különleges Kiadás

David Attenborough – Colin Butfield: Óceán – Földünk utolsó vadonja

Bán Mór: Hunyadi – A holló felemelkedése

Ashley Poston: Regényes szerelem

Líra