Brutális roham indulhat a Spar üzletekbe: évente csak pár napig van ilyen akció, sokan várták már

A SPAR Magyarország felkészült a húsvéti ünnepekre: a korábbinál is szélesebb termékkörrel, újdonságokkal, egyes üzletek esetében meghosszabbított nyitvatartással várja vevőit országszerte - közölte a cég.

A húsvét ebben az évben április első harmadában köszönt be, így vállalatunk idén már kora tavasszal megkezdte az ünnepi készülődést, bőséges árukínálatot nyújtva az ünnephez köthető élelmiszerek és non-food termékek terén egyaránt - mondta Maczelka Márk. A SPAR Magyarország kommunikációs vezetője szerint a forgalom akár 30-40 százalékkal is nagyobb lehet, mint más napokon, ezen belül is várhatóan a Nagypéntek előtti csütörtök lesz ebben a tekintetben a legkiemelkedőbb nap.

A munkaerőt ehhez mérten szervezzük, illetve az árufeltöltést is folyamatosan biztosítjuk, hogy minél gördülékenyebben tudjuk kiszolgálni vásárlóinkat

– hangsúlyozta. Hozzátette, a húsvéti kínálatból sem hiányozhatnak a legjobb magyar beszállítók termékei. Emellett a cég saját húsüzeme is új termékkel jelentkezik az ünnepre: füstölt karaj és füstölt tarja is lesz immár.

Kötözött lapockából 210 tonna, füstölt csülökből 170 tonna, füstölt karajból 10 tonna, füstölt tarjából 20 tonna, darabolt lapockából 25 tonna, az S-BUDGET füstölt-főtt tarjából 90 tonna, a REGNUM füstölt-főtt tarjából pedig 40 tonna kiszállítása várható. A forgalmazott sonkák és egyéb húsvéti sertés húsáruk meghatározó része magyar forrásból származik - tette hozzá.

Emellett kész tojáskrémmel is készülnek a húsvétra, amelyek nagyobb, egy kilogrammos kiszerelésben a hidegkonyhapultokban lesznek elérhetők, ám külön kérésre - a vásárlói igényeknek megfelelően - kisebb adagokban is rendelkezésre állnak majd.

A majonézes saláták iránti kereslet a karácsonyi időszakhoz hasonlóan a húsvéti ünnepek előtt is megnövekszik - több mint 30 százalékkal. A slágerterméknek számító Franciasalátából 9 000 kilogramm, az Almás sajtos kukorica salátából 4 000 kilogramm, a Tojás salátából 1 600 kilogramm, a Burgonya salátából 3 000 kilogramm, míg a Korhely salátából 1 100 kilogramm készül, kifejezetten a húsvéti időszakot megcélozva

- sorolta Maczelka Márk. Az üllői üzem közel hatvanféle hidegkonyhai készítménnyel látja el ilyenkor is az áruházakat. A torma forgalma ebben az időszakban akár a 4-5-szörösére is emelkedik az év többi hónapjához képest. A húsvéti időszakban kiemelt szerephez jutnak a primőr termékek, a piros retek, az újhagyma, a fejes saláta, a paradicsom és a paprika.

A boltlánc saját márkás termékek kínálatában feltűnik nyolcféle tojás, S-M-L méretben, ketreces, alternatív, bio és szabadtartású, 6-os és 10-es kiszerelésben. A húsvéti kínálatban több kalács is feltűnik a sóstól az édesig, ezekről az akciós szórólap segítségével is tájékozódhatnak a vásárlók.

Emellett a vásárlói igényekhez igazodva a húsvét előtti időszakban számos sütéshez-főzéshez kötődő akciót kínál az áruházlánc, ezek részletei az akciós szórólapban, tematikus oldalakon is megjelennek.