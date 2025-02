Ezek a legjobb indukciós főzőlapok 2025-ben: tényleg csak a legdrágábbat érdemes megvenni?

Az indukciós főzőlapok ötvözik a gáz főzőlapok gyorsaságát és az elektromos főzőlapok könnyű tisztíthatóságát egy termékben. Így nem csoda, hogy egyre népszerűbbek és egyre csak bővült az elérhető típusok száma az évek során. Ami még mellettük szól, hogy jellemzően kevesebb energiát fogyasztanak, mint a hagyományos elektromos főzőlapok. A Tudatos Vásárlók Egyesületének legfrissebb terméktesztjéből kiderül, melyik a legjobb hordozható, beépíthető vagy éppen beépített elszívós indukciós főzőlap. Ez utóbbiak esetében a beépített elszívók hatékonyságára is fény derül a rájuk vonatkozó külön terméktesztből.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete 22 márka - AEG, Beko, Bosch, Candy, Domo, ECG, Electrolux, Elica, Esperanza, Gorenje, Hyundai, Ikea, Indesit, Miele, Mora, Neff, Samsung, Sencor, Severin, Siemens, Smeg, Whirlpool - 73, a hazai piacon is kapható indukciós főzőlapját tesztelte nemzetközi együttműködésben.

Többek között arra voltak kíváncsiak, hogy:

megfelelően betöltik-e funkciójukat,

mennyire felhasználóbarát a kialakításuk,

mennyi energiát fogyasztanak,

mennyire zajosak,

illetve kellően biztonságosak-e.

Kiderült, típustól és a főzőzóna méretétől függően 1 liter víz felforralása például 2, de akár 7 percig is eltarthatott. Általánosságban tehát nem mondható el, hogy minden indukciós főzőlapon gyorsan megy majd a főzés. Bár nem is ez az egyetlen fontos szempont. Viszont a jól kiválasztott főzőlap esetén akár meg is lehet spórolni a vízforraló-vásárlást.

4 palacsinta elkészítéséhez szükséges idő a serpenyő előmelegítésével együtt 7,5 és 12,5 perc közötti eredményeket mutatott. Azonban nem a leggyorsabb termék segítségével sült a legszebb palacsinta.

A vizsgált termékek közül 48 rendelkezett flexi zóna funkcióval, ebből 19 esetében tapasztalták, hogy érzékelhetően jól működik ez a képességük. A többiről elmondható, hogy ez a terület nem kezelhető összefüggő főzőfelületként, inkább két külön zónaként, amit egy híd köt össze. A tapasztalatok szerint a szélesebb kivitelű indukciós főzőlapok erőssége inkább a flexi zóna funkció.

A sült krumpli sütéssel meggyűlt a baja néhány terméknek. A leggyengébbeknek a tesztidő 45 perce alatt - mely magában foglalta az olaj kellő hőmérsékletre való melegítését - egy adag (500g) sült krumplit sikerült sütni. A legjobban teljesítőkkel ugyanannyi idő alatt 4 adagot is lesütöttek a tesztelők.

A használhatósági szempontokból érdekes kiemelni, hogy az összes zóna egyidejű használatával minden harmadik terméknek problémája akadt. Ha nagyon gyakran és sok mindent egyidejűleg szeretne elkészíteni a vásárló, akkor különösen érdemes utánajárni, hogy a kiszemelt termék meg tud-e birkózni az ilyen jellegű kihívásokkal.

Termikus biztonságról több termék kevésbé beszélhetünk. A biztonsági tesztek (elektromos, termikus és egyéb) során a termikus biztonság volt a kritikus tényező néhány modellnél. Egy termék sem bukott meg, de előfordult, hogy a keret 90 °C-ra, míg a főzőlapok közötti terület akár 100 °C-re is melegedett a tesztek során.

Energiafogyasztás szempontjából 28 tesztelt terméket értékeltek átlagon alulinak. Vagyis mindenképp érdemes ellenőrizni a fogyasztási adatokat vásárlás előtt. A stand-by fogyasztási értékek 0,12-2,03 Wh között mozognak, ami hosszabb távon jelentős különbséget jelent. Jellemzően a hordozható indukciós főzőlapok és a beépített elszívós főzőlapok közül kerültek ki a legkellemetlenebb hangúnak ítélt termékek.

A beépített elszívós főzőlapok elszívó funkciójának tekintetében nagyok a különbségek egy-egy termék zsír- illetve páraelszívási kapacitása között. A kettő az egyben funkció kevés modellnél sikeres, míg a főzőlap funkció legrosszabb esetben is közepes a vizsgált termékeknél, a zsírelnyelés hatékonysága több esetben elégtelennek bizonyult.

A termékek átlagárai a teszt publikálásakor 34 000 Ft és 1 550 000 Ft között mozogtak. Ehhez képest a teljesítményük nem mutatott ekkora szórást. Összesítésben a legjobb a Bosch PIV975DC1E indukciós főzőlapja lett 411 000 Ft-os átlagárával, viszont a maga 90 cm-es szélességével ez nem egy bárhova könnyedén beilleszthető darab. Jó hír, hogy a sorban már a legtöbb konyhára jellemző 60 cm széles típusok követik: AEG, Bosch, Electrolux, Ikea, Siemens termékek végeztek még az élen, melyek 124 000 Ft - 279 000 Ft közötti átlagáron voltak elérhetőek a teszt publikálásakor. Összességében elmondható, hogy minden terméknek megvan a maga erőssége és gyengesége, ezért fontos, hogy a saját szempontjainknak megfelelően válasszuk ki a számunkra legjobbat.

Nem kell feltétlenül egy vagyont költeni arra, hogy egy kiemelkedően teljesítő indukciós főzőlap kerüljön a konyhába. Viszont mindenképp ajánlott alaposan utánajárni egy-egy termék jól teljesít-e a számunkra legfontosabb szempontok szerint, hogy végül a legmegfelelőbb darabot költöztessük a konyhába.