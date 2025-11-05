Új francia boltlánc terjeszkedik Magyarország szomszédjában: hamarosan nálunk is nyílhat az első üzlet?

A Carrefour francia kiskereskedelmi óriás érdeklődik a szerb piac iránt, és közvetlen belépést tervez közvetítők nélkül - jelentette be Jagoda Lazarevic szerb kereskedelmi miniszter a vállalat képviselőivel folytatott tárgyalások után.

A találkozóra a Carrefour kezdeményezésére került sor. Az európai kiskereskedelmi lánc több mint 30 országban van jelen, és bevételei több tízmilliárd eurót tesznek ki. A vállalat számára fontos az uniós szabályozásnak megfelelő piac és az egészséges verseny a kiskereskedelmi szektorban - közölte a Portfolio.

"Az ilyen kiskereskedelmi láncok érkezése mindenképpen hozzájárulna a verseny erősítéséhez, a fogyasztók nagyobb választási lehetőségeihez és a minőségi termékek versenyképes áron történő elérhetőségéhez. Célunk, hogy a piac dinamikus, egészséges és stabil legyen - a polgárok javára" - nyilatkozta Lazarevic miniszter.

A Carrefour széles élelmiszer és nem élelmiszer jellegű termékválasztékáról, valamint a helyi termelőket és a fenntartható termelést támogató programjairól ismert. Európában sikeresen kombinálja a hipermarketeket, szupermarketeket és kis városi üzleteket, kínálatát a helyi piac igényeihez igazítva.

A miniszter elmondása szerint a francia vállalat közvetlenül, közvetítők nélkül tervez belépni a szerb piacra, és Szerbiát regionális központtá kívánja tenni. Tervei között szerepel nagyszámú szerb beszállító bevonása, valamint helyi partnerek keresése franchise-rendszerben. A tárgyalások az év végéig folytatódnak, amikor a Carrefour felsővezetésének képviselői Szerbiába látogatnak.