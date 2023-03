Drága húsvét elébe nézünk: az egekbe emelkedett a sonka, tojás és a csokinyuszi ára is a boltokban

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Bár még majdnem egy hónap van húsvétig, sok boltban már el is kezdődött a nagy bevásárlás a négynapos ünnepre. A Húsiparosok Országos Szövetsége pedig arra figyelmeztet mindenkit, hogy akár 30-40 százalékos áremelkedés is lehet az egy évvel ezelőtti árakhoz képest a sonkáknál, de a tojás esetében sem jobb a helyzet: az árstoppal is duplájába kerül – számolt be az RTL.

Elkezdődött a húsvétra való bevásárlás: egyre többen vesznek sonkát, csokit az ünnepre, hiszen ezek bőven elállnak addig, sőt akár még tovább is. Ráadásul sonkára már sok helyen felvesznek előrendelést, ami egy, az RTL által megkérdezett kis üzletben 10 százalékot drágult, de az áremelkedés könnyen elérheti a 30-40 százalékot is akár a Húsiparosok Országos szövetsége szerint. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A tojás áremelkedése pedig még nagyobb: az árstop ellenére is közel a duplájára emelkedett a tojás ára, ami sok helyen eléri a 100 forintot is darabonként. De a csokik esetében sem jobb a helyzet: emelkedett az alapanyagok ára, ráadásul magasabb adókulcsba is tartozik. Azt látjuk a kereskedők visszajelzései alapján, hogy a fogyasztók a legkevésbé a minőségből hajlandóak engedni. Inkább vesznek kevesebb, jobb minőségű édességet – mondta Intődy Gábor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára.

