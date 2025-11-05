Emelkedett az állampapírok aukciós hozama: jó hír annak, aki ebbe tenné a pénzét

Hozamemelkedés mellett értékesített 6 hónapos diszkont kincstárjegyet szerdai aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK).

A 6 hónapos diszkontkincstárjegy-aukción az ÁKK 20,0 milliárd forintért vitt piacra állampapírt. Az elsődleges forgalmazók 12,0 milliárd forintnyi ajánlatából az ÁKK, csökkentett értékesítéssel, 5,5 milliárdot fogadott el.

Az aukciós átlaghozam 6,19 százalék volt, 7 bázisponttal magasabb az előző aukción kialakult átlaghozamnál. Kedden a 6 hónapos lejáratra a másodpiacon 6,15 százalékos referenciahozam alakult ki.

