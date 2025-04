Tényleg a legdrágább a legjobb? Ezek most a legbiztonságosabb gyerekülések a piacon

Az autós gyerekülések használata kötelező az erre vonatkozó rendeletben előírt szabályok szerint. A 3 évnél fiatalabbak csak olyan személyautóban szállíthatóak, amelynek a gyári kialakítása lehetővé teszi a gyermekbiztonsági rendszer alkalmazását. A kor mellett a másik kitétel a magasság. Nem kötelező gyermekülést vagy ülésmagasítót használni a 3 évnél idősebb, 135 cm-nél magasabb gyerekek esetében, de csak ha a hátsó ülésen utaznak bekapcsolt biztonsági övvel. Az első ülésre akkor ülhetnek át a gyerekek, ha elérték a 150 cm-es testmagasságot. A Tudatos Vásárlók Egyesülete most 139 terméket tesztelt, kiderült, melyek a legjobbak.

Összesen 20 márka (ABC Design, Avionaut, Avova, BeSafe, Britax Römer, Bugaboo, Chicco, Cybex, FreeOn, Graco, Inglesina, Joie, Kinderkraft, Lionelo, Maxi-Cosi, Nuna, PegPerego, Recaro, Silver Cross, Thule) 139 termékét tesztelte a Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi együttműködésben.

A vizsgált gyerekülések között találunk minden korosztálynak való típust, újszülött kortól 12 éves korig (0-36kg). Bázisalap nélkül 100 terméket, míg bázisalappal 39 gyerekülést értékeltek.

Ami kiderült a teszteredményekből:

mennyire biztonságosak frontális vagy oldalirányú ütközésnél,

mennyire könnyen használhatók,

mennyire kényelmesek,

tartalmaznak-e egészségre káros vegyi anyagot.

Van-e a bázisalapnak hozzáadott értéke?

A bázisalap nélküli és bázisalappal is tesztelt termékeknél nagyobb eltéréseket is tapasztaltak biztonsági szempontok szerint. A Cybex Cloud T 0-13 kg-s gyerekülése mindkét verzióban kiváló eredményt ért el. Az üzletekben kifejezetten ajánlani szokás, hogy vásároljunk bázisalapot a gyereküléshez, mivel úgy még biztonságosabb. Az említett Cybex termék esetében éppen a bázisalap nélküli verzió ért el a vizsgált biztonsági szempontok alapján jobb eredményt. Ugyan nem sokkal, s ahogy említettük, bázisalappal is kitűnően teljesített.

Bázisalap nélkül az átlagára 124 000 Ft, míg bázisalappal 221 000 Ft. Ugyanakkor más gyermekülések esetében pedig kifejezetten javasolt a bázisalap, mert jelentősen nagyobb biztonságban tudhatjuk vele a gyermekünket a biztonsági teszt tapasztalatai szerint. A bázisalap nagy plusz költséget jelent, s mielőtt beruháznánk, győződjünk meg róla, hogy hozzáadott értéket is képvisel akár biztonság, akár használhatóság szempontjából a hozzáadott költségen túl. Ugyanis a teszteredmények alapján ez nem minden esetben van így.

Ami a szemnek láthatatlan

Még mindig találnak a szakértők olyan gyereküléseket, melyek határértéken felül, vagy azt megközelítően tartalmaznak nemkívánatos vegyi anyagokat a gyerekek bőrével érintkező részeken. Ilyen például a Silver Cross Discover i-Size. Policiklikus aromás szénhidrogéneket (PAH) és fenolokat is találtak a szakemberek határértéket megközelítő, ftalátokat pedig határérték feletti mennyiségben. A PAH-ok lehetséges rákkeltő hatásukról ismertek, míg a fenol fertőtlenítő és mérgező hatású vegyület. A ftalátok lágyítószerek, melyek gyakorlatilag minden ember vérében, a hazai élővizekben és a házi porban is kimutathatók, használatukat az EU-ban a szaporodási képességet, illetve a gyermekek fejlődését károsító hatásaik miatt korlátozzák.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 719 484 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 142 416 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ebben az esetben se húzzuk le az említett márka minden termékét a listáról, mert más tesztelt termékükkel kapcsolatban nem merült fel ilyen mértékű aggály.

Mennyibe kerül manapság egy autós gyerekülés?

A tesztelt gyerekülések átlagára a teszt publikálásakor 39 000 Ft és 317 000 Ft között mozgott. Csupán ár alapján azonban nem lehet összehasonlítani a termékeket, ami a gyerekülések esetében különösen igaz.

Célközönség – gyermek kora, súlya, magassága – alapján és kínált csomag (bázissal vagy anélkül) szerint is változik, hogy miért kell többet vagy éppen kevesebbet fizetnünk egy-egy gyerekülésért. A legjobbak közé a BeSafe, Bugaboo, Cybex, Joie, MaxiCosi, Nuna, PegPerego és a Thule egyes termékei kerültek be idén a Tudatos Vásárlók Egyesületének teszteredményei szerint.