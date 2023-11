Itt az igazság a Kaufland 35 ezres napi fizujáról: ezért keres magyarokat a melóra a német hipermarket?!

Magyar dolgozókat toboroz a német hipermarket, a Kaufland, méghozzá napi 35 ezres fizetéssel, és nyelvtudás nem kell az állás betöltéséhez. Kint élő magyar dolgozóknak is szemet szúrt a hirdetés és közülük egyvalaki egy közel 10 perces videóban mondta el a véleményét és hogy mi a baj az állással.

Kint élő magyar dolgozóknak is szemet szúrt a cikkünk és közülük egyvalaki egy közel 10 perces videóban mondta el a véleményét. Nándor persze maga is kint él, német fizetést kap, de szívesen lebeszélne mindenkit arról, hogy ezt az állást elvállalja. Véleménye szerint az órabér nem sok, ráadásul a 2 fokos hűtőház nagyon hideg – ez mondjuk igaz lehet. A másik érve a munka ellen, hogy szerinte elég bizonytalan, van, hogy az ünnepek előtt ezek az áruházak feltöltik az üres álláshelyeket, de januárban aztán mindenki elküldenek, amikor lecseng a nagy hajtás. A szállással kapcsolatban elárulta, hogy a kétágyas szoba kényelmetlen, főleg, ha idegennel kerül össze a magyar munkavállaló, az ár tekintetében azonban nem lettünk okosabbak: 205 és 800 euró között szerinte bármennyi lehet az ára.

Szerinte inkább postai állást kellene vállalnia annak, aki mindenáron Németországba szeretne menni pénzt keresni, bár nem érti erre mi szükség van, hiszen neki nincs olyan magyar ismerőse, aki havi nettó 500 ezer forint alatt keres Magyarországon.

Magyarok, haza!

Több százezer magyar állampolgár dolgozik a határainkon kívül, felmerül, hogy a külföldi, távolkeleti munkaerő toborzása helyett, vagy inkább mellette nem lenne érdemes őket is megszólítani. A két dolog nem zárja ki egymást - Juhász Csongor. A Prohuman csoport ügyvezető igazgatója, aki a Pénzcentrumnak márciusban adott interjút. Elmondása szerint

az elsődleges célunk mindig az, hogy magyar dolgozókat találjunk, ez a legjobb megoldás a vállalatoknak is. Ha kell a legeldugottabb kis faluban is toborzunk, ha kell szállítjuk a dolgozókat az ország egyik végéből a másikba, de az a helyzet, hogy vannak olyan területek, ahol tényleg nincs már magyar munkaerő, miközben természetesen igyekszünk hazacsábítani külföldről is a magyarokat. Persze külföldi munkavállalás mozgatórugói a magyar és az ázsiai munkaerő esetében is rendkívül különbözőek, sokféle élethelyzet, motiváció állhat a háttérben, amelyeket toborzó, HR szolgáltató vállalatként nyilvánvalóan csak részben tudunk befolyásolni. Az azonban biztos, hogy érdemes megmutatni a külföldön dolgozó magyaroknak is, hogy milyen lehetőségek vannak Magyarországon. Ezzel kell összehasonlítani a jövőbeli céljaikat, és ha a végeredmény vonzó, akkor van esély, hogy hazajönnek.

A bérek mindig is a prioritási lista elején lesznek, viszont az is fontos, hogy az elmúlt időszakban Magyarországon nagyon sok szektorban temérdek új munkalehetőség jött létre, illetve bizonyos pozíciókban magasabb minőségű munkakörök jelentek meg, és ezekkel már eredményesebben vissza lehet csábítani akár mérnököket, IT szakembereket is. A lehetőségek tehát kibővültek, és jó, ha ezzel tisztában vannak azok is, akik elhagyták az országot. Ezért is fontos, hogy a gazdaság fejlődjön, vállalatok, gyárak nyíljanak, létrejöjjenek jó presztízsű munkahelyek újabb és újabb okot adva a hazaköltözésre.

A kékgalléros munkavállalók sokszor azért mentek el a lakóhelyükről, mert ott nem volt annyi lehetőség, ellenben most eljött az az időszak, amikor akár már válogathatnak is. És persze arról sem szabad elfeledkezni, hogy aki elhagyja az országot, az elhagyja a családját is, és nem minden esetben az anyagiak a legfontosabbak, hanem az, hogy az embernek a magánélete is egyensúlyban legyen a munkájával.