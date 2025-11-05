Itt a terv: hamarosan gyorsvasúttal utazhatunk Budapestről ezekbe a csodás európai nagyvárosokba

Az Európai Bizottság átfogó közlekedési reformcsomagot jelentett be, amelynek középpontjában egy nagysebességű vasúthálózat kiépítése áll, jelentősen lerövidítve a fővárosok közötti utazási időt 2040-ig.

Szerdán mutatta be az Európai Bizottság azt az átfogó közlekedési stratégiai csomagot, amely új gyorsvasúti hálózat létrehozását célozza. A terv a már meglévő transzeurópai közlekedési infrastruktúrára épülve legalább 200 kilométer per órás sebességgel közlekedő vasúti összeköttetéseket hozna létre az Európai Unió jelentősebb városai között.

A 2040-ig megvalósítandó fejlesztések eredményeként a menetidők drasztikusan csökkennének: Budapestről Pozsonyba egy órával, Zágrábba közel két órával, míg Bukarestbe csaknem kilenc órával rövidebb idő alatt lehetne eljutni vasúton az Európai Bizottság számításai szerint.

A közlekedési csomag részeként az uniós testület olyan jogszabályi javaslatokat is előterjesztene, amelyek egyszerűsítenék a vasúti jegyvásárlást és -keresést, valamint ösztönöznék a használt járművek piacának fejlődését - szúrta ki a Telex.