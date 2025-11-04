Az elöregedő társadalomra többnyire mint kihívásra tekintünk, miközben rengeteg gazdasági és társadalmi lehetőség is rejlik az időskorosztályban. Az ezüstgazdaság növekedése várható.
Népszerű alapélelmiszert rendelt vissza a hatóság: növényvédőszer miatt veszélyes lehet
Határértéken felüli növényvédőszer-tartalom miatt visszahívták a Golden Chef márkájú mungóbabot – a Thaiföldről származó termékből holland importőrön keresztül több magyar vállalkozás is kapott. A hatóság azonnali intézkedéseket rendelt el, a fogyasztókat pedig arra kérik, hogy az érintett tételt ne fogyasszák el.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) figyelmeztetést adott ki egy Thaiföldről származó mungóbab termékkel kapcsolatban, amelyben határértéket meghaladó növényvédőszer-tartalmat mutattak ki. A kifogásolt termék a Golden Chef márkájú, 400 grammos kiszerelésű mungóbab, amelyet holland importőrön keresztül több magyar vállalkozás is forgalmazott.
A riasztás az Európai Unió Riasztási és Együttműködési Hálózatán (ACN) keresztül érkezett, és azonnali hatósági ellenőrzést vont maga után. A vizsgálatok során kiderült, hogy a termék a megengedettnél magasabb mennyiségben tartalmazott peszticid-maradványokat, ezért az NKFH haladéktalanul kapcsolatba lépett az érintett cégekkel. A vállalkozások együttműködtek a hatósággal, és saját hatáskörben megkezdték a termék visszahívását a fogyasztóktól.
Az érintett termék adatai:
- Termék: mungóbab (Mung beans)
- Márka: Golden Chef
- Kiszerelés: 400 g
- Minőségmegőrzési idő: 2027. április 10.
- Cikkszám: 4640
- Gyártó: Oriental Food Co., LTD. (Thaiföld)
- Importőr: Asia Express Food (Hollandia)
A növényvédő szerek – más néven peszticidek – olyan vegyi vagy biológiai anyagok, amelyeket a mezőgazdaságban a kártevők elleni védekezésre használnak. Bár alkalmazásuk szabályozott, a megengedett határérték túllépése egészségügyi kockázatot jelenthet. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) szigorú előírásokat határoz meg az élelmiszerekben előforduló növényvédőszer-maradványokra, ezek betartását a tagállamok hatóságai rendszeresen ellenőrzik.
A hatóság arra kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben a fenti adatokkal megegyező terméket vásároltak, azt semmiképp ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza a vásárlás helyére.
Magyarországon azonban inkább az otthonok dekorálása és a jelmezes bulik jellemzőek, a kopogtatós lakásjárás kevésbé.
Árrésstopra sincs szükség, brutál árcsökkentést jelentett be az Aldi: itt az olcsósított termékek listája
A legnagyobb árcsökkenés a Milsani Edámi 350 grammos tömbsajtot érinti.
A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag megnézte a főváros olcsóbb kifőzdéit és menzáit, hogy kiderüljön: lehet egyáltalán még 3 ezerért enni egy ebédet?
Temesvár karácsonyi vásár 2025: tudd meg, mikor lesz a temesvári karácsonyi vásár 2025 évében és hol lesz a karácsonyi vásár Temesváron! Mik a temesvári adventi...
Komoly dolog derült ki a halottak napi mécsesekről: erről tudj, amikor meggyújtasz egyet a temetőben
Halottak napja alkalmából rengetegen vásárolnak be gyertyából, ezt pedig évről évre egyre nagyobb értékű importáruval igyekeznek megtámogatni.
Így zsigereli ki a legelesettebb magyarokat a szegények adója: semmit sem tehetnek, mindenképp megfizettetik
Az infláció gyakorlatilag regresszív adóként működik: a legnagyobb terhet azok viselik, akiknek a legkevesebb mozgásterük van.
Bezárt a Mester utcai technoközért, egy olyan éjjel-nappali kisbolt, amely évtizedeken át a budapesti éjszakai élet sajátos szereplője volt.
Így szórja el észrevétlenül a pénzét rengeteg magyar: egyre többen ismerik be, valami nem teljesen oké
Egy felmérés szerint a magyarok 10 százaléka impulzusvásárlónak vallja magát, 39%, azzal indokolja költekezését, hogy jutalmazni szeretné magát.
A Lidl újra elindítja népszerű 9 ezer forintos meglepetésdoboz akcióját.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség értetlenül áll azelőtt, hogy a kormány minden egyeztetés nélkül meghosszabbította az árrésstopot, sőt új terméket vont az árréstop hatálya alá.
A TEDi üzletekben forgalmazott melamin tálcákat visszahívják Magyarországon, miután határérték feletti formaldehid-kioldódást mutattak ki.
Most közölték: ennyibe fog kerülni a ponty, harcsa kilója a boltokban karácsony előtt, zsebbenyúlós lesz az ünnep 2025-ben
A MA-HAL tájékoztatása szerint az élő ponty kilója 2000–2500, a pontyszelet 3500–4500, míg a harcsafilé 4500–5500 forintba kerülhet.
Bár 2025-re már látványosan lecsillapodott az előző évek brutális inflációs hulláma, a pénzromlás még most is tartja magát. Az elmúlt évek pedig nem múltak el...
Ikonikus gyorsétteremlánc húzza le végleg a rolót: megvan a dátum, mikor zárják be az utolsó éttermet is
Kilencvenöt év után bezárt a Kasper's Hot Dogs utolsó két étterme, véget vetve egy ikonikus kaliforniai gyorsétterem-lánc történetének.
Roskadoznak a magyar boltok polcai a hamis divatcikkektől: sokan hiszik, fillérekért veszik az eredetit
az elmúlt években az látszik, hogy a peres eljárások egyre bonyolultabbá váltak, és jogi képviselő nélkül nem szerencsés nekivágni.
A Pepco üzletekbe is eljutottak azok a Mancs Őrjárat mintás kerámia étkészletek, amelyekből határérték feletti ólom kioldódást mértek.
Itt a Pénzcentrum 6 fogásos árrésstopolt menüje: sültpaprikás májkrémes káposztatekercs sajttal és gyümölcsös sajttorta bébiétellel - decembertől jutányos áron megfőzheted
A legújabb árrésstop-rendelet meglepő termékeket érint: marhahús, májkrém, sajt, gyümölcsök és bébiételek is felkerültek a listára.
Több fűszertermékét is visszahívja a boltokból és a fogyasztóktól, miután az Oregánó morzsolt nevű termékben olívalevél jelenlétét mutatták ki.