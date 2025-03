Ezt minden internetről rendelő magyarnak tudnia kell: nagy változás jön, kevesen számoltak vele

A csomagautomaták egyre meghatározóbb szerepet töltenek be a magyarországi csomaglogisztikában, és a legfrissebb adatok szerint a bővülésük üteme tovább gyorsul. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy A csomagautomaták száma 2024 és 2025 januárja között szinte minden szolgáltatónál dinamikusan nőtt: a DPD például tízszeresére növelte hálózatát, a FoxPost és a Packeta egyesült rendszerében közel 75%-os bővülés történt, míg az Alza automatáinak száma megduplázódott. De a csomagautomaták számát tekintve élen jár a GLS is. Mindent egybevetve a piac jelenlegi mozgásai egyértelműen arra utalnak, hogy a csomagautomaták a következő években még nagyobb szeletet hasítanak majd ki a logisztikai iparágból, idővel pedig vezető szerepük is lehet.

Az elmúlt években, és napjainkban is a csomagautomaták éppen forradalmasították a magyarországi logisztikai piacot, és úgy tűnik, a bővülésüknek egyelőre nincs határa. Egyre több vásárló választja ezt a rugalmas átvételi módot, amely nemcsak az online rendeléseknél, hanem a magánszemélyek közötti küldeményeknél is egyre népszerűbb. A gyorsabb kiszolgálás, az alacsonyabb költségek és a környezetbarát működés mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a csomagautomatás kézbesítések egyre nagyobb szeletet hasítanak ki maguknak a teljes logisztikai piacból. Ezt pedig friss számok is alátámasztják.

A legnagyobb piaci szereplők – legyen szó csomagküldő szolgáltatókról vagy olyan kereskedőkről, akik jelentős mennyiségű csomagot küldenek - ugyanis sorra növelik a hálózatukat, hogy lefedjék az egyre növekvő keresletet. De vajon milyen ütemben terjednek ezek az automaták Magyarországon? És hogyan változtak az elérhető csomagátvételi pontok számai egy év alatt?

Csomagautomaták száma Magyarországon

Az adatokból egyértelműen látszik, hogy szinte minden nagy piaci szereplő jelentősen növelte az elérhető csomagautomaták számát, de különösen figyelemreméltó néhány cég ugrásszerű növekedése.

A piac egyik legnagyobb szereplője, a Foxpost, 1002 automatáról 1751-re növelte hálózatát, ami 74,8%-os bővülést jelent egy év alatt. Hasonlóan látványos növekedést produkált a Packeta, amely 1013 automatáról 1612-re emelte az egységek számát, 59,1%-os növekedést elérve. Érdemes megjegyezni, hogy a két cég mostanra egy vállalatként működik, hiszen a Packeta 2024-ben felvásárolta a Foxpostot, így a két hálózat egyesítése hosszú távon még nagyobb piacrészesedést biztosíthat számukra.

A GLS szintén erőteljes növekedést mutatott, 1520 automatáról 2080-ra bővítve a hálózatát, ami 36,8%-os emelkedést jelent. A Magyar Posta valamivel mérsékeltebb, de még mindig figyelemreméltó 25,5%-os növekedést ért el, 550-ről 690-re emelve az automaták számát.

A nagyobb logisztikai cégek mellett a kiskereskedelmi szereplők is egyre inkább rákapcsoltak: az Alza megduplázta a csomagautomatái számát, 200-ról 400-ra növelve azt. Az eMAG tulajdonában álló Sameday is erőteljes terjeszkedést mutatott, 57,1%-kal bővítve hálózatát, 701-ről 1101-re emelve az automaták számát.

A DPD, logisztikai cégként azonban mindenkit túlszárnyalt: a hálózatának mérete gyakorlatilag megtízszereződött egy év alatt. Az egy évvel ezelőtti 10 csomagautomatáról 99-re növelte az elérhető egységeket, ami 890%-os növekedést jelent – bár az abszolút számok tekintetében még mindig jelentősen le vannak maradva a nagyobb, automatás szereplőkhöz képest.

A lendület nem fog megtörni

GLS: stabil országos hálózat és folyamatos fejlesztések

A GLS Magyarország jelenleg több mint 500 településen üzemeltet csomagautomatákat, és nagy hangsúlyt fektet arra, hogy hálózata ne csupán Budapestre koncentrálódjon. Ennek eredményeként a jelenlegi automatáik csupán 18%-a található a fővárosban, míg a fennmaradó rész az ország különböző pontjain biztosít kényelmes csomagátvételi lehetőséget. A vállalat szerint az ügyfelek egyre nyitottabbak a csomagautomaták használatára, és ahol elérhetővé válnak, ott hamar a mindennapi élet részévé válnak.

A GLS-nél a csomagautomatás küldemények aránya már meghaladja a 20%-ot, miközben továbbra is a házhoz szállítás marad a legnépszerűbb megoldás a csomagok 70%-ának esetében. A vállalat 2025-ben tovább folytatja az automaták számának növelését, valamint a szolgáltatások fejlesztését, például olyan új megoldások bevezetésével, mint amilyen a címkenyomtatás nélküli csomagfeladás is, ami már jelenleg is elérhető.

FoxPost és Packeta: az automatás kézbesítés dominanciája

A FoxPost és a Packeta egyesülésével egy olyan szereplő jött létre a piacon, amely egyértelműen az automatás kézbesítési forma dominanciájára épít. Jelenleg a FoxPost által kézbesített küldemények 90%-a csomagautomatán keresztül jut el a címzettekhez, míg a teljes kiscsomag-logisztikai piacot nézve ez az arány 24% a PwC becslése szerint.

A két vállalat az egyesülés után egy nagyobb, optimalizált hálózat kiépítésén dolgoznak – tudtuk meg a vállalattól. 2025-ben közel 1000 új csomagautomata-helyszín létesül országszerte, és a fejlesztések során összesen 82 000 új rekeszt, valamint további 20 000 rekesznyi bővítést hoznak létre. A vállalat integrációja során azok a helyszínek, ahol eddig párhuzamosan működtek Packeta és FoxPost automaták, optimalizálásra kerülnek: a kevésbé kihasznált pontokat átcsoportosítják olyan területekre, ahol eddig nem volt elérhető automatás csomagátvétel.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 616 989 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 141 676 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

"A FoxPost és a Packeta szerint a csomagautomaták népszerűsége folyamatosan nő, és a jövőben egyre inkább az elsődleges kézbesítési móddá válhat Magyarországon" - írták lapunknak.

Magyar Posta: dinamikus bővítés és növekvő ügyfélérdeklődés

A Magyar Posta célja, hogy a csomagautomaták minden ügyfél számára könnyen elérhetők legyenek, ezért a telepítéseket nemcsak a nagyvárosi csomópontokra, hanem kisebb településekre is kiterjesztette. Az automatás kézbesítések aránya 2024-ben megközelítette a 10%-ot, és a vállalat előrejelzései szerint ez az arány 2025-ben tovább fog emelkedni.

A Magyar Posta szerint az automaták népszerűségét leginkább a gyors, érintésmentes és 0-24 órában elérhető átvételi lehetőség növeli. A vállalat folyamatosan vizsgálja a további bővítések lehetőségét, figyelembe véve a piaci igényeket, a logisztikai kapacitásokat és egyéb stratégiai tényezőket.

DPD: ugrásszerű fejlődés az automaták terén

A DPD számára a csomagautomatás küldemények aránya 2024-ben még elenyésző volt, hiszen a vállalat korábban csak kevés automatával rendelkezett. Az idei évben azonban jelentős beruházásokat hajt végre annak érdekében, hogy ez az arány számottevően növekedjen, és a csomagautomaták szerves részévé váljanak a DPD szolgáltatásainak.

A vállalat aktívan dolgozik a saját csomagautomata-hálózatának bővítésén, valamint tovább folytatja együttműködését az Alza-val is. 2025-ben kiemelt céljuk az automaták kihasználtságának és teljesítményének alapos elemzése, amely alapján eldől, hogy szükséges-e további bővítés vagy a meglévő kapacitások átcsoportosítása.

Alza: az automatás kézbesítések vezető szerepben

Az Alza számára a csomagautomaták már régóta kiemelt fontosságúak, és a növekvő hálózatnak köszönhetően az arányuk is jelentősen megnőtt. Jelenleg a rendelések több mint 50%-át az ügyfelek már AlzaBoxokba kérik.

A vállalat folyamatosan bővíti hálózatát, hogy a vásárlók minél szélesebb körben élvezhessék az AlzaBoxok nyújtotta előnyöket, például a 24 órás elérhetőséget és a nem kívánt termékek egyszerű visszaküldését. Az Alza célja, hogy minél több helyszínen biztosítson elérhető automatákat, így az ügyfelek számára kényelmesebb és gyorsabb lehessen az átvétel.

Sameday (eMAG): az easybox és Pick Pack Pont dominanciája

A Sameday jelentős hálózatbővítéseinek köszönhetően 2025 elejére az aktív csomagautomatáik száma 57%-kal nőtt, ami a PickPackPont by Sameday csomagpont szolgáltatással együtt országos lefedettséget biztosít. Az eMAG-on keresztül rendelt csomagok több mint 60%-át már automatába kérik az ügyfelek.

A vállalat kiemeli, hogy a csomagautomaták nemcsak kényelmes és rugalmas, hanem fenntartható alternatívát is jelentenek a házhoz szállítással szemben. 2025-ben további 100 új easybox csomagautomata és 500 új Pick Pack Pont csomagpont létesül, emellett egy új applikáció is érkezik, amely megkönnyíti a csomagkezelést. A Sameday továbbá idén elindítja a magánszemélyek közötti csomagküldési szolgáltatását is, amely még nagyobb rugalmasságot kínál az ügyfelek számára.