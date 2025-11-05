Kevéssé változott, gyengült kissé a forint árfolyama szerda reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Komoly leállás jön a Magyar Postánál: ekkor lesz, rengeteg szolgáltatást érint
A Magyar Posta országos informatikai karbantartást hajt végre november közepén, ez jelentős szolgáltatási korlátozásokkal és módosított nyitvatartással jár majd számos postahivatalban - jelentette a Portfolio.
A Magyar Posta közleménye szerint 2025. november 15-én 17:00 órától november 16-án 18:00 óráig országos informatikai adatközponti karbantartást végeznek, amely idő alatt a postahivatalok nem tudnak ügyfélszolgáltatásokat biztosítani.
A munkálatok miatt 22 postai szolgáltatóhely módosított nyitvatartással működik november 15-én, szombaton. Ezek a hivatalok a megszokottnál korábban, legkésőbb 16:00 órakor befejezik működésüket, hogy megfelelően felkészülhessenek a rendszerkarbantartásra.
A korlátozás további 5 postai szolgáltatóhelyet is érint, amelyek a karbantartási munkálatok következtében november 16-án, vasárnap zárva tartanak. A vállalat arra kéri ügyfeleit, hogy a jelzett időszakban tervezett ügyintézéseiket időben, a karbantartást megelőzően vagy azt követően bonyolítsák le.
A kormány decembertől kiterjeszti az árrésstopot a bébiételekre is, ami várhatóan árcsökkenést eredményez ebben a termékcsoportban.
Visszatér a Lidl és a legendás magyar márka közös sikerdarabja: újra kapható lesz a Lidl x Tisza cipő.
Újabb SZÉP-kártya változás élesedik még 2025-ben: így még a karácsonyi bevásárlás is könnyebb lehet - Itt a hideg élelmiszer lista
SZÉP kártya változás 2025: így használható a SZÉP kártya élelmiszer vásárlásra, ezek az ételek szerepelnek a hideg élelmiszer listán és ezek a SZÉP kártya elfogadóhelyek.
A szakértők szerint nem a totális kontroll megteremtése a cél, hanem az, hogy kényelmesebbé tegyék a vásárlást.
Magyarországon azonban inkább az otthonok dekorálása és a jelmezes bulik jellemzőek, a kopogtatós lakásjárás kevésbé.
Határértéken felüli növényvédőszer-tartalom miatt visszahívták a Golden Chef márkájú mungóbabot
Listeria baktérium miatt visszahívta egyik füstölt lazac termékét a Spar.
A JYSK Magyarországon immár nyolcadik éve dönt úgy, hogy december 24-én zárva tartja üzleteit, hogy a munkatársak az ünnepet családjukkal tölthessék.
Egyre több magyar fut bele egy háztartási gép csereprogramnak álcázott online csalásba, amely hivatalosnak tűnő hirdetésekkel próbál pénzt kicsalni gyanútlan érdeklődőktől.
Árrésstopra sincs szükség, brutál árcsökkentést jelentett be az Aldi: itt az olcsósított termékek listája
A legnagyobb árcsökkenés a Milsani Edámi 350 grammos tömbsajtot érinti.
A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag megnézte a főváros olcsóbb kifőzdéit és menzáit, hogy kiderüljön: lehet egyáltalán még 3 ezerért enni egy ebédet?
Komoly dolog derült ki a halottak napi mécsesekről: erről tudj, amikor meggyújtasz egyet a temetőben
Halottak napja alkalmából rengetegen vásárolnak be gyertyából, ezt pedig évről évre egyre nagyobb értékű importáruval igyekeznek megtámogatni.
Így zsigereli ki a legelesettebb magyarokat a szegények adója: semmit sem tehetnek, mindenképp megfizettetik
Az infláció gyakorlatilag regresszív adóként működik: a legnagyobb terhet azok viselik, akiknek a legkevesebb mozgásterük van.
Bezárt a Mester utcai technoközért, egy olyan éjjel-nappali kisbolt, amely évtizedeken át a budapesti éjszakai élet sajátos szereplője volt.
Így szórja el észrevétlenül a pénzét rengeteg magyar: egyre többen ismerik be, valami nem teljesen oké
Egy felmérés szerint a magyarok 10 százaléka impulzusvásárlónak vallja magát, 39%, azzal indokolja költekezését, hogy jutalmazni szeretné magát.
A Lidl újra elindítja népszerű 9 ezer forintos meglepetésdoboz akcióját.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség értetlenül áll azelőtt, hogy a kormány minden egyeztetés nélkül meghosszabbította az árrésstopot, sőt új terméket vont az árréstop hatálya alá.