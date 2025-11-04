Háztartási gép csere program 2025: itt az igazság a százezres eszközöket kínáló pályázatról

Egyre több magyar felhasználó fut bele egy háztartási gép csere programnak álcázott online csalásba, amely hivatalosnak tűnő hirdetésekkel próbál pénzt kicsalni gyanútlan érdeklődőktől. A közösségi médiában terjedő akció mögött valótlan céges háttér, megtévesztő kommunikáció és ügyesen felépített fizetési trükk áll. Az eset jól mutatja, milyen könnyen ejthetők csapdába azok, akik nem ellenőrzik az interneten felbukkanó, túl szépnek tűnő ajánlatokat.

A hetekben újra intenzív közösségimédia-kampányba kezdett egy "Pályázatfigyelés Kft." nevű Facebook-oldal, amely egy állítólagos "háztartási gép csere programot" reklámoz - szerkesztőségünkből és ismerettségi körülkből is többen belefutottak az első blikkre hivatalosnak tűnő oldalba, amely a "pályázat" benyújtására buzdít.

A Facebookról egy tender24.eu nevű oldalra navigálnak, ami már feltűnően gagyi egy állítólag profi céghez képest. Valamint a sztori már ott sántít, hogy az állítólagos háztartási gépcsere programban a hűtő és a mosógép mellett a laptop, tévé és a mobiltelefon is szerepel.

Utóbbiak azért valljuk be, nem klasszikus háztartási gépek, amelyek modernebbre cserélését akár az EU, akár a magyar kormány támogatná. Hiszen az ilyen programoknak a valóságban az volt a célja, hogy a lakosság takarékosabbra cserélhesse a régi, energiazabáló nagygépeit. Gondoljunk csak bele, miért adna bármilyen állami szerv támogatást mobiltelefonra vagy laptopra, tévére? Hogy klasszikust idézzünk:

Ha valami túl szépnek tűnik, hogy igaz legyen, az vélhetően nem igaz!

A gagyi honlapon nem tüntetik fel sehol, hogy ki és milyen forrásból adja ezt a támogatást. Az ÁSZF-ben annyit látni, hogy a weboldal üzemeltetője egy Eszközkezelő EU Nonprofit Kft. nevű cég, amely egy Kutasó nevű településre van bejegyezve. A hivatalos cégbeszámolók (e-beszamolo.im.gov.hu) között nem akadtunk rá a vállalkozásra, a névre, a cégjegyzék számra és az adószámra sem dobott ki semmit a kereső - ez már intő jel!

Viszont megtaláltuk a "partnerként" feltüntetett Webshop Konverzió Kft.-t, amely 2024-ben 3 alkalmazottat foglalkoztatott és 78,4 milliós árbevétel mellett majdnem 6 millió forintos adózott eredménnyel zárt - frissebb beszámoló nem áll redelkezésre.

És az is kiderült, hogy a céget 2022-ben még Pályázatfigyelés Kft.-nek hívták - ugyanúgy, mint a "programot" reklámozó Facebook-oldalt. Emellett a honlapon a cég külön kiemeli, hogy nincs telephelye és telefonos ügyfélszolgálatot sem tartanak fent - a honlapon megadott telefonszámot próbáltuk többször is hívni, de vagy nem volt kapcsolható, vagy nem vette fel senki.

Oké, de mi a trükk?

Ahogy fentebb írtuk, a reklámozott weboldalon különféle termékekre lehet "pályázni". Próbaképp bejelentkeztünk egy Samsung TV-re 25 900 forintért - hülyének is megéri, még akkor is, ha egy 2023-as modellről van szó! Miután kitöltöttük a felületet elérkeztem a fizetéshez, ahol meg is van, mi a trükk az egészben:

nem magát a televíziót veszi meg az ember 25 900 forintért, hanem az úgynevezett "pályázati űrlapot"!

Azaz ennyi pénzért vélhetően küldenek egy dokumentumot, amit ki újból ki kell tölteni, visszaküldeni, és várni a készüléket - ami vélhetően soha nem fog megérkezni. Mivel nem akartunk fölöslegesen pénzt adni a csalóknak, ezt a lépést kihagytuk. Hasonló a metodika a többi techcikkel is.

Mire kell figyelni?

Az utóbbi időben egyre több olyan online visszaélés terjed, amely látszólag hivatalos, valójában azonban megtévesztő ajánlatokra épül. Ezek a csalások rendszerint professzionális megjelenésű hirdetésekkel és gondosan megválasztott, bizalmat keltő nevekkel dolgoznak – gyakran olyan kifejezéseket használnak, amelyek cégszerű vagy intézményi hátteret sugallnak. A közösségi médiában futó kampányokban gyakoriak a túlzottan kedvezőnek tűnő ajánlatok, például akciós termékek, regisztrációs lehetőségek vagy támogatott szolgáltatások, amelyekről később kiderül, hogy nem valósak.

A csalók célja jellemzően az, hogy kis összegeket szedjenek be minél több gyanútlan felhasználótól, miközben igyekeznek elkerülni a jogi felelősségre vonást. Sokszor valamilyen adminisztrációs vagy kezelési díj megfizetésére kérik a „résztvevőket”, aminek fejében semmilyen kézzelfogható szolgáltatást nem nyújtanak. Ez a módszer azért különösen veszélyes, mert a befizetett összegek önmagukban nem nagyok, így sokan nem is tesznek feljelentést.

Az ilyen oldalakra jellemző, hogy hiányosak, elavultak, és nem tartalmazzák a kötelező jogi információkat, például a működtető adatait, adószámát vagy elérhetőségeit. Gyakori, hogy a megadott telefonszám nem működik, az e-mailekre nem válaszol senki, a weboldal pedig rövid idő után eltűnik, majd új név alatt ismét felbukkan. A legjobb védekezés a tudatosság és az óvatosság. Minden esetben érdemes ellenőrizni a hirdető hátterét, a cég adatait, és különösen gyanús, ha egy ajánlat irreálisan kedvező vagy sürgető. Ha valami túl szépnek tűnik ahhoz, hogy igaz legyen, az szinte mindig figyelmeztető jel – az interneten ma már ez az egyik legfontosabb szabály.

