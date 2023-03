Így még olcsón megúszhatod a Nőnapot: mutatjuk, hol vehetsz most fillérekért virágot

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Készülnek a virágüzletek a közelgő nőnapra, hiszen ez a nap a „legvirágosabb” jeles napok közé tartozik, ilyenkor a virágüzletek átlagos napi forgalma megtöbbszöröződik. Az, hogy idén szerdéra esik a nőnap, a munkahelyi ajándékozások számát is növelheti. A HelloVidék most annak járt utána, milyen virágot ajándékoznak leginkább a magyarok, illetve azt is megnéztük, hol vásárolhatunk fillérekért virágot, ha nem akarunk egy vagyont költeni Nőnapon.

A tapasztalatok szerint ajándékozottanként jellemzően legalább 1000 forintért vásárol egy-egy vevő virágot, többségében hazai termesztésű fréziát, jácintot, tulipánt, nárciszt, illetve az örök klasszikus rózsát, gerberát, szegfűt - írja a HelloVidék a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai alapján. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mint a cikkből kiderült, a vásárlók körében a legnépszerűbbek az egyszálas virágok és a kisebb csokrok, illetve a tavaszi hagymás cserepes virágok, melyekből a piaci keresletet nagy mértékben ki tudják elégíteni a hazai termesztők. Kisebb-nagyobb csokrokat is előszeretettel választanak a vevők, elsősorban családtagoknak vagy közelebbi barátoknak. Sokan veszik az előre elkészített egyszálas díszeket vagy kis csokrokat, cserepes növényeket, amikkel a virágkötők is készülnek március 8-ára. A portál a cikkében összeszedte, melyik boltlánc mennyiért kínálja a nőnapi virágokat: a körképést kattints ide!

Címlapkép: Getty Images

