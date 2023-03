Indulhat a brutális roham az Aldi üzletekbe: évente egyszer van ilyen akció, rengetegen vártak erre

Az ALDI Magyarország a húsvéti időszak előtt kiemelkedő mértékben csökkentette az ünnepekhez kapcsolódó termékek árát, hogy ezzel is segítse és könnyebbé tegye a magyar családok felkészülését az ünnepre. Az áruházlánc ajánlataiból egy családi ünnepi asztal már 3500 forintból összeállítható.

Az áruházlánc a húsvéti szezon során is arra törekszik, hogy a fogyasztók által legkeresettebb, az ünnepekhez elengedhetetlen termékeket a lehető legalacsonyabb áron biztosítsa, ezzel is segítse az ünnepi készülődést, és támogassa a családokat abban, hogy minden szükséges húsvéti élelmiszert a lehető legkedvezőbb áron tudjanak megvásárolni. Az ALDI ezért 2023.03.30-ától 2023.04.08-áig, illetve a készlet erejéig jelentősen csökkenti a leglényegesebb és legnépszerűbb, a húsvéthoz kapcsolódó élelmiszerek árát. Az árcsökkentés mértéke akár a 60%-ot is elérheti. A termékek között pékáru, sonka, torma, tarja, lapocka, sör és magyar bor is található.

Az 500 grammos húsvéti sós kalács és a szintén 500 grammos húsvéti koszorúkalács mintegy 33%-kal lesz olcsóbb, darabja 399 forintba kerül. Az „Azon melegében” látványpékségeknél helyben sütött 250 grammos rusztikus bagett 249 forintos ára 50%-os árengedménynek felel meg. Most 60%-kal kerül kevesebbe az ALDI saját márkás LE GUSTO tormájának csemege és csípős változata is, a 200 grammos kiszerelésű termék mindössze 235 forintba kerül.

A húsvét egyik elengedhetetlen hozzávalója a sonka.

Az ALDI üzletekben a GOURMET Füstölt comb kilója 500 forint kedvezménnyel, 3 499 forint helyett csak 2 999 forintért elérhető, a Főtt, füstölt tarja kilója 600 forint kedvezménnyel, 2 899 forint helyett csupán 2 299 forintba kerül, míg a Füstölt, kötözött lapocka mindössze 1989 Ft/kg áron kapható. A 0,5 literes Karlskrone Lager világos sör 28%-os kedvezménnyel csupán 179 forintba kerül, míg a DUNÁNTÚL Paulus Díva félédes fehér királyleányka palackja 40% kedvezménnyel mindössze 599 forintért érhető el.

A fenti termékekből egy vendégváró húsvéti ünnepi asztal akár 3500 forintból is összeállítható. A boltlánc folyamatosan alacsony árú szortimentjéből és szezonálisan elérhető termékeiből hétről hétre mintegy 90 további termékakciót hirdet, ezzel is elősegíti a vásárlók spórolási törekvéseit.