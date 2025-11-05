Komoly leállás jön a Magyar Postánál: ekkor lesz, rengeteg szolgáltatást érint

A Magyar Posta országos informatikai karbantartást hajt végre november közepén, ez jelentős szolgáltatási korlátozásokkal és módosított nyitvatartással jár majd számos postahivatalban - jelentette a Portfolio.

A Magyar Posta közleménye szerint 2025. november 15-én 17:00 órától november 16-án 18:00 óráig országos informatikai adatközponti karbantartást végeznek, amely idő alatt a postahivatalok nem tudnak ügyfélszolgáltatásokat biztosítani.

A munkálatok miatt 22 postai szolgáltatóhely módosított nyitvatartással működik november 15-én, szombaton. Ezek a hivatalok a megszokottnál korábban, legkésőbb 16:00 órakor befejezik működésüket, hogy megfelelően felkészülhessenek a rendszerkarbantartásra.

A korlátozás további 5 postai szolgáltatóhelyet is érint, amelyek a karbantartási munkálatok következtében november 16-án, vasárnap zárva tartanak. A vállalat arra kéri ügyfeleit, hogy a jelzett időszakban tervezett ügyintézéseiket időben, a karbantartást megelőzően vagy azt követően bonyolítsák le.