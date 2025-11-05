Bacskó Tünde, a Bróker Marcsi sorozat főszereplője egy interjúban beszélt arról, hogy a népszerű produkció ellenére sem tudott megélni színészként.
Itt a terv: hamarosan gyorsvasúttal utazhatunk Budapestről ezekbe a csodás európai nagyvárosokba
Az Európai Bizottság átfogó közlekedési reformcsomagot jelentett be, amelynek középpontjában egy nagysebességű vasúthálózat kiépítése áll, jelentősen lerövidítve a fővárosok közötti utazási időt 2040-ig.
Szerdán mutatta be az Európai Bizottság azt az átfogó közlekedési stratégiai csomagot, amely új gyorsvasúti hálózat létrehozását célozza. A terv a már meglévő transzeurópai közlekedési infrastruktúrára épülve legalább 200 kilométer per órás sebességgel közlekedő vasúti összeköttetéseket hozna létre az Európai Unió jelentősebb városai között.
A 2040-ig megvalósítandó fejlesztések eredményeként a menetidők drasztikusan csökkennének: Budapestről Pozsonyba egy órával, Zágrábba közel két órával, míg Bukarestbe csaknem kilenc órával rövidebb idő alatt lehetne eljutni vasúton az Európai Bizottság számításai szerint.
A közlekedési csomag részeként az uniós testület olyan jogszabályi javaslatokat is előterjesztene, amelyek egyszerűsítenék a vasúti jegyvásárlást és -keresést, valamint ösztönöznék a használt járművek piacának fejlődését - szúrta ki a Telex.
A kormány döntése szerint megkezdődhet a H5-ös HÉV vonal felújítása.
Nagyon fontos hír jött a kettes metróról Budapesten: teljesen felborul a közlekedése, erre mindenképp nézz rá!
A 2-es metró november 6-án és 7-én, valamint 20-án és 21-én este, továbbá a 8-9-i és 22-23-i hétvégéken rövidített útvonalon, csak az Örs vezér tere...
Az alaszkai Kenai Aviation légitársaság 66 év működés után azonnali hatállyal beszüntette tevékenységét pénzügyi fizetésképtelenség miatt.
November 14-én megnyílnak Budapest legnagyobb karácsonyi vásárai: a Szent István téri Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas.
Kész, vége! Végleg betiltják az Airbnb-t, hamarosan az egész város területén érvénybe lép a rendelet
Barcelona radikális lépésre szánta el magát: 2028-tól betiltják a turisztikai célú rövid távú lakáskiadást, í
A kivitelezési munkálatok miatt az autósoknak időszakos sávlezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk.
A SZÉP-kártya a nyarat követően sem lassít: szeptemberben közel 33,2 milliárd forintot költöttek az emberek 7%-kal többet, mint tavaly
A leégett zajvédő fal helyén még mindig csak törmelék maradt – a MÁV szerint hónapokig így is maradhat.
Az asszony a Flóra-forrástól indult tovább ismeretlen irányba, azóta nem adott életjelet magáról.
Napos, enyhe időjárás várható kedden és szerdán, csapadék nélkül, helyenként reggeli köddel
Utolsó üteméhez érkezik az M3 bevezető karbantartása, november 4-én és 5-én forgalomkorlátozásra kell készülni.
2026-ban nemcsak az akciók vagy a fapados járatok határozzák meg, hová utazunk – hanem a valuták mozgása is.
A Boeing-szállítmányok felgyorsulása és az erős kereslet miatt a Ryanair már 215 millió utassal számol jövőre.
Erősen felhős, borult idő várható a térségben, és esőre is számítani kell.