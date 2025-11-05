Új francia boltlánc terjeszkedik Magyarország szomszédjában: hamarosan nálunk is nyílhat az első üzlet?

Tíz ember megsérült, közülük négyen súlyosan, amikor egy férfi szándékosan elütötte őket egy francia szigeten.
A Carrefour francia kiskereskedelmi óriás érdeklődik a szerb piac iránt, és közvetlen belépést tervez közvetítők nélkül - jelentette be Jagoda Lazarevic szerb kereskedelmi miniszter a vállalat képviselőivel folytatott tárgyalások után.
A találkozóra a Carrefour kezdeményezésére került sor. Az európai kiskereskedelmi lánc több mint 30 országban van jelen, és bevételei több tízmilliárd eurót tesznek ki. A vállalat számára fontos az uniós szabályozásnak megfelelő piac és az egészséges verseny a kiskereskedelmi szektorban - közölte a Portfolio.
"Az ilyen kiskereskedelmi láncok érkezése mindenképpen hozzájárulna a verseny erősítéséhez, a fogyasztók nagyobb választási lehetőségeihez és a minőségi termékek versenyképes áron történő elérhetőségéhez. Célunk, hogy a piac dinamikus, egészséges és stabil legyen - a polgárok javára" - nyilatkozta Lazarevic miniszter.
A Carrefour széles élelmiszer és nem élelmiszer jellegű termékválasztékáról, valamint a helyi termelőket és a fenntartható termelést támogató programjairól ismert. Európában sikeresen kombinálja a hipermarketeket, szupermarketeket és kis városi üzleteket, kínálatát a helyi piac igényeihez igazítva.
A miniszter elmondása szerint a francia vállalat közvetlenül, közvetítők nélkül tervez belépni a szerb piacra, és Szerbiát regionális központtá kívánja tenni. Tervei között szerepel nagyszámú szerb beszállító bevonása, valamint helyi partnerek keresése franchise-rendszerben. A tárgyalások az év végéig folytatódnak, amikor a Carrefour felsővezetésének képviselői Szerbiába látogatnak.
Visszatér a Lidl és a legendás magyar márka közös sikerdarabja: újra kapható lesz a Lidl x Tisza cipő.
SZÉP kártya változás 2025: így használható a SZÉP kártya élelmiszer vásárlásra, ezek az ételek szerepelnek a hideg élelmiszer listán és ezek a SZÉP kártya elfogadóhelyek.
Magyarországon azonban inkább az otthonok dekorálása és a jelmezes bulik jellemzőek, a kopogtatós lakásjárás kevésbé.
A JYSK Magyarországon immár nyolcadik éve dönt úgy, hogy december 24-én zárva tartja üzleteit, hogy a munkatársak az ünnepet családjukkal tölthessék.
Egyre több magyar fut bele egy háztartási gép csereprogramnak álcázott online csalásba, amely hivatalosnak tűnő hirdetésekkel próbál pénzt kicsalni gyanútlan érdeklődőktől.
A legnagyobb árcsökkenés a Milsani Edámi 350 grammos tömbsajtot érinti.
A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag megnézte a főváros olcsóbb kifőzdéit és menzáit, hogy kiderüljön: lehet egyáltalán még 3 ezerért enni egy ebédet?
Halottak napja alkalmából rengetegen vásárolnak be gyertyából, ezt pedig évről évre egyre nagyobb értékű importáruval igyekeznek megtámogatni.
Az infláció gyakorlatilag regresszív adóként működik: a legnagyobb terhet azok viselik, akiknek a legkevesebb mozgásterük van.
Egy felmérés szerint a magyarok 10 százaléka impulzusvásárlónak vallja magát, 39%, azzal indokolja költekezését, hogy jutalmazni szeretné magát.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség értetlenül áll azelőtt, hogy a kormány minden egyeztetés nélkül meghosszabbította az árrésstopot, sőt új terméket vont az árréstop hatálya alá.
A TEDi üzletekben forgalmazott melamin tálcákat visszahívják Magyarországon, miután határérték feletti formaldehid-kioldódást mutattak ki.
A MA-HAL tájékoztatása szerint az élő ponty kilója 2000–2500, a pontyszelet 3500–4500, míg a harcsafilé 4500–5500 forintba kerülhet.