A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag megnézte a főváros olcsóbb kifőzdéit és menzáit, hogy kiderüljön: lehet egyáltalán még 3 ezerért enni egy ebédet?
Zsákbamacska-dobozokat árul a Lidl: rengeteg vásárló járhat jól ezekkel
A Lidl újra elindítja népszerű 9 ezer forintos meglepetésdoboz akcióját, amelyben a vásárlók értékes termékeket találhatnak a diszkontlánc középső folyosójáról.
1500 darab kék meglepetésdoboz került értékesítésre a brit Lidl weboldalán keresztül. A dobozok tartalma változatos: a vásárlók találhatnak bennük Breville jeges kávékészítőt, zajszűrős fejhallgatót, vagy akár elektromos tűzőgépet.
A szerencsés vásárlók közül 150-en különleges bónuszkupont is találhatnak a dobozukban, amelyet értékesebb termékekre válthatnak be. Ezek között szerepel a Vax air lift 2 pet plus porszívó, a Daewoo 9 literes dupla airfryer, vagy akár egy Sharp 43 hüvelykes 4K ultra HD Roku TV.
A meglepetésdobozok először 2024 augusztusában kerültek piacra, és kevesebb mint egy óra alatt elfogytak. A Lidl szerint minden doboz tartalma meghaladja a 100 font értéket, miközben a vásárlók csak 20 fontot fizetnek értük - jelentette az Independent.
Az akció jótékony célt is szolgál, hiszen a bevételt teljes egészében az NSPCC gyermekjóléti szervezet kapja.
Így zsigereli ki a legelesettebb magyarokat a szegények adója: semmit sem tehetnek, mindenképp megfizettetik
Az infláció gyakorlatilag regresszív adóként működik: a legnagyobb terhet azok viselik, akiknek a legkevesebb mozgásterük van.
Így szórja el észrevétlenül a pénzét rengeteg magyar: egyre többen ismerik be, valami nem teljesen oké
Egy felmérés szerint a magyarok 10 százaléka impulzusvásárlónak vallja magát, 39%, azzal indokolja költekezését, hogy jutalmazni szeretné magát.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség értetlenül áll azelőtt, hogy a kormány minden egyeztetés nélkül meghosszabbította az árrésstopot, sőt új terméket vont az árréstop hatálya alá.
A TEDi üzletekben forgalmazott melamin tálcákat visszahívják Magyarországon, miután határérték feletti formaldehid-kioldódást mutattak ki.
Most közölték: ennyibe fog kerülni a ponty, harcsa kilója a boltokban karácsony előtt, zsebbenyúlós lesz az ünnep 2025-ben
A MA-HAL tájékoztatása szerint az élő ponty kilója 2000–2500, a pontyszelet 3500–4500, míg a harcsafilé 4500–5500 forintba kerülhet.
Bár 2025-re már látványosan lecsillapodott az előző évek brutális inflációs hulláma, a pénzromlás még most is tartja magát. Az elmúlt évek pedig nem múltak el...
Ikonikus gyorsétteremlánc húzza le végleg a rolót: megvan a dátum, mikor zárják be az utolsó éttermet is
Kilencvenöt év után bezárt a Kasper's Hot Dogs utolsó két étterme, véget vetve egy ikonikus kaliforniai gyorsétterem-lánc történetének.
Roskadoznak a magyar boltok polcai a hamis divatcikkektől: sokan hiszik, fillérekért veszik az eredetit
az elmúlt években az látszik, hogy a peres eljárások egyre bonyolultabbá váltak, és jogi képviselő nélkül nem szerencsés nekivágni.
A Pepco üzletekbe is eljutottak azok a Mancs Őrjárat mintás kerámia étkészletek, amelyekből határérték feletti ólom kioldódást mértek.
Itt a Pénzcentrum 6 fogásos árrésstopolt menüje: sültpaprikás májkrémes káposztatekercs sajttal és gyümölcsös sajttorta bébiétellel - decembertől jutányos áron megfőzheted
A legújabb árrésstop-rendelet meglepő termékeket érint: marhahús, májkrém, sajt, gyümölcsök és bébiételek is felkerültek a listára.
Több fűszertermékét is visszahívja a boltokból és a fogyasztóktól, miután az Oregánó morzsolt nevű termékben olívalevél jelenlétét mutatták ki.
Súlyos következménye lehet az árrésstop bővítésének: újabb inflációs hullám üthet be Magyarországon?
A Pénzcentrum most összeszedte, hogy a szakértők és a szakma, hogyan reagált az utóbbi időben az árréstop hatásaira.
Kiakadtak a magyar boltok: Az árrésstopot nem kiterjeszteni, hanem kivezetni kellett volna, mert ennek minden feltétele teljesült!
Az Országos Kereskedelmi Szövetség bírálja az árrésstop meghosszabbítását és kiterjesztését, amely szerintük minden előzetes egyeztetés nélkül történt.
2018-ban még fillérekért vettük, ma már aranyárban mérik ugyanazt. Megnéztük a Spar régi akciós újságját – az eredmény: sokkoló drágulás a bevásárlókosárban.
Tallinn karácsonyi vásár 2025: ezek a tallinni karácsonyi vásár 2025 évi tudnivalói, mutatjuk, mikor kezdődik a karácsonyi vásár Tallinnban és hol lesz a tallinni adventi...
A dm drogérialánc jelentős árbevétel-növekedést ért el az elmúlt pénzügyi évben, és számos újítást tervez a közeljövőben.
A karácsonyt megelőző időszakban a Rossmann-üzletek a megszokott rendben lesznek nyitva, 24-ém azonban zárva tartanak.
Horror áron mérik a szaloncukrokat 2025-ben: össze is ment, drágább is lett a karácsony slágerédessége
Még el sem kezdődött az advent, de már tombol a szaloncukor-láz. Csak az íze maradt a régi – a mérete és az ára viszont egészen...
