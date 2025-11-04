Népszerű alapélelmiszert rendelt vissza a hatóság: növényvédőszer miatt veszélyes lehet

Határértéken felüli növényvédőszer-tartalom miatt visszahívták a Golden Chef márkájú mungóbabot – a Thaiföldről származó termékből holland importőrön keresztül több magyar vállalkozás is kapott. A hatóság azonnali intézkedéseket rendelt el, a fogyasztókat pedig arra kérik, hogy az érintett tételt ne fogyasszák el.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) figyelmeztetést adott ki egy Thaiföldről származó mungóbab termékkel kapcsolatban, amelyben határértéket meghaladó növényvédőszer-tartalmat mutattak ki. A kifogásolt termék a Golden Chef márkájú, 400 grammos kiszerelésű mungóbab, amelyet holland importőrön keresztül több magyar vállalkozás is forgalmazott.

A riasztás az Európai Unió Riasztási és Együttműködési Hálózatán (ACN) keresztül érkezett, és azonnali hatósági ellenőrzést vont maga után. A vizsgálatok során kiderült, hogy a termék a megengedettnél magasabb mennyiségben tartalmazott peszticid-maradványokat, ezért az NKFH haladéktalanul kapcsolatba lépett az érintett cégekkel. A vállalkozások együttműködtek a hatósággal, és saját hatáskörben megkezdték a termék visszahívását a fogyasztóktól.

Az érintett termék adatai:

Termék: mungóbab (Mung beans)

Márka: Golden Chef

Kiszerelés: 400 g

Minőségmegőrzési idő: 2027. április 10.

Cikkszám: 4640

Gyártó: Oriental Food Co., LTD. (Thaiföld)

Importőr: Asia Express Food (Hollandia)

A növényvédő szerek – más néven peszticidek – olyan vegyi vagy biológiai anyagok, amelyeket a mezőgazdaságban a kártevők elleni védekezésre használnak. Bár alkalmazásuk szabályozott, a megengedett határérték túllépése egészségügyi kockázatot jelenthet. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) szigorú előírásokat határoz meg az élelmiszerekben előforduló növényvédőszer-maradványokra, ezek betartását a tagállamok hatóságai rendszeresen ellenőrzik.

A hatóság arra kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben a fenti adatokkal megegyező terméket vásároltak, azt semmiképp ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza a vásárlás helyére.



