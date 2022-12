Ráfáztak a magyar vásárlók: így lesz az 1500 forintos, árstopos csirkemellből 2000 forintos

Egy pillanat alatt lehet 33 százalékkal drágább az amúgy 1 500 forintos árstopos csirkemell – írja a Forbes.

A lap emlékeztet, a kormányrendelet szerint a csirkemellet is tavaly október 15-ei áron kell adniuk a kiskereskedőknek. Igen ám, de mivel már tavaly október 15-én is többféle csirkemell volt a boltokban, ez könnyen okozhat bonyodalmakat. A cikk arról ír, hogy például a Prímában az árstop bevezetése után sokáig 1499 forintos áron adták a csirkemellet, és az ártábla tetején jelezték azt is, hogy ez a 2021. október 15-ei ár. A jelzés azonban egyszer csak eltűnt, éppen akkor, amikor az árat megemelték.

Ez a megemelt ár most 1 999 forint. A titok nyitja, hogy bár a boltokban nyitáskor még valóban lehet kapni az olcsóbb, 1 500 forintos csirkemellből, viszont az hamar elfogy, így a vállalat ezután szinte egész nap kizárólag már csak az 1 999 forintosból tart a pulton. Ennek a csirkemellnek egyébként már tavaly is ekkora volt az ára, szóval árstop van rajta, csak más szinten, mint az olcsóbbon. A kulcsa az egésznek az, hogy a kormány azt nem határozta meg, mennyit kell készleten tartani a különböző árú csirkemellekből.

Eddig is több beszállító csirkemellfiléjét árusítottuk, amelyeknek árai az árstop bevezetését megelőzően is különbözők voltak. Az 1499 forintos árú csirkemellfilé általában már a kora reggeli órákban elfogy. A nap hátralevő részében már csak egy másik beszállítótól származó, az árstop bevezetése előtt is drágább fogyasztói árú terméket tudunk biztosítani a vásárlók számára. Ennek a jogszabály szerinti ára 1999 forint kilogrammonként

- írta a lap megkeresésére Fodor Attila, a CBA Kereskedelmi Kft. kommunikációs igazgatója.