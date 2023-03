Durvul az árháború a magyar boltokban: brutál húsvéti akciókat villantott az Aldi, Lidl, Spar, Tesco

Durvul az árháború húsvét előtt a magyar boltokban: az akciók mellett más különleges intézkedésekkel is igyekeznek egymásra licitálni a kiskerláncok. A Tesco például megemelte az árstopos termékekre vonatkozó vásárlási limitet, a Spar pedig komoly készleteket tárazott be az ünnep slágertermékeiből. A Pénzcentrum most megnézte, mik a legjobb akciók a hazai boltokban, hiszen a brutális drágulás mellett egyáltalán nem mindegy, hol vásárolunk be az ünnepre.

Ahogyan fordulunk rá a húsvétra, úgy durvul az árháború a magyar boltok között. Legutóbb pont tegnap jelentette be az Aldi, hogy a húsvéti időszak előtt kiemelkedő mértékben csökkentette az ünnepekhez kapcsolódó termékek árát. Az árcsökkentés mértéke akár a 60%-ot is elérheti. A termékek között pékáru, sonka, torma, tarja, lapocka, sör és magyar bor is található.

A Spar is begyújtotta a rakétákat, a hetente frissülő, tartósan árcsökkentett termékek listája mellett szintén kiemelten kezeli a húsvéti időszakot, hiszen ilyenkor a forgalom akár 30-40 százalékkal is nagyobb lehet, mint más napokon. Mint Maczelka Márk kommunikációs vezető kifejtette, az ünnephez kapcsolódó termékek esetében megemelt készletekkel várják a vásárlókat, kiemelte a sajátmárkás kínálatukat is.

Sokat a Tesco válaszára sem kellett várni, az ő nagy dobásuk az akciók mellett az, hogy a húsvéti időszakban megemelték az árstopos termékekre vonatkozó vásárlási limitet. Sőt, a tojásét el is törölték! Így április 8-áig a literes kiszerelésű napraforgó étolaj esetében 4 liter, a búza finomliszt esetében 10 kiló, a csirkemell és csirke farhát esetében 4 kiló, a sertéscombnál 6 kiló, a burgonyánál pedig 12 kiló lesz az egy vásárlás alkalmával maximálisan megvehető mennyiség.

Hihetetlen akciók a Pénzcentrumon: itt átnézheted az összes magyarországi akciós újságot!

A Lidl emelt a téten, a héten újabb komoly árcsökkentést jelentett be egyes termékeknél. Az olcsósítás mértéke akár 29 száézalékos is lehet, de átlagot tekintve mintegy 10 százalékkal kerülnek kevesebbe az érintett termékek, ami húsvét előtt eléggé jó hír a vásárlóknak.

Kifogyhatnak a tojásból a boltok?

Az tény, hogy 2023-ban mindennél fontosabb a húsvéti bevásárlás előtt átfutni az akciós újságokat. Hiszen korábban a Húsiparosok Országos Szövetsége már jó előre figyelmeztette a magyar vásárlókat, hogy akár 30-40 százalékos áremelkedés is lehet az egy évvel ezelőtti árakhoz képest a sonkáknál. A tojás áremelkedése még ennél is nagyobb: az árstop ellenére most közel a duplájára emelkedett az ára tavalyhoz képest, sok üzletben már a 100 forintot is elkérnek érte darabonként.

Korábban az Édességgyártók Szövetsége pedig arról tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy az alapanyagok, mind a gyártás és szállítás költségei is emelkedtek, továbbá jelentősen megemelték a NETA adót az elmúlt nyáron, a húsvéti édesség termékek ára minden bizonnyal meg fogja haladni a tavalyit.

Az áremelkedés termék- és gyártófüggő, az import például az alapanyagokra is rárakodó magyar NETA miatt például kisebb ütemben fog drágulni, mint a hazai gyártású termékek. A húsvéti termékek gyártása jellemzően már a téli szezonban megtörténik. Ekkor a forint éppen az eddigi legrosszabb időszakát élte, ezért az import hozzávalókat a gyártók is magasabb áron szerezték be, de a nyersanagy árak is hektikusak. A cukor például fel- le ugrált az utóbbi évben. Most éppen felfelé időszakot látunk

- tudtuk meg a szövetségtől.

Pákozd Gergely, a Tojásszövetség alelnöke pedig arra figyelmeztetett, hogy mindenki időben vásárolja meg a húsvétra szánt termékeket.

Ugyanis az árstop miatt előfordulhat, hogy az utolsó napokban már kifogynak a boltok a tojásból.



Iyen akciókkal készültek a magyar boltok!

Csapjunk hát bele, nézzük, milyen leárazásokkal fordulnak rá a magyar boltok a húsvét előtti utolsó hétre! Az Aldiban a füstölt, kötözött lapocka kilója csak 1989 forintba kerül, a sima füstölt csülök kilója pedig 1699-be, viszont figyelmeztetnek, hogy csak a készletek erejéig lehet kapni ezeket, szóval érdemes sietni! Többféle húsvéti kalács is szerepel az újság címlapján, 399 forintért adják darabját - van sós és mandulás kalács is. A Le Gusto torma üvegje csak 235 forintba kerül, 60 százalékkal vitték le az árát húsvét előtt, de a fentebb már említett borajánlat is elég jónak tűnik, egy üveg Dunántúli Paulus Díva félédes fehérbor csak 599 forintba kerül egy ezres helyett. Amit még érdemes megnézni: koktélparadicsom 799 helyett 499 forint/doboz, padlizsán 1299 helyett 899 forint/kg, eper 1299 forint helyett 999 forint/fél kiló.

Az Auchanban a Kinder csokinyuszi bizalomkártyával 18 százalékkal olcsóbb, 449 forintba kerül darabja, de a többi rágcsáló-édességet, csokitojást is érdemes megnézni, mert ki lehet fogni jó ajánlatokat! Klubkártyával 5 kiló krumpli csak 1777 forintba kerül, a sárgaburgonya kilója pedig 498 forintba. A füstölt csülök kilójáért 1690 forintot kérnek, de a húsvéti élelmiszer katalógusban többféle kalács is, a sósból 400 gramm 499 forintba kerül, sajátmárkás tormát pedig már 329 forintért is lehet venni (200g). A Pápai füstölt, kötözött lapocka kilója 2390 forintba kerül, a füstölt, főtt, kötözött csülök kilójáért pedig 1990 forintot kérnek. A 20%-os Délibábföl tejföl most csak 799 forint, de érdemes mélyrehatóan tanulmányozni az akciós kiadványokat, mert bizalomkártyával egy csomó termékre adnak nagy kedveményeket!

A Lidl-ben a füstölt, főtt, kötözött lapocka kilója 1979 forintba kerül, a Hazánk kicsei torma pedig 259-be (20 g, van belőle erős és csemege is). Az Aldihoz hasonlóan ők is ledobták az eper-bombát: fél kiló most csak 999-be kerül sokak kedvenc gyümölcséből. 300 gramm fonott sós kalács 349 forintba kerül, de van túrós-csokicseppes kalács is 399 forintért, fél kiló házi vekni pedig 319 forintba kerül. A boltlánc most mutatta be új süteménykínálatát, inenn is érdemes lehet húsvétra szemezgetni. Csütörtöktől számos tavaszi virágot is leakcióznak, illetve ha valaki 4 palackot vesz a húsvéti borcsomag termékei közül, akkor a legolcsóbb ingyen van! Az akcióban érintett borokat oldalakon kersztül sorolják az újságban.

A Penny 1989 forintért adja a Pápai füstölt kötözött lapocka kilóját, tormát pedig 235 forintért lehet venni mellé (200 grammosat). A Kinder tojásért most 255 forintot kérnek, de zöldség-gyümölcs szekcióban is komoly leárazások vannak, az édesburgonya kilója 599 forintba kerül, van szőlő is 699-ért, és a többi mellett a póréhagymát is jóárasították, most egy darab 329 forinba kerül. Itt sem maradt el az édesség-hadjárat: többféle csokival megpakolt húsvéti csomagot például már 899 forintért lehet venni, Penny-kártyával pedig a Nutellára adnak jókora kedvezményt, így csak 1249 forint a 400 grammos kiszerelés. Aki sütivel is készülne húsvétra, az is remek akciókkal találkozhat, a Rama sütőmargarin például 999 helyett most 699 forintba kerül (500g-os kiszerelés).

A Sparban egy kiló füstölt, főtt, kötözött lapocka 1990 forintba kerül, egy kiló sertéskaraj 1849 forintba kerül, a Tolle vödrös tejföl pedig 1399-be, most 30 százalékkal csökkenetették az árát. Nagy leárazás van a húsvéti sütés kellékeiből, lisztek, sütőporok, pudingok is kaphatóak jóárasítva. Itt is van eper, és itt is 999 forintba kerül fél kiló belőle, emellett az idared almát is kiemelték az akciók közül, ami kilónként 329 forintba kerül. A Regnum húsüzem termékeiből is jócskán akad leakciózott húsáru, a lecsókolbászból 10 deka 169 forintba kerül, ugyanennyi erdélyi szalonna pedig 239-be. Negy Sommersby cider vásárlása esetén darabját csak 409 forintért adják a húsvétra való tekintettel, de számos más alkoholos italt is leakcióztak. A hétvégén a Riska túróból fél kiló 929-be fog kerülni. Az Intersparban ha valaki vesz egy Regnum húsüzemes füstölt, kötözött lapockát (1990 ft/kg), akkor 40 százalék kedvezménnyel vehet mellé egy ecetes tormát, ami így csak 349 forintba kerül.

A Tesco-újság a címlapon is hirdeti, hogy megemelték az árstopos termékek vásárlási limitjét, néhány árat is felsorolnak különleges időszak alatt vehető maximális mennyiségek mellett. Emellett a sertéskaraj kilóját 1949 forintért adják a húspultokban, a füstölt, főtt, kötözött lapocka kilójáért pedig 2190 forintot kérnek - ezek mellett számos más hústermék is van húsvéti akcióban. A "sós fonat" nem egy újfajta fodrásztrükk, hanem egy kalács-szerű termék, amibl 699 forintba kerül 250 gramm. A húsvéti répatorta pedig klubkártyával 2599 forintba kerül. Itt is érdemes kiváltani a klubkártyát, mert rengeteg édességre adnak vele komoly kedvezményt, és annak is érdemes regisztrálni, aki piával várná a locsolókat - számos sör, bor és tömény szerepel a klubkártyás akcióban.