Teszten a filléres és drága mosógépek: ennyit tud valójában a Bosch, Candy, Ikea, Gorenje masinája

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2020-as adatai szerint egy mosógép évente átlagosan 174 mosási ciklust végez. Vagyis nagyjából minden másnap használatban van. Ez egy átlag, tehát egyes háztartásokban bizonyára még ennél is gyakrabban üzemel. Mindenesetre azt jól tükrözi, hogy kifejezetten igénybe vett háztartási gépek. De melyiket válasszuk, amelyik bírja majd a strapát? Kínálat akad bőven, és árban is nagy a szórás, ezért jogosan merül fel a kérdés, hogy mégis mi alapján döntsünk, és hogyan válasszuk ki a számunkra legmegfelelőbb darabot ár-érték arányban? Ebben lehet hasznunkra a Tudatos Vásárlók Egyesülete, akik minden évben tesztelik az aktuális mosógép-felhozatalt. Legfrissebb, gyártóktól független tesztjük eredményei már elérhetőek - írják friss közleményükben.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete 11 márka – Bosch, Candy, Gorenje, Haier, Hisense, Hoover, Ikea, LG, Miele, Samsung, Whirlpool – 42 termékét vizsgálta nemzetközi együttműködésben. A felültöltős mosógépek kevésbé népszerűek, ugyanakkor vannak, akik erre esküsznek, ezért a tesztelt termékek közé is bekerült 2 ebből a típusból.

A mosási hatékonyság számított bele a végeredménybe a legnagyobb súllyal (45%). Ezt pamut és műszálas anyagok mosásával is tesztelték. Jó hír, hogy a tesztelt mosógépek többsége jól szerepelt a vizsgált kritérium szerint. Más kérdés, hogy amelyek nem, azok mivel szolgálták ki a mosógép elnevezést? Általánosságban elmondható, hogy a műszálas/kényes ruhák mosásával több mosógépnek gyűlt meg a baja, mint a pamut ruhaneműk mosásával. Ez lehet egy szűk keresztmetszet, aminek érdemes alaposan utánajárni vásárlás előtt, ha gyakran mosunk műszálas ruhákat is.

A mosási hatékonyság szempontjából alulmaradó termékek közül is leggyengébben a Candy BR 410B8-S elöltöltős mosógépe szerepelt. Ez is eltávolította ugyan valamennyire a szennyeződéseket, de ennél talán többet várhatunk el egy mosógéptől. Ha tehetjük, ne ezt válasszuk. Még az ára sem szól mellette. Átlagára 208 000 Ft, s ennyiért már bőven válogathatunk jobban teljesítő terméket, akár márkán belül is. Például a Candy RO 486DWMC7/1-S egy jobb mosási teljesítményű, olcsóbb termék a maga 156 000 Ft-os átlagárával.

Az öblítési hatékonyság (ami azt mutatja, hogy mennyi mosószer marad a ruhákban öblítés után) esetében kevésbé beszélhetünk általánosságban jó teljesítményről. Szóval

továbbra is javasolt az extra öblítés funkció, különösen érzékeny bőrűek számára. Érdekesség, hogy a mosási hatékonyságnál tapasztaltakkal ellentétben itt jellemzően a műszálas/kényes ruhák öblítésével jobban boldogultak a gépek, mint a pamut ruhákéval.

A centrifugálási hatékonyság bajnokait az LG, Miele és a Whirlpool mosógépek között kereshetjük a tesztelők tapasztalatai szerint. Aminek külön lehet örülni, hogy élen végzett termékek esetében ez nem jár együtt azzal, hogy a leghangosabbak is centrifugálás közben. Az összes tesztelt termék esetében egyébként a mért zajszint mosás közben 44-57 dB, míg centrifugálás közben 58-72 dB között mozgott.

Víz- és energiafogyasztást is mértek a szakemberek. A mosási ciklus idejét is számolták ruhakilogrammonként, hogy összehasonlítható legyen a különböző kapacitású gépek eredménye. E három szempont kapcsán a Tudatos Vásárlók Egyesülete kiemeli, hogy ha csak tehetjük, vegyük figyelembe a fogyasztási szempontokat is, viszont elfogadható, ha ezekkel kapcsolatban kisebb kompromisszumot kötünk. Mivel a vizsgálatok tapasztalatai szerint a mosógépek esetében ezek az értékek akár fordítottan arányosak is lehetnek a mosási hatékonysággal.

Például az Ikea UDDARP (605.237.65) pamut programja a leghosszabb (1 kg ruhára vetítve), cserébe jól mos. Ezzel szemben a legrövidebb programon futó tesztelt termék, mely ráadásul energia- és vízfogyasztási eredmények szempontjából is kiemelkedő volt, gyenge mosási hatékonyságot mutatott, így nem a legjobb választás. A különbségek jelentősek, ezért mindenképp érdemes figyelni ezekre az értékekre is. A gyakori használatból eredően látványos fogyasztási különbségeket eredményezhet a hónap végén, ha nem a megfelelő terméket választjuk. Attól függően, hogy műszálas, vagy pamut programról volt szó a mért értékek az alábbi skálákon mozogtak ruhakilogrammonként:

Mosási idő: 18 – 47 perc/kg

Energiafogyasztás: 0,04 – 0,23 kWh/kg

Vízfogyasztás: 8,06 –18,61 l/kg

Azon túl, hogy legyenek tiszták a ruhák, mindannyiunknak más lehet még fontos a tökéletes mosógép kiválasztásánál. Az sem mindegy, hogy mennyire könnyű a mindennapi használata. Sőt. Hiszen, nem jó, ha minden alkalommal bogarásznunk kell a használati kézikönyvet, mert nem egyértelmű, hogy milyen funkciót, hogyan indíthatunk el, vagy minden ki- és bepakolás macerás. Ezt és a fentebb említett összes vizsgált szempontot is külön-külön meg tudjuk vizsgálni és össze is tudjuk hasonlítani termékenként a Tudatos Vásárlók Egyesületének új mosógép tesztjében. Hogy olyan tudatos döntést hozhassunk, amivel hosszú távon elégedettek lehetünk. Mert nem elég csak márka vagy ár alapján döntenünk.

S ha eljött az ideje, hogy lecseréljük készülékünket, akkor ez ügyben is körültekintően járjunk el, kérjük az új terméket szállító boltot, hogy vegye át feleslegessé vált készülékünket, hiszen erre jogszabály kötelezi, vagy keressünk fel vele egy hulladékudvart - zárul a közlemény. A teljes teszt itt érhető el.