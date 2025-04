Kiderült, ezek most a legjobb kerékpáros utánfutók: erről minden biciklis szülőnek tudnia kell 2025-ben

Az elmúlt években a kerékpár utánfutók nagy sikert arattak. Lehetővé teszik a szülők számára, hogy a kerékpározás iránti szeretetüket megoszthassák gyermekeikkel. Kényelmes megoldás a gyerekek számára. Azonban a kényelmen túl kérdés, hogy mennyire biztonságos vagy éppen tartalmaz-e káros vegyi anyagokat a kis utasok bőrével érintkező részeken? Többek között ez is kiderül a frissen publikált biciklis utánfutók termékteszt eredményeiből.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete az International Consumer Research and Testing (ICRT) nemzetközi szervezet tagja. Együttműködésünk részeként egy olyan teszt összefoglalóját tették elérhetővé, amelyet német partnerünk – a Stiftung Warentest – 2024 tavaszán tesztelt, és a cseh dTest 2025 márciusában publikált. 5 márka – Qeridoo, Croozer, Hamax, Hauck, Thule – 10 biciklis utánfutóját értékelték, melyek hazai boltokban, webshopokban is elérhetőek. A tesztelt termékek között 7 kétszemélyes és 3 egyszemélyes típust is találhatunk.

Az alábbi 5 fő szempont szerint tesztelték az utánfutókat, melyek különböző súllyal számítottak az összesített végeredménybe:

Gyakorlati használat (35%)

Használhatóság (30%)

Kényelem (20%)

Biztonság és tartósság (10%)

Nemkívánatos vegyi anyagok (5%)

A biztonság alap?

Alapvető elvárásunk lehetne, hogy egy ilyen, gyermekek szállítására kínált termék biztonságos, tartós és nemkívánatos vegyi anyagoktól mentes legyen. Ezért, ha nem feleltek meg ezen alapvető elvárásoknak az utánfutók, összesített eredményük nem mehetett bizonyos érték fölé. Ez meg is látszik a végeredményeken, ugyanis tulajdonképpen mind a 10 tesztelt termék elbukott összesítésben, s pontosan e két tesztelési szempont limiter szerepe miatt.

Biztonsági hiányosságok

4 modell nem tudta teljesíteni a biztonsági elvárásokat. Egy 180 fokos borulás szimulálásakor túl szűkös vagy egyáltalán nem volt fejtér az utas számára. Oldalirányú helyzetben a bekötött próbababa feje az utastérben található hegyes elemekhez is hozzáért, mely baleset esetén szintén súlyos fejsérülésekhez vezethet. A tengelycsatlakozó az egyik tesztelt darabnál eltört, egy másiknál pedig megrepedt. Ez akkor történt, amikor a kerékpárhoz csatlakozó alkatrészekre ható terhelést szimulálták – például elinduláskor és megálláskor vagy macskakövön való közlekedéskor.

Nemkívánatos vegyi anyagok

Ilyet kivétel nélkül mind a 10 vizsgált termékben találtak. PFAS, PAH, ftalátok, csak hogy néhányat említsünk. „De mik ezek egyáltalán?” – merülhet fel a kérdés.

PFAS - 9 kerékpáros utánfutóban az üléshuzatokban vagy az utastér szövetében magas koncentrációban találtak olyan perfluor- és polifluor-tartalmú alkil anyagokat (PFAS-ok), amelyek használata 2020 júliusától, illetve 2023 februárjától tiltott.

PAH - A PFAS-ok mellett több típusban találtak nagyobb mennyiségben policiklikus aromás szénhidrogéneket (PAH). A PAH-ok lehetséges rákkeltő hatásukról ismertek. Ilyen pl a naftalin, amit üléshuzatban találtak.

DPHP - Olyan esővédő borítást is vizsgáltak, mely nagy mennyiségű DPHP vegyületet tartalmazott: ez a ftalát lágyítószer állatkísérletekben károsította a pajzsmirigyet és az agyalapi mirigyet.

Mit mondanak erre a gyártók?

A Stiftung Warentest szembesítette a gyártókat a vizsgálati eredményekkel és a hiányosságokkal. Egyes gyártók arról adtak tájékoztatást, hogy a vizsgált utánfutóikat átdolgozzák és új generációs modellekre cserélik 2025-től. Míg mások úgy nyilatkoztak, hogy saját vizsgálataik szerint eleget tesznek a jogszabályi előírásoknak, ezért továbbra is forgalmazzák a kifogásolt modelleket.

Volt, aki arra tett ígéretet, hogy szigorúbb ellenőrzéseket és tesztelést vezet be. A gyártók visszajelzéseinek összefoglalóját a Tudatos Vásárlók Egyesülete is közzétette a biciklis utánfutók teszteredményeinek részeként. Ez is lehet egy támpont arra vonatkozóan, hogy mely gyártók mutatnak bármiféle felelős hozzáállást a témához. Legalább a kommunikáció terén. Hogy ez mennyire valósul meg a gyakorlatban, arról majd a következő generációs modellek tesztelésekor bizonyosodhatunk meg.

Mit vegyünk, mit tegyünk?

A tesztelt termékek átlagára 180 000 és 436 000 Ft között mozgott a teszt publikálásakor. A gyakorlati használati szempontok szerint nem nagyok a különbségek. Csupán egy termék ért el közepes értékelést, az összes többi jót vagy kiválót. Használhatósági szempontok szerint is kiegyenlített a mezőny. Kényelmi szempontok szerint már nagyobb a szórás. Viszont, ami a legfontosabb, hogy ha szükségünk van egy ilyen termékre, a lehető legkevesebb nemkívánatos vegyi anyagot tartalmazó és a biztonsági szempontoknak megfelelő típust válasszuk.