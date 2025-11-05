2025. november 5. szerda Imre
Budapest, 2019. november 28.Nyomtatott Magyar Állampapír Plusz a belvárosi 5-ös számú postán 2019. november 28-án.A november eleje óta megvásárolható nyomtatott Magyar Állampapír Plusz 5 éves futamidejû, névre szóló, nyomdai úton 10.
Megtakarítás

Emelkedett az állampapírok aukciós hozama: jó hír annak, aki ebbe tenné a pénzét

MTI
2025. november 5. 20:01

Hozamemelkedés mellett értékesített 6 hónapos diszkont kincstárjegyet szerdai aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK).

A 6 hónapos diszkontkincstárjegy-aukción az ÁKK 20,0 milliárd forintért vitt piacra állampapírt. Az elsődleges forgalmazók 12,0 milliárd forintnyi ajánlatából az ÁKK, csökkentett értékesítéssel, 5,5 milliárdot fogadott el.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az aukciós átlaghozam 6,19 százalék volt, 7 bázisponttal magasabb az előző aukción kialakult átlaghozamnál. Kedden a 6 hónapos lejáratra a másodpiacon 6,15 százalékos referenciahozam alakult ki.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
