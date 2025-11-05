2025. november 5. szerda Imre
5 °C Budapest
A Victoria állomás, más néven London Victoria, London központi vasúti végállomása és a londoni metró komplexuma. Nevét nem Viktória királynőről, hanem a közeli Victoria Streetről kapta. A Waterloo után a második legforgalmasabb vasúti
Utazás

Itt a terv: hamarosan gyorsvasúttal utazhatunk Budapestről ezekbe a csodás európai nagyvárosokba

Telex
2025. november 5. 20:28

Az Európai Bizottság átfogó közlekedési reformcsomagot jelentett be, amelynek középpontjában egy nagysebességű vasúthálózat kiépítése áll, jelentősen lerövidítve a fővárosok közötti utazási időt 2040-ig.

Szerdán mutatta be az Európai Bizottság azt az átfogó közlekedési stratégiai csomagot, amely új gyorsvasúti hálózat létrehozását célozza. A terv a már meglévő transzeurópai közlekedési infrastruktúrára épülve legalább 200 kilométer per órás sebességgel közlekedő vasúti összeköttetéseket hozna létre az Európai Unió jelentősebb városai között.

A 2040-ig megvalósítandó fejlesztések eredményeként a menetidők drasztikusan csökkennének: Budapestről Pozsonyba egy órával, Zágrábba közel két órával, míg Bukarestbe csaknem kilenc órával rövidebb idő alatt lehetne eljutni vasúton az Európai Bizottság számításai szerint.

A közlekedési csomag részeként az uniós testület olyan jogszabályi javaslatokat is előterjesztene, amelyek egyszerűsítenék a vasúti jegyvásárlást és -keresést, valamint ösztönöznék a használt járművek piacának fejlődését -  szúrta ki a Telex.

Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #Budapest #vasút #fejlesztés #európai unió #európai bizottság #brüsszel #reform #infrastruktúra

