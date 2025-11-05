Ez a világ legdrágább rizse: nem hiszed el, mennyibe kerül egyetlen doboz belőle

A világ legdrágább rizse Japánból érkezik: a Toyo Rice Corporation limitált kiadású Kinmemai Premium terméke pillanatok alatt elfogyott, pedig dobozonként mintegy 23 600 forintba kerül. A Guinness-rekorder különlegesség nem a luxusról, hanem a hagyomány és a minőség tiszteletéről szól, alkotója, a 91 éves Keiji Saika nem profitot, hanem a japán rizstermesztés presztízsét kívánta vele erősíteni.

A japán Toyo Rice Corporation által gyártott Kinmemai Premium rizs 2016-ban került be a Guinness Rekordok Könyvébe mint a világ legdrágább rizse. A különleges termék idei kiadása 10 800 jenbe (kb. 23 600 forintba) került dobozonként, és az augusztusi megjelenés után gyorsan elfogyott az 1000 darabos limitált készlet.

A vállalat 91 éves elnöke, Keiji Saika nem profitszerzési céllal indította a "Világ Legjobb Rizse" projektet, hanem hogy felhívja a figyelmet a japán rizs kiválóságára és ösztönözze a termelőket a magasabb minőségű fajták termesztésére. "Őszintén szólva, ha kiszámoljuk a költségeket, valószínűleg veszteségesek vagyunk. Még a magas ár ellenére sem nyereséges" - nyilatkozta a CNN-nek Saika.

A Kinmemai Premium előállítása rendkívül összetett folyamat. Saika minden évben 4-6 díjnyertes rizsfajtát választ ki mintegy 5000 nevezés közül. A kiválasztás során nemcsak az íz és állag számít, hanem az enzimszintek is, amelyek a rizs "életerejét" jelzik. Az idei Kinmemai Premium négy rizsfajtából áll: két különböző Koshihikari és két Yudai 21 típusú rizsből, amelyek Gifu és Nagano prefektúrákból származnak.

Saika rizshez való kötődése a háború utáni időkből ered, amikor Japánban súlyos élelmiszerhiány volt. Családja csak úgy élte túl ezt az időszakot, hogy mindent elültettek, amit csak találtak, és halakat, madarakat fogtak. Ez az élmény mély megbecsülést alakított ki benne a rizs iránt.

A CNN felkérésére két séf, a hongkongi Kenichi Fujimoto és Nansen Lai is megkóstolta a prémium rizst. Mindketten elismerték kiváló minőségét, de megjegyezték, hogy éttermi használatra túl drága lenne. Fujimoto szerint "az íze kiegyensúlyozott, a textúrája jó, kellemes nedvességtartalommal rendelkezik", de inkább hagyományos kaiseki éttermekbe való, nem pedig szusihoz.

Lai, aki több hongkongi étterem tulajdonosa, így vélekedett: "Finom, sokkal összetettebb ízvilággal rendelkezik, mint a mi házirizsünk. Étteremtulajdonosi szempontból nem engedhetünk meg magunknak ilyen rizst, de olyan ízletes, hogy önmagában is fogyasztható."

Mindkét séf egyetértett abban, hogy a Toyo Rice projektje hasznos módja a termelők motiválásának egy olyan időszakban, amikor a rizstermelők küzdenek a megélhetésért, és a fiatalok egyre kevésbé választják ezt a szakmát.